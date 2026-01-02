জানুৱাৰী মাহত বজাৰলৈ আহি আছে এইকেইটা স্মাৰ্টফোন
নৱবৰ্ষত আপোনাৰ ফোনটো সলনি কৰিম বুলি ভাবিছে নেকি, তেন্তে 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহত ক্ৰয়ৰ কথা ভাবিব পাৰে ৷ জানুৱাৰী মাহত বজাৰলৈ আহি আছে কেইবাটাও স্মাৰ্টফোন---
হায়দৰাবাদ: নতুন বৰ্ষৰ প্ৰথম মাহটোতেই আগশাৰীৰ স্মাৰ্টফোন ব্ৰেণ্ডবোৰে সাজু হৈছে তেওঁলোকৰ নতুন সামগ্ৰীবোৰ মুকলিৰ উদ্দেশ্যৰে ৷ কিয়নো কেইবাটাও ডাঙৰ টেক কোম্পানীয়ে মূল্যৰ ছেগমেণ্টত নিজৰ নতুন ডিভাইচ মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে । উন্নত কেমেৰা বৈশিষ্ট্য, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বেটাৰী বা অত্যাধুনিক হাৰ্ডৱেৰ বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা স্মাৰ্টফোন আৰু টেবলেট মুকলি কৰিবলৈ সাজু হৈছে Realme, Redmi, Oppo আৰু Poco ৰ দৰে ব্ৰেণ্ডে । মাহৰ প্ৰথমাৰ্ধত বহু ব্ৰেণ্ড একাধিক মুকলিৰ বাবে সাজু হৈছে, যিয়ে বছৰৰ আৰম্ভণিতে ক্ৰেতাক কেইবাটাও পছন্দ দিব পাৰে ।
Realme 16 প্ৰ' ছিৰিজ
6 জানুৱাৰীত Realme 16 প্ৰ’ ছিৰিজৰ মুকলিৰ জৰিয়তে Realme এ বছৰৰ আৰম্ভণি কৰিব । লাইনআপত আছে Realme 16 Pro আৰু Realme 16 Pro Plus । দুয়োটা ডিভাইচে কেমেৰাৰ পৰিৱেশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । প্ৰতিটো মডেলত 200MP মেইন কেমেৰা আছে, আনহাতে প্ৰ’ প্লাছ ভেৰিয়েণ্টত 50MP পেৰিস্কোপ টেলিফ’টো কেমেৰাও আছে । কেমেৰা মডিউল ডিজাইনৰ বাবে Realme এ এটা ধাতুৰ ফিনিচিং ব্যৱহাৰ কৰে । Realme 16 Pro Plus ত স্নেপড্ৰেগন 7 জেন 4 প্ৰচেছৰ থাকিব । ইফালে, Realme 16 Pro ত MediaTek Dimensity 7000 series চিপৰ দ্বাৰা চালিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দুয়োটা স্মাৰ্টফোনতে 80W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 7,000mAh বেটাৰী থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
সেইদিনা Realme ভাৰতত মুকলি কৰিব Realme Pad 3। এই টেবলেটটোৱে 2023 চনৰ জুলাই মাহত মুক্তি পোৱা Realme Pad ৰ পিছত লয়।Realme Pad 3 ত 12,200 mAh বেটাৰী আৰু 2.8K ডিছপ্লে থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
Redmi Note 15 5G
6 জানুৱাৰীত মুকলি কৰা হ’ব Redmi Note 15 5G । ভাৰতত Xiaomi ৰ বাবে Note series এটা মূল লাইনআপ হৈয়ে আছে । Redmi Note 15 5G ত 4K ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ডিং সমৰ্থনৰ সৈতে 108MP মেইন কেমেৰা থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । ডিভাইচটোত 120Hz ৰিফ্ৰেছ ৰেটৰ সৈতে বক্ৰ AMOLED ডিছপ্লে আহিব আৰু ই 7.35 mm ডাঠ ।
হুডৰ তলত ৰেডমিত স্নেপড্ৰেগন 6 জেন 3 প্ৰচেছৰ থাকিব । ইয়াৰ উপৰিও ইয়াত 45W ফাষ্ট চাৰ্জিং সমৰ্থনৰ সৈতে 5,520mAh বেটাৰী থকাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
একেদিনাই Redmi-এ Pad 2 Pro 5G ও মুকলি কৰিব । এই টেবলেটটোৱে ডলবি এটমছ আৰু ডলবি ভিজন সমৰ্থন কৰিব আৰু ইয়াত QHD+ ডিছপ্লে আছে । ইয়াত Snapdragon 7s Gen 4 চিপছেট থাকিব আৰু ইয়াত 12,000 mAh বেটাৰী থাকিব পাৰে ।
Poco M8
Poco য়ে 2026 চনৰ 8 জানুৱাৰীত ভাৰতত Poco M8 মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । কোম্পানীয়ে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ স্পেচিফিকেশন শ্বেয়াৰ কৰা নাই । এই ডিভাইচটোৱে উন্নত স্পেচিফিকেশন আৰু বৈশিষ্ট্যযুক্ত কম খৰচী স্মাৰ্টফোন বিচৰা ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিন্তু, Poco এ সাধাৰণতে এই খণ্ডত পৰিৱেশন-কেন্দ্ৰিক ডিভাইচসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
Oppo Reno 15 Series
শেষত Oppo ই চলিত মাহৰ শেষৰ ফালে ভাৰতত Reno 15 ছিৰিজ মুকলি কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে । কোম্পানীটোৱে মুকলিৰ তাৰিখ ঘোষণা কৰা নাই যদিও প্ৰিভিলেজ পেকৰ বিক্ৰী মুকলি কৰিছে । আগন্তুক লাইনআপত থাকিব Reno15, Reno 15 Pro আৰু Reno 15 Pro Mini ।
সকলো মডেলৰ ডিছপ্লেৰ সবিশেষ নিশ্চিত কৰিছে Oppo ই । Reno 15 প্ৰ’ত গৰিলা গ্লাছ ভিক্টাছ 2 ৰ সৈতে 6.78 ইঞ্চিৰ AMOLED ডিছপ্লে থাকিব । ৰেনো 15 ত থাকিব 6.59 ইঞ্চিৰ AMOLED ডিছপ্লে আৰু গৰিলা গ্লাছ 7i । তিনিওটা মডেলতে IP66, IP68 আৰু IP69 সুৰক্ষা ৰেটিং থাকিব ।
