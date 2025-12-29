নতুন বছৰত বৃদ্ধি হ’ব এইসমূহ কোম্পানীৰ গাড়ীৰ মূল্য, পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰাই হ’ব কাৰ্যকৰী
নতুন বছৰ আৰম্ভ হ’বলৈ ওলাইছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহেও নিজৰ গাড়ীৰ দাম বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওলাইছে ।
Published : December 29, 2025 at 1:32 PM IST
হায়দৰাবাদ: নতুন বছৰৰ আৰম্ভণিৰ লগে লগে গাড়ী নিৰ্মাতাসকলে বছৰি গাড়ীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু হৈছে, যাৰ ফলত চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে ক্ৰেতাসকলক আগবঢ়োৱা জি এছ টি ৰেহাইৰ প্ৰভাৱ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব । সাধাৰণতে প্ৰতিটো কেলেণ্ডাৰ বছৰৰ আৰম্ভণিতে হোৱা এই বৃদ্ধিসমূহ 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ’ব ।
জানিব পৰা মতে, মূল্যবৃদ্ধি সামান্য হ’ব, যিয়ে মূলতঃ অধিক ইনপুট আৰু মুদ্ৰাৰ খৰচৰ প্ৰতিফলন ঘটাব । ইয়াত এতিয়ালৈকে মূল্য বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰা গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ---
Mercedes-Benz
তালিকাৰ প্ৰথম স্থানত আছে বিলাসী গাড়ী নিৰ্মাতা মাৰ্চিডিজ-বেঞ্জ, যিয়ে 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ সমগ্ৰ লাইনআপত এক্স-শ্ব’ৰুমৰ মূল্য 2 শতাংশ পৰ্যন্ত বৃদ্ধি কৰিব । মাৰ্চিডিজ বেঞ্জে মুদ্ৰাৰ উঠা-নমা ভালদৰে পৰিচালনা কৰিবলৈ ত্ৰৈমাসিক ভিত্তিত মূল্য সংশোধন কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
কোম্পানীটোৱে 2 শতাংশ মূল্যবৃদ্ধিৰ পিছত GLS ৰ মূল্য প্ৰায় 2.64 লাখ-2.68 লাখ টকা বৃদ্ধি পাব, যিটো GST 2.0 ৰ পিছত 9.4 লাখ 9.6 লাখ টকা হ্ৰাস পোৱাতকৈ যথেষ্ট কম । ইফালে ই-ক্লাছৰ মূল্য প্ৰায় 1.57 লাখ টকাৰ পৰা 1.83 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পাব, যিটো জি এছ টি কৰ্তনৰ পিছত হ’ব 4.5 লাখ 5.25 লাখ হ্ৰাসতকৈ যথেষ্ট কম ।
BMW
আন এটা জাৰ্মান গাড়ী নিৰ্মাতা BMW ৱে ইতিমধ্যে 2025 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত 3 শতাংশ পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল যদিও 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীত আৰু অধিক বৃদ্ধি কাৰ্যকৰী কৰিব । কোম্পানীটোৱে অধিক সামগ্ৰী আৰু লজিষ্টিক খৰচ আৰু বৈদেশিক মুদ্ৰাৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় টকাৰ দুৰ্বল হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
মন কৰিবলগীয়া যে এই পৰিৱৰ্তন চিকেডি আৰু চিবিইউ দুয়োটা মডেলতে প্ৰযোজ্য । 3 শতাংশ মূল্যবৃদ্ধিৰ ফলত BMW 3 Series ৰ মূল্য 1.81 লাখৰ পৰা 1.85 লাখ টকা বৃদ্ধি পাব, যিটো পূৰ্বৰ 3.45 লাখৰ 3.55 লাখ মূল্যৰ তুলনাত এতিয়াও কম ।
BYD India
চীনৰ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী BYD য়েও 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ গাড়ীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে । BYD ছিলিয়ন 7 ৰ মূল্যও বৃদ্ধি কৰা হ’ব যদিও 31 ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে বুকিং কৰা গ্ৰাহকে বৰ্তমানৰ মূল্যত গাড়ীখন লাভ কৰিব । এই মূল্য সলনিৰ কাৰণ বা বৃদ্ধিৰ পৰিমাণৰ বিষয়ে কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই কোম্পানীটোৱে ।
MG Motor India
এম জি মটৰে 2026 চনৰ 1 জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ 2 শতাংশ পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধিৰ কথাও ঘোষণা কৰিছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে বৃদ্ধি পোৱা ইনপুট আৰু উৎপাদন ব্যয়ৰ লগতে যথেষ্ট অৰ্থনৈতিক চাপৰ বাবে এই পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে । এই বৃদ্ধি কোম্পানীটোৰ সকলো পেট্ৰ’ল, ডিজেল আৰু ইলেক্ট্ৰিক মডেলৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব ।
এম জি উইণ্ডচৰ ইভিৰ মূল্য 30 হাজাৰ টকাৰ পৰা 37 হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত ইয়াৰ এক্স শ্ব’ৰুম মূল্য 14.27 লাখ টকাৰ পৰা 18.76 লাখ টকালৈ বৃদ্ধি পাব । এম জি কমেট ইভিৰ মূল্যও 7.64 লাখৰ পৰা 10.19 লাখ টকালৈকে 10 হাজাৰৰ পৰা 20 হাজাৰ টকালৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Nissan Motor India
জাপানৰ গাড়ী নিৰ্মাতা কোম্পানী নিছান ইণ্ডিয়াইও 2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা 3 শতাংশ পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি কৰিব । এই ঘোষণা 2026 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত শ্ব’ৰুমত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা থকা নিছান গ্ৰেভিট কমপেক্ট এমপিভি মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে কৰা হৈছে । এই বছৰৰ আৰম্ভণিতে নিছান মেগনাইটৰ মূল্য কম হোৱাৰ বাবে 52,000 টকাৰ পৰা 1 লাখ টকলৈকে হ্ৰাস পাইছিল জি এছ টিৰ হাৰ ।
বৰ্তমান এই গাড়ীখনৰ মূল্য 5.62 লাখৰ পৰা 10.76 লাখ টকালৈ বিক্ৰী কৰা হৈছে । জানুৱাৰী মাহৰ পৰা মূল্য 17,000 টকাৰ পৰা 32,000 টকালৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ ফলত মূল্য 5.79 লাখ টকাৰ পৰা 11.08 লাখ টকা হ’ব ।
Honda Cars India
2026 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা হোণ্ডা কাৰ্ছেও মূল্য সংশোধন কৰিবলৈ সাজু হৈছে । কোম্পানীটোৱে কয় যে এই বৃদ্ধিৰ কাৰণ হৈছে ইনপুট খৰচৰ চাপ অব্যাহত । অৱশ্যে মূল্যৰ পৰিৱৰ্তনৰ সঠিক শতাংশ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই । এইবাৰ জি এছ টি সংস্কাৰৰ বাবে কোম্পানীটোৰ বাহনসমূহৰ মূল্য যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
