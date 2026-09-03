ETV Bharat / technology

ৰকেট-উপগ্ৰহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতাতে সীমাবদ্ধ থকা নাই ভাৰত

ৰকেট-উপগ্ৰহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতাৰ পৰা মহাকাশৰ তথ্য স্বাস্থ্য, কৃষি, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ প্ৰযুক্তিত ব্যৱহাৰলৈ ভাৰতে এক নতুন দিগন্তৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে ।

ndia’s Space Economy Shifts from Hardware to Earth-Bound Applications
ৰকেট-উপগ্ৰহ নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতাতে সীমাবদ্ধ থকা নাই ভাৰত (EON Space Labs)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2026 at 8:05 PM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

বেংগালুৰু : ভাৰতৰ মহাকাশ অৰ্থনীতি এতিয়া ৰকেট, উপগ্ৰহ আৰু অন্যান্য সঁজুলি নিৰ্মাণৰ প্ৰতিযোগিতাতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । মহাকাশত নিৰ্মাণ কৰা আন্তঃগাঁথনিয়ে পৃথিৱীৰ সমস্যাসমূহ কেনেদৰে সমাধান কৰিব পাৰে সেই দিশতো দেশৰ মহাকাশ উদ্যোগসমূহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে।

দেশে উন্নত প্ৰযুক্তিক সৰু, কম ব্যয়বহুল, সহজলক্ষ্য, ৰপ্তানিযোগ্য আৰু বিশ্বৰ বজাৰত প্ৰতিযোগিতামূলক কৰি তোলাত মনোনিৱেশ কৰিছে ।

IISc-incubated startup Akashalabdhi to launch India’s first inflatable space habitat in 2026
আইআইএছচিয়ে ইনকিউবেট কৰা ষ্টাৰ্টআপ আকাশলাবধিয়ে ২০২৬ চনত ভাৰতৰ প্ৰথমটো ইনফ্লেটেবল মহাকাশ বাসস্থান মুকলি কৰিব (Akashalabdhi)

ভাৰতৰ মহাকাশ পৰিৱেশতন্ত্ৰ দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । অন্তৰীক্ষএইচএবিৰ ভৱিষ্যতৰ মানৱ বাসস্থান আৰু মহাকাশত কাৰ্যকলাপ সক্ষম কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা ইনফ্লেটেবল স্পেচ হেবিটেট (Inflatable Space Habitat) বা এটা ফুলাব পৰা মহাকাশ বাসস্থানৰ প্ৰযুক্তি বিকাশিত কৰিছে । একেদৰে স্কাইৰুট এৰ'স্পেছে ব্যক্তিগত উৎক্ষেপণৰ ক্ষমতা বিকাশৰ দিশতো কাম কৰি আছে ।

আনহাতে এৰ'স্পেছে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য ৰকেট ইঞ্জিন বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে । সমান্তৰালকৈ স্পেছ বেলুন প্লেটফৰ্মে পৃথিৱী আৰু কক্ষপথৰ মাজৰ উচ্চতাত নতুন ধৰণৰ গৱেষণা আৰু বাণিজ্যিক সম্ভাৱনাৰ দুৱাৰ মুকলি কৰিছে ।

ইফালে আইআইটি মাদ্ৰাজৰ ইনকিউবেটেড ষ্টাৰ্টআপ ইনবাউণ্ড এৰ'স্পেছে কক্ষপথৰ লজিষ্টিকছৰ এটা মূল ব্যৱধান দূৰ কৰি পৃথিৱী নিম্ন কক্ষপথৰ পৰা পেলোড, নমুনা আৰু সামগ্ৰী ঘূৰাই আনিব পৰা পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য মহাকাশযান প্ৰস্তুত কৰিছে ।

EVEREST, India’s first fully integrated FFSC engine
EVEREST, ভাৰতৰ প্ৰথমটো সম্পূৰ্ণ সংহত FFSC ইঞ্জিন (Astrobase Space Technologies)

ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে মাইক্ৰ'গ্ৰেভিটি গৱেষণা, কক্ষপথৰ ভিতৰত প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শন আৰু মহাকাশৰ ভিতৰত উৎপাদনক সমৰ্থন কৰা, যাৰ প্ৰয়োগসমূহ ঔষধ, জৈৱ প্ৰযুক্তি আৰু উন্নত সামগ্ৰী সামৰি লোৱা হৈছে ।

