কাইলৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব বছৰটোৰ অন্তিমটো ছুপাৰমুন; ক’ত, কেতিয়া, কেনেদৰে চাব ?

2025 বৰ্ষৰ শেষৰটো ছুপাৰমুন দেখিবলৈ পোৱা যাব চলিত সপ্তাহতেই ৷ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে জানক 2026 বৰ্ষৰ ছুপাৰমুন দেখিবলৈ পোৱা দিনবোৰৰ বিষয়ে ---

Full moon this week: When is December's supermoon 'Cold Moon' ? List of 2026 full moons
প্ৰতীকাত্মক ছবি (NASA)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 4, 2025 at 11:30 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: আকাশী বিভিন্ন গতি-বিধিৰ প্ৰতি আগ্ৰহী লোকসকলে চলিত মাহতেই প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব বছৰটোৰ অন্তিমটো ছুপাৰমুন ৷ কাইলৈ অৰ্থাৎ 5 ডিচেম্বৰত ‘কল্ড মুন’ নামেৰে দেখিবলৈ পোৱা যাব এই ছুপাৰমুনটো ।

কিয় ইয়াৰ নাম ‘কল্ড মুন’ ?

সমগ্ৰ উত্তৰ গোলাৰ্ধৰ উষ্ণতা তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে পৰম্পৰাগতভাৱে ‘কল্ড মুন’ বুলি কোৱা হয়, ডিচেম্বৰৰ পূৰ্ণিমা চন্দ্ৰক ‘Moon Before Yule’ বুলিও কোৱা হয়, যিটো বৰদিনৰ পূৰ্বে চন্দ্ৰৰ চূড়ান্ত পৰিঘটনা হিচাপে চিহ্নিত কৰা হয় । এই মাহৰ এই দৃশ্য চন্দ্ৰই নিজৰ perigee (চন্দ্ৰ বা উপগ্ৰহৰ কক্ষপথত থকা বিন্দুটো, য'ত ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থাকে ) ৰ 90% ভিতৰত পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ই 30 % পৰ্যন্ত উজ্জ্বল আৰু বছৰৰ আটাইতকৈ সৰু পূৰ্ণিমাতকৈ লক্ষণীয়ভাৱে ডাঙৰ যেন দেখা যাব ।

18.6 বছৰীয়া ‘মেজৰ লুনাৰ ষ্টেণ্ডষ্টিল’ চক্ৰ এটা বতাহ কমি যোৱাৰ লগে লগে এই পূৰ্ণিমা হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় । এই বিৰল পৰ্যায়ত চন্দ্ৰৰ কক্ষপথৰ হেলনীয়া শিখৰত উপনীত হয়, যাৰ ফলত চন্দ্ৰৰ ডিস্ক দিগন্তৰ পৰা বহু উত্তৰ দিশলৈ উঠি যায় আৰু সাধাৰণতকৈ শৰৎকালৰ আকাশলৈ অধিক উচ্চতালৈ উঠি যায় ।

অনলাইনত কেনেদৰে চাব কল্ড চন্দ্ৰ ?

ভাৰ্চুৱেল টেলিস্কোপ প্ৰকল্প

ভাৰ্চুৱেল টেলিস্কোপ প্ৰজেক্টৰ সম্প্ৰচাৰ আৰম্ভ হ’ব EST অনুসৰি 4 ডিচেম্বৰৰ 3 বজাৰ পৰা, ইটালীৰ মানচিয়ানোৰ পৰা লাইভ টেলিস্কোপিক দৃশ্য উপলব্ধ কৰা হ’ব ।

গ্ৰীফিথ মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ

লছ এঞ্জেলছৰ গ্ৰীফিথ মানৱ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰই EST অনুসৰি 5 ডিচেম্বৰৰ নিশা 8:27 বজাত লাইভষ্ট্ৰিমৰ জৰিয়তে প্ৰদৰ্শন কৰিব ।

2026 বৰ্ষৰ পূৰ্ণিমা

  • 3 জানুৱাৰী, 2026 : Wolf Moon (Supermoon)
  • 1 ফেব্ৰুৱাৰী, 2026 : Snow Moon
  • 3 মাৰ্চ, 2026 : Worm Moon
  • 1 এপ্ৰিল, 2026 : Pink Moon
  • 1 মে’, 2026 : Flower Moon
  • 31 মে’, 2026 : Blue Moon (second full moon of May)
  • 29 জুন, 2026 : Strawberry Moon
  • 29 জুলাই, 2026 : Buck Moon
  • 27 আগষ্ট, 2026 : Sturgeon Moon
  • 26 ছেপ্টেম্বৰ, 2026 : Harvest Moon (Corn Moon)
  • 26 অক্টোবৰ, 2026 : Hunter's Moon
  • 24 নৱেম্বৰ, 2026 : Beaver Moon (Supermoon)
  • 23 ডিচেম্বৰ, 2026 : Cold Moon (Supermoon)

সম্পাদকৰ পচন্দ

