গগনযানৰ মহাকাশচাৰীসকলে লাডাখত আৰম্ভ কৰিছে ‘মিছন মিত্ৰ’; কি এই অভিযান ?
ইছৰোৰ হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট চেণ্টাৰে লাডাখত মিছন মিত্ৰ (মেপিং অৱ ইন্টাৰঅপাৰেবল ট্ৰেইটছ এণ্ড ৰিলায়েবিলিটি এচেছমেণ্ট) ৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : April 3, 2026 at 5:02 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ গগনযান মানৱ মহাকাশ উৰণ কাৰ্যসূচীয়ে লাডাখত কঠিন ক্ষেত্ৰ পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে নতুন পৰ্যায়ত প্ৰৱেশ কৰিছে । মিছন মিত্ৰৰ অধীনত ইছৰোৰ হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট চেণ্টাৰে (এইচ এছ এফ চি) নিৰ্বাচিত মহাকাশচাৰীৰ দলটোক উচ্চ উচ্চতা, কম অক্সিজেন, অতি ঠাণ্ডা পৰিস্থিতিত ৰাখিছে যাতে মানুহে কেনেদৰে কাম কৰে, শাৰীৰিক আৰু মানসিক প্ৰভাৱ আদি নিৰীক্ষণত ৰাখিব পাৰি ।
মিছন মিত্ৰ কি ?
মিছন মিত্ৰৰ অৰ্থ হৈছে মেপিং অৱ ইন্টাৰঅপাৰেবল ট্ৰেইটছ এণ্ড ৰিলায়েবিলিটি এচেছমেণ্ট । ইছৰোৰ হিউমেন স্পেচ ফ্লাইট চেণ্টাৰ (এইচ এছ এফ চি)ৰ নেতৃত্বত ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে পৃথিৱীত মহাকাশৰ দৰে প্ৰত্যাহ্বানৰ অনুকৰণ কৰা আৰু ক্ৰু আৰু সহায়ক দলসমূহে চৰম চাপৰ অধীনত কেনেদৰে কাম কৰে সেয়া বুজি পোৱা ।
লাডাখ কিয় ?
অতি মাত্ৰা ঠাণ্ডা, কম অক্সিজেনৰ মাত্ৰা আৰু পৃথকীকৰণৰ বাবে পৰিচিত লাডাখৰ উচ্চ উচ্চতাৰ ভূ-খণ্ডত এই অভিযান চলোৱা হৈছে । এই কাৰকসমূহে লাডাখক মহাকাশৰ বাবে এক আদৰ্শ স্থল উপযোগী কৰি তোলে: জীয়াই থকাটো কঠিন, শাৰীৰিকভাৱে চাহিদাপূৰ্ণ আৰু মানসিকভাৱে শক্তিশালী, অৰ্থাৎ ভৱিষ্যতৰ মহাকাশৰ ক্ৰুসকলক পৰীক্ষা কৰাৰ বাবে একেবাৰে উপযুক্ত পৰিৱেশ ।
কোন কোন জড়িত এই অভিযানত ?
মিছন মিত্ৰত বিজ্ঞানী, অভিযন্তা, চিকিৎসক আৰু মনোবিজ্ঞানীৰ বহুবিষয়ক দলৰ সহায়ত গ্ৰুপ কেপ্তেইন শুভ্নশু শুক্লা আৰু পি বালকৃষ্ণন নাইৰকে ধৰি ভাৰতৰ চাৰিজন গগনযান মহাকাশচাৰী জড়িত হৈ আছে । ক্ৰুৱে অভ্যস্ততাৰ বাবে লেহত সোনকালে উপস্থিত হয়, যাৰ ফলত সম্পূৰ্ণ পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকৰ শৰীৰে নিজকে খাপ খুৱাব পাৰে ।
মহাকাশচাৰীসকলে কি কৰিব লাডাখত ?
মিছন মিত্ৰই অত্যন্ত মানসিক চাপত মহাকাশচাৰীসকলে দল হিচাপে কেনেদৰে কাম কৰে সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰে । ই আন্তঃব্যক্তিগত সংহতিৰ ওপৰত চকু ৰাখে- কঠিন পৰিস্থিতিত ইজনে সিজনৰ সৈতে আৰু স্থল দলৰ সৈতে তেওঁলোকে কিমান ভালদৰে সমন্বয়, যোগাযোগ আৰু বিশ্বাস বজাই ৰাখে, প্ৰকৃত মহাকাশ অভিযানৰ হেঁচাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
গৱেষকসকলে ঠাণ্ডা, কম অক্সিজেন (হাইপ’ক্সিয়া) আৰু পৃথকীকৰণৰ প্ৰতি মহাকাশচাৰীসকলে মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে কেনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে সেই বিষয়ে নিৰীক্ষণ কৰি মানসিক চাপৰ স্থিতিস্থাপকতা অনুসৰণ কৰি আছে । তেওঁলোকে সংহত লজিষ্টিক আৰু যোগাযোগৰ পৰীক্ষাও কৰি আছে, লাডাখৰ ক্ৰু আৰু সহায়ক দলৰ মাজত পলমকৈ আৰু বাধাপ্ৰাপ্ত যোগাযোগৰ অনুকৰণ কৰি আছে- গভীৰ মহাকাশ অভিযানত যি হয় ।
মিছন মিত্ৰ ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাৰ CAVES কাৰ্যসূচীৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত, য’ত মহাকাশচাৰীসকলে মহাকাশৰ পৰিস্থিতি অনুকৰণ কৰিবলৈ আন্ধাৰ, আৱদ্ধ গুহা ব্যৱস্থাত প্ৰশিক্ষণ লয় । একেদৰে ভাৰতৰ লাডাখ পৰীক্ষাটো কেৱল লেব পৰীক্ষা নহয়, হাতে কামে কৰা ক্ষেত্ৰ অভিযান, যাৰ লক্ষ্য হৈছে শক্তিশালী, স্থিতিস্থাপক মানৱ ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা । মিত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্যই ভাৰতে দীঘলীয়া গগনযান অভিযান আৰু ইয়াৰ বাহিৰত মহাকাশচাৰীসকলক কেনেকৈ নিৰ্বাচন, প্ৰশিক্ষণ আৰু সমৰ্থন কৰে সেই বিষয়ে গঢ় দিয়াত সহায় কৰিব ।