মহাকাশলৈ ডায়েগনষ্টিকছ

মহাকাশ প্ৰযুক্তিয়ে পৃথিৱীত সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰাৰ লগে লগে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অধিক আকৰ্ষণীয় পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । ৰেডক্লিফ লেব আৰু স্কাইৰুট এৰ'স্পেচৰ মাজত হোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তিয়ে গতানুগতিক পৰীক্ষাগাৰৰ বাহিৰলৈ আৰু নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথলৈ নিদান বিজ্ঞানক লৈ যোৱাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত কৰিছে ।

এই সহযোগিতাৰ অধীনত ড্ৰিফ্ট-১ পৰীক্ষাত ৰেডক্লিফ লেবছৰ ড্ৰাই ডায়েগনষ্টিক ৰিএজেণ্ট ৯০ দিন ধৰি মহাকাশত ৰখা হ'ব । যাতে মহাকাশৰ পৰিৱেশে ইয়াৰ স্থিৰতা আৰু কাৰ্যক্ষমতাত কেনে প্ৰভাৱ পেলায় সেই বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব পাৰে ।

কক্ষপথৰ নমুনাবোৰক ভূমি নিয়ন্ত্ৰণৰ নমুনাৰ সৈতে তুলনা কৰিলে কি পৰিৱৰ্তন আৰু কিয় হয় সেইটো চিনাক্ত কৰাত সহায়ক হ'ব । ইয়াৰ উপৰিও এই পৰীক্ষাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যই ভৱিষ্যতে মহাকাশ ষ্টেচনৰ দৰে অভিযানকে ধৰি মানৱ মহাকাশ উৰণৰ বাবে ভৱিষ্যতে মহাকাশযাত্ৰীৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু পইণ্ট অৱ কেয়াৰ সমাধানৰ পথ মুকলি কৰে ।

বিশেষকৈ গগণযান আৰু ভৱিষ্যতৰ ভাৰতীয় মহাকাশ ষ্টেচনৰ দৰে মানৱ মহাকাশ অভিযানৰ বাবে এনে প্ৰযুক্তিৰ গুৰুত্ব যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব পাৰে ।

ৰেডক্লিফ লেবৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আদিত্য কাণ্ডোইয়ে কয়, "আমাৰ বাবে তাৎক্ষণিক ফলাফল হ'ল এই পৰীক্ষাৰ পৰা পোৱা প্ৰমাণ আৰু উৰণ-ঐতিহ্যৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰা । প্ৰকৃত মূল্য কেৱল এটা ৰিএজেণ্ট মহাকাশলৈ যাব পাৰে বুলি প্ৰমাণ কৰাই নহয়, সেই অভিজ্ঞতাই আমাক কি শিকাব পাৰে সেয়া অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । গ্ৰাম্য পৰিৱেশকে ধৰি গতানুগতিক আন্তঃগাঁথনি বা শীতল শৃংখলৰ সুবিধাসমূহ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰাটো কঠিন হোৱা ঠাইত এইটো বিশেষভাৱে অৰ্থপূৰ্ণ হৈ পৰে ।"

Red Balloon Aerospace launched India's first indigenous stratospheric super-pressure balloon, demonstrating indigenous payload integration capability
ৰেড বেলুন এৰ'স্পেছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো থলুৱা ষ্ট্ৰেট'স্ফিয়াৰিক ছুপাৰ-প্ৰেচাৰ বেলুন মুকলি কৰে, যিয়ে থলুৱা পেলোড সংহতিৰ ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰে (ETV Bharat via Red Balloon Aerospace)

তেওঁ লগতে কয় যে যদি ড্ৰিফ্ট-১য়ে আমি বিচৰাখিনি দিয়ে তেন্তে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়টো হ'ব সেই তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা আৰু মহাকাশ সক্ষম নিদান, মহাকাশচাৰীৰ স্বাস্থ্য, পইণ্ট অৱ কেয়াৰ পৰীক্ষণ, জীৱ বিজ্ঞান আৰু মাইক্ৰ'গ্ৰেভিটি গৱেষণাৰ প্ৰয়োগ অন্বেষণ কৰা । ৯০ দিনীয়া পৰীক্ষাৰ পিছত অভিযানৰ সময়সূচী আৰু বিশ্লেষণৰ ওপৰত এই সময়সীমা নিৰ্ভৰ কৰিব ।

