জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ কুফল: পৃথিৱীৰ ইতিহাসৰ আটাইতকৈ উষ্ণ বৰ্ষ ২০২৪
জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ ফলত সাগৰসমূহ উষ্ণ হৈ পৰিছে আৰু সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত উপকূলীয় অঞ্চলসমূহৰ বাবে নিত্য বৃদ্ধি পোৱা ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
Published : March 28, 2026 at 4:35 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিশ্ব বতৰ বিজ্ঞান সংস্থাৰ (WMO) ‘State of the Global Climate 2025’ প্ৰতিবেদনত পৃথিৱীৰ পৰিৱৰ্তিত জলবায়ুৰ এক ভয়ানক ছবি দাঙি ধৰা হৈছে । প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈকে প্ৰতিটো বৰ্ষ অৰ্থাৎ ১১ টা বছৰেই আছিল এতিয়ালৈকে ৰেকৰ্ড কৰা আটাইতকৈ উষ্ণ বছৰ । এয়া কেৱল এক অভিলেখ নহয়, দ্ৰুতগতিত পৰিৱৰ্তিত জলবায়ুৰ চিন, যাৰ প্ৰভাৱ এতিয়া প্ৰতিটো অঞ্চলতে স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে ।
২০২৪ চনত বায়ুমণ্ডলীয় কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইডৰ মাত্ৰা যোৱা ২০ লাখ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ মাত্ৰাত উপনীত হোৱাৰ বিপৰীতে মিথেন আৰু নাইট্ৰাছ অক্সাইডৰ দৰে গেছৰ মাত্ৰাও যোৱা ৮ লাখ বছৰত সৰ্বোচ্চ মাত্ৰাত উপনীত হয় । ইয়াৰ ফলত পৃথিৱীৰ উষ্ণতা ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ১৭৬ বছৰৰ অভিলেখৰ ভিতৰত ২০২৫ চনটো দ্বিতীয় বা তৃতীয় আটাইতকৈ উষ্ণ বছৰ হ’ব বুলি প্ৰকল্প কৰা হৈছে, আনহাতে ২০২৪ চনটো এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ উষ্ণ বছৰ হৈয়ে আছে ।
পৃথিৱীৰ ১১ টা উষ্ণ বছৰ
এই বৰ্ধিত উষ্ণতাৰ আটাইতকৈ বৃহৎ প্ৰভাৱ সাগৰত অনুভৱ কৰা হৈছে । বিজ্ঞানীসকলৰ মতে সেউজ গৃহ গেছৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হোৱা অতিৰিক্ত তাপৰ প্ৰায় ৯০% সাগৰে শোষণ কৰে । ইয়াৰ ফলত সাগৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, যিটো বৃদ্ধি পাইয়েই থাকে । ইয়াৰ ফলত সাগৰীয় জীৱ, বতৰৰ চক্ৰ আৰু সাগৰৰ জলপৃষ্ঠৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে । ২০২৫ চনত সাগৰৰ তাপৰ মাত্ৰাই ৬৬ বছৰৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছিল ।
সাগৰৰ উষ্ণতা বৃদ্ধিয়েও প্ৰবাল প্ৰাচীৰৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । প্ৰবাল ব্লিচিং বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত সাগৰীয় জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ক্ষতি হৈছে। এই ৰিফবোৰে কেৱল সাগৰীয় জীৱক সহায় কৰাই নহয়, উপকূলীয় অঞ্চলবোৰক ধুমুহাৰ পৰা ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰে। সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে । ১৯৯৩ চনৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ভিতৰত বিশ্বৰ সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ প্ৰায় ১১ চেণ্টিমিটাৰ বৃদ্ধি পাইছে । তদুপৰি সাগৰৰ অম্লীয়কৰণ প্ৰক্ৰিয়া ত্বৰান্বিত হৈছে । যোৱা ৪০ বছৰত সাগৰৰ পি এইচ স্তৰ ক্ৰমাগতভাৱে হ্ৰাস পাইছে, যাৰ ফলত সাগৰীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ প্ৰতি গুৰুতৰ ভাবুকি আহি পৰিছে ।
ভাৰতত ইয়াৰ প্ৰভাৱ
ভাৰতৰ সন্দৰ্ভত ২০২৫ চনৰ বাৰিষা স্বাভাৱিকতকৈ আগতেই আহিছিল, যিটো ২০০৯ চনৰ পিছত আটাইতকৈ সোনকালে আহিছিল । ইয়াৰ ফলত বহু অঞ্চলত বিশেষকৈ উত্তৰ ভাৰতত প্ৰচণ্ড বৰষুণ আৰু বানপানীৰ সৃষ্টি হৈছিল, যাৰ ফলত বিধ্বংসী কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছিল । প্ৰতিবেদনত এইটোও উল্লেখ কৰা হৈছে যে নবীকৰণযোগ্য শক্তিয়ে দ্ৰুত অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে যদিও বিশ্বৰ লক্ষ্য পূৰণৰ পৰা এতিয়াও বহু দূৰত । বৰ্তমানৰ গতিৰে অগ্ৰগতি হ’লেও ২০৩০ চনৰ লক্ষ্য সম্পূৰ্ণৰূপে লাভ কৰাটো কঠিন হ’ব পাৰে ।
সামগ্ৰিকভাৱে এই প্ৰতিবেদনে স্পষ্টভাৱে ইংগিত দিয়ে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তন এতিয়া ভৱিষ্যতৰ সমস্যা নহয়, বৰঞ্চ বৰ্তমানৰ বাস্তৱ আৰু ই এক গুৰুতৰ সমস্যাত পৰিণত হৈছে । যদি সময়মতে সুনিৰ্দিষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নহয় তেন্তে ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু অধিক ভয়াৱহ হ’ব পাৰে । বৰ্ধিত সেউজ গৃহ গেছৰ নিৰ্গমনে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বিপজ্জনক মাত্ৰালৈ ঠেলি দিছে, যাৰ ফলত বতৰ আৰু জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিছে ।
