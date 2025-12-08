জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ: গ্ৰীষ্মকালত বৃদ্ধি হয় হিমবাহৰ গতি

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ: গ্ৰীষ্মকালত বৃদ্ধি হয় হিমবাহৰ গতি
দশকজুৰি চলি থকা বিশ্বব্যাপী হিমবাহৰ গতিৰ মানচিত্ৰই প্ৰকাশ কৰে যে গলিত পানীয়ে গ্ৰীষ্মকালত হিমবাহৰ প্ৰবাহ দ্ৰুত আৰু শীতকালত লেহেমীয়া কৰে ।
Published : December 8, 2025 at 11:58 AM IST
হায়দৰাবাদ: গোলকীয় হিমবাহে প্ৰায় 7 লাখ কিলোমিটাৰ বৰ্গক্ষেত্ৰ সামৰি লৈছে আৰু পৃথিৱীৰ প্ৰায় 70% ফ্ৰেছ পানী (Fresh water হ’ল যিকোনো প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা তৰল বা হিমায়িত পানী; য’ত কম ঘনত্বৰ দ্ৰৱীভূত লৱণ আৰু অন্যান্য মুঠ দ্ৰৱীভূত কঠিন পদাৰ্থ থাকে ) ধৰি ৰাখে । শেহতীয়া বছৰবোৰত ইয়ে অভিলেখ হাৰত বৰফ হেৰুৱাইছে (যোৱা ছয় বছৰৰ ভিতৰত পাঁচ বছৰ হেৰুওৱাৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছিল)। এক নতুন অধ্যয়নত হিমবাহৰ গতিৰ প্ৰথমটো বিশ্বব্যাপী মানচিত্ৰ তৈয়াৰ কৰা হৈছে, য’ত প্ৰকাশ পাইছে যে গ্ৰীষ্মকালত হিমবাহবোৰ বেছি বেগেৰে আৰু শীতকালত লেহেমীয়াকৈ চলি থাকে । গলিত পানীৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ঋতুভিত্তিক চক্ৰই উষ্ণ জলবায়ুৱে বৰফৰ প্ৰবাহ কেনেকৈ ত্বৰান্বিত কৰিব তাৰ ইংগিত দিয়ে।
ঋতুভিত্তিক হিমবাহৰ গতিশীলতা
এই অধ্যয়ন অনুসৰি নাছাৰ জেট প্ৰপালচন লেবৰেটৰীৰ বিজ্ঞানীসকলে প্ৰায় এক দশকৰ উপগ্ৰহৰ তথ্য (3.6 কোটিতকৈও অধিক ছবি) সংকলন কৰি বিশ্বজুৰি হিমবাহৰ গতিৰ মানচিত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছিল । তেওঁলোকে প্ৰায় 5 কিলোমিটাৰ বৰ্গক্ষেত্ৰতকৈ ডাঙৰ হিমবাহৰ বাৰে বাৰে ফটো তুলনা কৰি ঋতুভিত্তিক গতিৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছিল ।
ফলাফলসমূহে এটা সহজ আৰ্হি নিশ্চিত কৰে: গ্ৰীষ্মকালীন উষ্ণতাই প্ৰবাহ বৃদ্ধি কৰে, শীতকালৰ ঠাণ্ডাই ইয়াক লেহেমীয়া কৰে । গ্ৰীষ্মকালত গলিত পানী হিমবাহৰ গুৰিলৈ সোমাই যায় আৰু “লুব্ৰিকেণ্টৰ দৰে কাম কৰে,” ঘৰ্ষণ হ্ৰাস কৰে । তাৰ পিছত শীতল উষ্ণতাই লেহেমীয়া গতি আনে ।
ভৱিষ্যতে বৰফৰ ক্ষতি আৰু সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি
গৱেষকসকলে ইংগিত দিয়ে যে ঋতুৰ উল্লেখযোগ্য তাৰতম্য বহু ক্ষেত্ৰত অৱশেষত দীৰ্ঘম্যাদী গতি বৃদ্ধিৰ সংকেত ৷ যিবোৰ হিমবাহৰ গ্ৰীষ্ম আৰু শীতকালৰ গতিৰ মাজত বৃহৎ পাৰ্থক্য থাকে, সেইবোৰেই হৈছে যিবোৰ প্ৰতি বছৰে অধিক ত্বৰান্বিত হ’ব । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি 2000 চনৰ পৰা হিমবাহৰ সঞ্চিত বৰফৰ ক্ষতি প্ৰায় 6500 বিলিয়ন টন (≈273 বিলিয়ন টন) বুলি অনুমান কৰা হৈছে, যাৰ ফলত বিশ্বৰ সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ প্ৰায় 18 মিলিমিটাৰ বৃদ্ধি পাইছে ।
বৰ্তমান সময়ত সাগৰৰ উষ্ণতাৰ পিছত সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ প্ৰধান কাৰণ হৈছে হিমবাহৰ গলনাংক । লগতে, ঋতুভিত্তিক গতিবিধি নিৰীক্ষণ হৈছে ভৱিষ্যতে গলনাংকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উৎস হ’বলগীয়া হিমবাহসমূহ নিৰ্ণয় কৰাৰ এক উপায় ।