মহাকাশৰ তথ্যৰে নতুন সম্ভাৱনা

মহাকাশ উদ্যোগৰ আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন হৈছে উপগ্ৰহৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা তথ্যক বাস্তৱ জীৱনৰ বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা । লঘু পেলোডে উপগ্ৰহৰ সংহতি সহজ কৰিব পাৰে অভিযানৰ খৰচ হ্ৰাস কৰিব পাৰে, প্ৰতিটো উৎক্ষেপণত অধিক পেলোড গ্ৰহণ কৰিব পাৰে আৰু সম্ভাৱনাময়ভাৱে অধিক সঘনাই পৃথিৱী-পৰ্যবেক্ষণ (EO) তথ্য সংগ্ৰহ সক্ষম কৰিব পাৰে । ইঅ'এন স্পেচ লেবে কৃষি, পৰিৱেশ নিৰীক্ষণ, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা আৰু প্ৰতিৰক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰযুক্তিৰ বাবে ৫০২ গ্ৰামৰ পেলোডত ন-বেণ্ড মাল্টিস্পেকট্ৰল ইমেজিং একত্ৰিত সংযোজন কৰিছে ।

একেদৰে 'SatLeo' লেবে উষ্ণতাৰ তাৰতম্য নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ তাপীয় উপগ্ৰহৰ তথ্য ব্যৱহাৰ কৰি আছে । যি কৃষি আৰু শস্যৰ চাপৰ পৰা আৰম্ভ কৰি নগৰীয়া তাপ মেপিং আৰু জলবায়ু নিৰীক্ষণলৈকে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে ।

এই সন্দৰ্ভত ইঅ'এন স্পেচ লেবৰ সহ প্ৰতিষ্ঠাপক পুনীত বাড়েকাৰে কয়, "মহাকাশৰ তথ্যৰ মূল্য তেতিয়াহে উপলব্ধি কৰা হয় যেতিয়া সেই তথ্য ব্যৱহাৰযোগ্য সিদ্ধান্তলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পৰা যায় ।

কৃষকে শস্যৰ ক্ষতি বা 'crop stress' চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰা, কৰ্তৃপক্ষক বান অনুসৰণ কৰা, বনাঞ্চলসমূহ নিৰীক্ষণ কৰা আৰু আন্তঃগাঁথনি আৰু নিৰাপত্তাৰ বিপদৰ মূল্যায়ন কৰালৈকে এই তথ্যৰ ব্যাপক ব্যৱহাৰৰ সম্ভাৱনা আছে । ইয়াৰ ফলত নিখুঁত কৃষি, জলবায়ু নিৰীক্ষণ, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, নগৰ পৰিকল্পনা, আন্তঃগাঁথনি নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সুযোগ সৃষ্টি হৈছে ।"

ISRO accomplishes first Integrated Air Drop Test for Gaganyaan Missions successfully in August 2025
ইছৰোৱে ২০২৫ চনৰ আগষ্ট মাহত গগণযান অভিযানৰ বাবে প্ৰথমটো সংহত বায়ু ড্ৰপ পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পন্ন কৰে (Image Credits: ISRO)

বাড়েকাই লগতে কয় যে চৰকাৰে নতুন ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ কাঠামোৰ জৰিয়তে পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অংশগ্ৰহণকো উৎসাহিত কৰিছে, যাৰ অধীনত ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে ই অ' উপগ্ৰহ নক্ষত্ৰমণ্ডলৰ ডিজাইন, নিৰ্মাণ, মালিকানা আৰু পৰিচালনা কৰিব পাৰে, চৰকাৰে চাহিদা সৃষ্টি কৰাত সহায় কৰিছে আৰু তথ্য সংগ্ৰহৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ।

প্ৰথমটো বাণিজ্যিক ই অ' নক্ষত্ৰমণ্ডলত ১২০০ কোটিতকৈ অধিক ব্যক্তিগত বিনিয়োগ জড়িত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, য'ত ঘৰুৱাভাৱে নিৰ্মিত উপগ্ৰহ আৰু ভাৰতীয় ৰকেটত উৎক্ষেপণ কৰা হ'ব ।

অপটিকেল, মাল্টিস্পেকট্ৰল, হাইপাৰস্পেকট্ৰল আৰু এছ এ আৰ ইমেজিং সামৰি লোৱা এই পদক্ষেপে বাণিজ্যিক, ভাৰতীয় পৃথিৱী-পৰ্যবেক্ষণ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ দিশত পৰিৱৰ্তন চিহ্নিত কৰে ।

