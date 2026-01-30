জেমিনিৰ হেণ্ডছ ফ্ৰী নেভিগেশ্যন এতিয়াৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পথচাৰী- চাইকেল আৰোহীয়ে

জেমিনিৰ হেণ্ডছ ফ্ৰী নেভিগেশ্যন এতিয়াৰে পৰা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পথচাৰী- চাইকেল আৰোহীয়ে
পথচাৰী আৰু চাইকেল আৰোহীৰ বাবে নেভিগেচনত Gemini এ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ETA আপডেটসমূহ গ্ৰহণ কৰিবলৈ, সময়সূচীসমূহ পৰীক্ষা কৰাৰ উপৰিও টাইপ নকৰাকৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ।
Published : January 30, 2026 at 4:41 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগলে ঘোষণা কৰিছে যে তেওঁলোকৰ AI মডেল জেমিনি এতিয়া পথচাৰী আৰু চাইকেল চলোৱা পথৰ বাবে গুগল মেপত হেণ্ডছ ফ্ৰী নেভিগেচনৰ বাবে উপলব্ধ হ’ব । এই আপডেটটো আহিছে এপটোৱে জেমিনি চালিত হেণ্ডছ ফ্ৰী কথোপকথনমূলক ড্ৰাইভিং অভিজ্ঞতা মুকলি কৰাৰ কেইমাহমানৰ পিছত ।
নতুন আপডেটটো ব্যৱহাৰকাৰীৰ যাতায়তৰ সময়ত টাইপ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আঁতৰাই নেভিগেচনক সুৰক্ষিত আৰু অধিক ইন্টাৰেক্টিভ কৰিবলৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । নতুন ঠাই অন্বেষণ বা নেভিগেট কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে জেমিনি ব্যৱহাৰকাৰীসকলক এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে যেনে: “OK Google, what neighbourhood am I in ?” বা “কাষৰ শীৰ্ষ-ৰেটিং ৰেষ্টুৰেণ্টসমূহ কি ?” আৰু AI-এ তেওঁলোকৰ বাস্তৱ সময়ৰ অৱস্থানৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি বিকল্পসমূহৰ পৰামৰ্শ দিব ।
গুগলে লক্ষ্য কৰিছে যে চাইকেল আৰোহীয়ে জেমিনিক এষ্টিমেটেড টাইম অৱ এৰাইভেল ( ETA) আপডেট বিচাৰিব পাৰে, সূচী পৰীক্ষা কৰিব পাৰে, আনকি টাইপ নকৰাকৈয়ে বাৰ্তাও প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে । মাউণ্টেন ভিউ ভিত্তিক টেক জায়ান্টটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে খোজ কঢ়া আৰু চাইকেল চলোৱাৰ বাবে জেমিনি নেভিগেচন বিশ্বজুৰি আই অ’ এছ আৰু এণ্ড্ৰইড ডিভাইচত আৰম্ভ হৈছে ।
এই বৈশিষ্ট্যই কেনেকৈ কাম কৰে ?
ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মেপছ আন্তঃপৃষ্ঠত জেমিনি আইকন টেপ কৰি বা ‘Hey Google’ হটৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি গুগল মেপত জেমিনি ব্যৱহাৰীসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটোত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে । খোজ কঢ়া বা চাইকেল চলোৱাৰ সময়ত বিক্ষিপ্ততা হ্ৰাস কৰিব পৰাকৈ হেণ্ডছ ফ্ৰী নেভিগেচন ডিজাইন কৰা হৈছে । গুগলে কয় যে জেমিনিক ব্যক্তিগত ট্যুৰ গাইড হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ৷ ইয়াৰোপৰি স্থানীয় পৰামৰ্শ, ঐতিহাসিক প্ৰসংগ আৰু বাস্তৱ সময়ৰ আপডেট প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
গুগল মেপৰ শেহতীয়া আপডেটে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাত জেমিনি AIক একত্ৰিত কৰাৰ বাবে গুগলৰ বহল কৌশলৰ ওপৰত আলোকপাত কৰিছে ।
ইয়াৰ উপৰিও শেহতীয়াকৈ গুগলে ভাৰতৰ বাবে 10 টা নতুন আপডেট ঘোষণা কৰিছে, য’ত উন্নত সুৰক্ষা সঁজুলিৰ সমান্তৰালভাৱে নেভিগেচন আৰু অন্বেষণৰ বাবে জেমিনি চালিত AI বৈশিষ্ট্যও মুকলি কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত হেণ্ডছ-ফ্ৰী কথোপকথন ড্ৰাইভিং আৰু ৰাইডিং অভিজ্ঞতা, স্মাৰ্ট ভ্ৰমণ টিপছ আৰু মেপৰ ভিতৰত পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন সুধিব পৰা ক্ষমতা আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।
নেভিগেচন ফ্ৰণ্টত, আপডেটত ফ্লাইঅভাৰ, দুচকীয়া বাহনৰ অৱতাৰ (নাভাটাৰ) আৰু মেট্ৰ’ টিকট ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে নতুন ভইচ গাইডেন্স যোগ কৰা হৈছে । উন্নত সুৰক্ষা বৈশিষ্ট্যসমূহৰ ভিতৰত আছে সক্ৰিয় ট্ৰেফিক সতৰ্কবাণী, দুৰ্ঘটনা-প্ৰৱণ এলেকাৰ সতৰ্কবাণী, চৰকাৰী গতি সীমাৰ প্ৰদৰ্শন আৰু পৰীক্ষিত ঘাইপথৰ তথ্য ।
