Toyota ৰ পৰা Mercedes লৈ - আগন্তুক মাহত বজাৰলৈ আহি আছে এইকেইখন গাড়ী
2026 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ আৰম্ভণি হ’বলৈ ওলাইছে আৰু এই মাহতে কেইবাখনো গাড়ী বজাৰলৈ আহিব, য’ত Volkswagen আৰু Mercedes-Benz ৰ গাড়ীও আছে ।
Published : March 30, 2026 at 5:05 PM IST
হায়দৰাবাদ: 2026 চনৰ মাৰ্চ মাহ শেষ হ’বলৈ ওলাইছে আৰু এই মাহত কেইবাখনো গাড়ী মুকলি কৰা হৈছিল । এই গাড়ীসমূহৰ ভিতৰত আছিল Skoda Kushaq ফেচলিফ্ট আৰু Renault Duster ৰ দৰে জনপ্ৰিয় মধ্যমীয়া আকাৰৰ এছ ইউ ভি । ইয়াৰ উপৰিও Hyundai Exter আৰু Verna ই ফেচলিফ্ট আপডেট লাভ কৰে । Kia Sonet আৰু Tata Harrier EV ৰ ভেৰিয়েন্টসমূহো সংশোধন কৰা হয় আৰু Lexus এ ভাৰতত প্ৰথমখন EV, Lexus ES 500e মুকলি কৰে ।
2026 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ আৰম্ভণি হ’বলৈ ওলাইছে, আৰু এই মাহতো কেইবাখনো গাড়ী বজাৰলৈ আহিব । এই নতুন গাড়ীসমূহৰ ভিতৰত থাকিব MG Majestor আৰু Volkswagen Taigun ফেচলিফ্ট । ইয়াৰ উপৰিও মাৰ্চিডিজ বেঞ্জে এণ্ট্ৰি লেভেল বিলাসী ইভি মুকলি কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে আৰু টয়োটাই প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ীৰ মূল্য প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Volkswagen Taigun ফেচলিফ্ট
(মুকলিৰ তাৰিখ - 9 এপ্ৰিল, 2026)
জাৰ্মান গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী Volkswagen এ 2021 চনৰ পৰা ভাৰতত টাইগান বিক্ৰী কৰি আহিছে । অহা 9 এপ্ৰিলত ভাৰতত মুকলি কৰা হ’ব নতুন টাইগান ফেচলিফ্ট । এই গাড়ীখনে স্কোডা কুছাকৰ মিড চাইকেল আপডেট অনুসৰণ কৰিব । একেটা MQB-A0-IN প্লেটফৰ্মতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে Skoda Kushaq ।
স্কোডা কুছাকৰ দৰেই আপডেট কৰা ফক্সৱেগেন টাইগানত 1.0 লিটাৰৰ টাৰ্বো-পেট্ৰল ইঞ্জিনৰ সৈতে নতুন 8 স্পীড টৰ্ক কনভাৰ্টাৰ অটোমেটিক গিয়াৰবক্স সংযোগ কৰা হ’ব । আন পাৱাৰট্ৰেইনৰ বিকল্পসমূহ একেই থাকিব ।
MG Majestor
(মুকলিৰ তাৰিখ - প্ৰকাশ হোৱা নাই)
এই তালিকাৰ দ্বিতীয় নাম হৈছে MG Majestor এছ ইউ ভি, যিয়ে টয়োটা ফৰ্চুনাৰক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু স্কোডা ক’ডিয়াক আৰু ফক্সৱেগেন টেয়ৰনৰ বিকল্প হিচাপে কাম কৰিব । ইয়াৰ উপৰিও এপ্ৰিল মাহত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব । কোম্পানীয়ে এতিয়াও সঠিক মুকলিৰ তাৰিখ প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও খবৰ ওলাইছে যে এই নতুন এছ ইউ ভিখনে এম জিৰ ফ্লেগশ্বিপ আই চি ই অফাৰ হিচাপে গ্লষ্টাৰৰ ঠাই ল’ব ।
এই তিনি শাৰীৰ এছ ইউ ভিখন দুটা ট্ৰিমত উপলব্ধ কৰা হ’ব—চাৰ্প আৰু চেভি—য’ত সম্পূৰ্ণ লোড কৰা ট্ৰিমত 6 আৰু 7 খন আসনৰ বিকল্প প্ৰদান কৰা হ’ব । পাৱাৰট্ৰেইনৰ বিকল্পসমূহৰ ভিতৰত আছে 2.0 লিটাৰৰ টুইন টাৰ্বো ডিজেল ইঞ্জিন যিয়ে 215 SP আৰু 478 nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে । MG য়ে ইয়াক ৰিয়াৰ হুইল ড্ৰাইভ (RWD) আৰু ফোৰ হুইল ড্ৰাইভ (4WD) দুয়োটা চেটআপৰ সৈতে আগবঢ়াব ।
Mercedes-Benz CLA EV
(মুকলিৰ তাৰিখ - প্ৰকাশ হোৱা নাই)
এই তালিকাত তৃতীয় নাম হৈছে Mercedes-Benz CLA EV । এপ্ৰিল মাহত সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক অৱতাৰত বিক্ৰীৰ বাবে মুকলি হ’ব CLA ৰ নামফলক । ভাৰতীয় বজাৰত মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ অন্যতম প্ৰত্যাশিত লঞ্চ । কোম্পানীটোৰ এম এম এ প্লেটফৰ্মত নিৰ্মাণ কৰা এইখন প্ৰথম গাড়ী আৰু ই ভাৰতৰ A ক্লাছ ছেডানৰ লগতে ইকিউএ আৰু ইকিউবি ইএছইউভিৰ ঠাই ল’ব ।
গাড়ীখন মাত্ৰ এটা 250+ ট্ৰিমত মুকলি কৰা হ’ব আৰু ইয়াত 85.5 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেক ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব আৰু ইয়াৰ দাবী কৰা WLTP ৰেঞ্জ 792 কিলোমিটাৰ । গাড়ীখনৰ পিছফালৰ অক্ষত মাউণ্ট কৰা ইলেক্ট্ৰিক মটৰ আছে, যিয়ে 272hp শক্তি আৰু 335Nm টৰ্ক উৎপন্ন কৰে ।
Toyota Urban Cruiser Ebella
মাৰুতি ই-ভিটাৰাৰ ভগ্নী গাড়ী টয়োটা আৰ্বান Cruiser Ebella ও 2026 চনৰ এপ্ৰিল মাহত মুকলি কৰা হ’ব । 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উন্মোচন কৰা এই ই এছ ইউ ভিখন ভাৰতৰ প্ৰথমখন সম্পূৰ্ণ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী । জাপানী গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে উল্লেখ কৰিছে যে Ebella EV ক তিনিটা ট্ৰিমত আগবঢ়োৱা হ’ব: E1, E2 আৰু E3 । ইয়াত 49 কিলোৱাট ঘণ্টা আৰু 61 কিলোৱাট ঘণ্টাৰ বেটাৰী পেকৰ পছন্দ আছে, 543 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত ৰেঞ্জৰ দাবী কৰা হৈছে ।