তেওঁ কয়, "আমাৰ প্ৰযুক্তি মূলতঃ দ্বৈত ব্যৱহাৰ- প্ৰতিৰক্ষা আৰু বাণিজ্যিক খণ্ডত ইয়াৰ প্ৰয়োগ আছে আৰু আমি আইডেক্স কাৰ্যসূচীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠভাৱে জড়িত । ইমেজিং ব্যৱস্থাই বনাঞ্চল, জলভাগ, বান, জুই আৰু ভূমি ব্যৱহাৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ নিৰীক্ষণৰ লগতে গৃহভূমিৰ সুৰক্ষাও সমৰ্থন কৰিব পাৰে ।"

ইফালে আদিত্য কাণ্ডোইয়ে কয়, "ড্ৰিফ্ট-১ হৈছে বহল মহাকাশ-স্বাস্থ্য মঞ্চৰ দিশত প্ৰথম পদক্ষেপ, য'ত মহাকাশৰ পৰা উৎপন্ন জ্ঞানে স্বাস্থ্যসেৱা, জীৱন বিজ্ঞান, আৰু জৈৱ প্ৰযুক্তিক আগুৱাই নিব পাৰে ।"

এই উদ্যোগসমূহে এটা বৃহত্তৰ ৰূপান্তৰৰ দিশলৈ আঙুলিয়াই দিয়ে: স্থান এতিয়া কেৱল গন্তব্যস্থান নহয়, বৰঞ্চ এটা পৰীক্ষাগাৰ, আন্তঃগাঁথনি স্তৰ আৰু বাণিজ্যিক মঞ্চ । ভাৰতে কক্ষপথত কি শিকিব পাৰে, পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰে আৰু বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক সমাধানলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে, তাতেই প্ৰকৃত সুযোগ নিহিত হৈ আছে ।

ভাৰতীয় উদ্ভাৱনৰ পৰা বিশ্ব বজাৰলৈ

ইঅ'এন স্পেচ লেবে মহাকাশ, আকাশী আৰু মাটিৰ প্ৰয়োগৰ বাবে থলুৱা ইঅ'/আইআৰ ইমেজিং পেলোড বিকশিত কৰি আছে । ক্ষুদ্ৰ, লঘু আৰু নিৰ্দিষ্ট অভিযানৰ প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও আমদানিকৃত উপাদান আৰু জটিল সামগ্ৰীৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰিবলৈ জাৰ্মানিয়ামমুক্ত তাপীয় অপটিক্স বিকশিত কৰি আছে ।

বাড়েকাই কয়, "থলুৱা ব্যৱস্থাই কেৱল আমদানিৰ ঠাই লোৱা নহয়, ই ভাৰতত মূল প্ৰযুক্তি গঢ়ি তোলা, যোগান শৃংখলৰ দুৰ্বলতা হ্ৰাস কৰা আৰু মিছন-নিৰ্দিষ্ট ইমেজিং ব্যৱস্থা বিকশিত কৰিবলৈ শেষৰ পৰা শেষলৈ সংহতিৰ সৈতে ক্ষুদ্ৰকৰণৰ সংমিশ্ৰণ ।"

ইঅ'এন স্পেচ লেবৰ বাবে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল থলুৱা ইমেজিং প্ৰযুক্তি বিকশিত কৰা যিয়ে পৰিৱেশন, আকাৰ, খৰচ আৰু নিৰ্ভৰযোগ্যতাৰ ওপৰত প্ৰতিযোগিতা কৰে, একে সময়তে আমদানিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীলতা হ্ৰাস কৰা আৰু বিশ্ব মহাকাশ আৰু মহাকাশ পৰিৱেশ তন্ত্ৰত ভাৰতৰ স্থান শক্তিশালী কৰা ।

ইঅ'এনে লুমিৰাকে ধৰি ইঅ'/আইআৰ সামগ্ৰীসমূহ মহাকাশ, আকাশী আৰু স্থল প্ৰয়োগসমূহত বাণিজ্যিকীকৰণ কৰি আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত উৎপাদন, নিয়োগ আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰসমূহৰ স্কেলিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । ইয়াৰ উদ্দেশ্য হৈছে ভাৰতৰ পৰা এটা গ্ল'বেল ইমেজিং টেকন'লজি কোম্পানী গঢ়ি তোলা, থলুৱাভাৱে বিকশিত ইঅ'/আইআৰ ক্ষমতাসমূহ বিশ্বজুৰি গ্ৰাহকৰ ওচৰলৈ লৈ যোৱা । বহল সুযোগটো হ’ল ঘৰুৱা উৎপাদন শক্তিশালী কৰা আৰু বিশ্বজুৰি ৰপ্তানি কৰিব পৰা প্ৰযুক্তি নিৰ্মাণ কৰা ।

বাড়েকাই লগতে কয় যে মহাকাশ খণ্ডৰ সংস্কাৰৰ জৰিয়তে ভাৰতে শক্তিশালী গতি গঢ়ি তুলিছে, কিন্তু পৰৱৰ্তী প্ৰত্যাহ্বান হৈছে স্থায়ী বাণিজ্যিক পৰিসৰ লাভ কৰা ।

ইয়াৰ বাবে অনুসন্ধান আৰু বিকাশ, পৰীক্ষণ, অৰ্হতা আৰু উৎপাদনকে ধৰি দীঘলীয়া উন্নয়ন চক্ৰৰ বাবে 'patient capital'ৰ প্ৰয়োজন । ষ্টাৰ্টআপসমূহক বিশেষ আন্তঃগাঁথনিৰ উন্নত এক্সেছৰ প্ৰয়োজন, য'ত পৰিৱেশ, থাৰ্মেল ভেকুৱাম আৰু বিকিৰণ পৰীক্ষণ, অপটিকেল মানাংকন আৰু অন্যান্য সুবিধাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত ।

তেওঁ লগতে কয়, "তদুপৰি ভাৰতত অপটিক্স, ইলেক্ট্ৰনিকছ, ইঞ্জিনিয়াৰিং, ছফটৱেৰ, এআই, চিষ্টেম আৰু মেনুফেকচাৰিঙক সামৰি লোৱা এটা শক্তিশালী 'Interdisciplinary Talent Pool'ৰ প্ৰয়োজন । শেষত ষ্টাৰ্টআপসমূহক প্ৰ'ট'টাইপৰ পৰা যোগ্য সামগ্ৰীলৈ যোৱা, স্কেল ডিপ্ল'ইমেণ্ট আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰাত সহায় কৰিবলৈ শক্তিশালী উদ্যোগ অংশীদাৰিত্ব আৰু বিশ্বব্যাপী বজাৰত প্ৰৱেশ অতি প্ৰয়োজনীয় ।"

কাণ্ডোই বিশ্বাস কৰে যে ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সুযোগ হ'ল ইয়াৰ ক্ৰমবৰ্ধমান মহাকাশ ক্ষমতাক বিশ্বব্যাপী প্ৰাসংগিকতাৰ সৈতে প্ৰয়োগলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা ।

তেওঁ কয়, "গোলকীয়ভাৱে প্ৰতিযোগিতামূলক হ'বলৈ ভাৰতীয় ষ্টাৰ্টআপসমূহক স্থায়ী গৱেষণা, ক্ৰছ-ইণ্ডাষ্ট্ৰী পাৰ্টনাৰশ্বিপ আৰু সফল পৰীক্ষাসমূহক বাস্তৱ সমস্যা সমাধান কৰা সামগ্ৰীলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ ক্ষমতাৰ প্ৰয়োজন হ'ব । মানৱ মহাকাশ উৰণ আৰু ভাৰতীয় মহাকাশ ষ্টেচন থকাৰ লগে লগে ভাৰতক নূন্যতম আন্তঃগাঁথনিৰে কাম কৰিব পৰা কমপেক্ট, নিৰ্ভৰযোগ্য স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰযুক্তিৰ প্ৰয়োজন হ'ব । ইয়াৰ ফলত ভাৰতীয় ষ্টাৰ্টআপসমূহে মহাকাশ আৰু মহাকাশত প্ৰযুক্তি বিকশিত, পৰীক্ষণ আৰু বৈধতা প্ৰদানৰ সুযোগ পাব আৰু তেওঁলোকক বিশ্বৰ বজাৰলৈ লৈ যোৱাত সহায় কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক :

ISRO ৰ আঠ মাহীয়া অপেক্ষাৰ অন্ত ! ৪ ছেপ্টেম্বৰত মহাকাশলৈ পুনৰ উৰিব ভাৰতীয় ৰকেট

TAGGED:

মহাকাশ
ভাৰতৰ মহাকাশ অৰ্থনীতি
ভাৰতীয় মহাকাশ ষ্টেচন
ইছৰো
INDIA SPACE ECONOMY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.