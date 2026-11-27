কেৰালামৰ পৰা ৰাছিয়ালৈ: ভাৰতৰ 'এআই কিড', বিস্ময় বালক ৰাউলৰ পুটিনৰ সৈতে ছেলফি
১৬ বছৰীয়া কিশোৰগৰাকীয়ে মস্কোত অনুষ্ঠিত 'এ আই জাৰ্নী ২০২৬'-ত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । তাত ৰাছিয়া আৰু কাজাখস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সফলতা অৰ্জনকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
Published : November 27, 2026 at 6:18 PM IST
এৰ্নাকুলাম (কেৰালাম) : মাত্ৰ ৯ বছৰ বয়সতে নিজৰ বাথৰুমত ভিডিঅ' বনোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ১৬ বছৰ বয়সত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ সৈতে ছেলফি তোলালৈ, কেৰালামৰ কিশোৰ ৰাউল জন আজুৱে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ক্ষেত্ৰখনত নিজৰ যাত্ৰাত আন এক নতুন মাইলৰ খুঁটি সংযোজন কৰিছে ।
‘ভাৰতৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা শিশু' (এ আই কিড অব ইণ্ডিয়া) হিচাপে পৰিচিত ৰাউলে মস্কোত অনুষ্ঠিত 'এ আই জাৰ্নী ২০২৬' (AI Journey 2026) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে । এই সন্মিলনত পুটিন আৰু কাজাখস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি কাছিম-জোমাৰ্ট টোকায়েভে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা আৰু ৰব'টিকছৰ ক্ষেত্ৰখনত সফলতা অৰ্জন কৰা যুৱ প্ৰতিভাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
এক বিশেষ সত্ৰত (ছেছন) ৰাউলে শিক্ষা ক্ষেত্ৰত এ আইৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে নিজৰ মতামত আগবঢ়াই কয় যে এই প্ৰযুক্তিয়ে মানুহৰ চিন্তাশক্তিৰ বিকল্প হোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শিশুসকলৰ শিক্ষা আৰু সৃজনশীলতাতহে সহায় কৰা উচিত । পুটিনে কিশোৰগৰাকীৰ মতামত মনোযোগেৰে শুনে, তেওঁৰ সৈতে কৰমৰ্দন কৰে আৰু ছেলফি তোলাৰ অনুৰোধত সন্মতি জনায় ।
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৰাউলৰ পিঠিত মৰমেৰে থপৰিয়ায়ো দিয়ে । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশ কৰা এই মত বিনিময়ৰ ভিডিঅ' আৰু ৰাউলে শ্বেয়াৰ কৰা ফটোখনে ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে ।
🤓🧠🇮🇳 'Teach AI From Class 6, But Master Basics First': Indian Teen’s Sharp Response To Putin Putin challenged Indian student Raul John Aju on whether AI could make young people stop thinking for themselves. Raul didn't miss a beat, arguing that AI works the same as calculators — only to be introduced after building a foundation. Putin raised the concern. The teenager came back with a classroom-ready answer.— RT_India (@RT_India_news) November 27, 2026
এক ইনষ্টাগ্ৰাম পোষ্টৰ জৰিয়তে এই বিশেষ মুহূৰ্তটোৰ কথা সুঁৱৰি ৰাউলে ৯ বছৰ বয়সত ঘৰতে ভিডিঅ' বনাই কেনেকৈ নিজৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল সেই বিষয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে কেৱল লাভ কৰা সুযোগ আৰু সফলতাৰ বাবেই নহয়, বৰঞ্চ এই অভিজ্ঞতাসমূহে তেওঁক যিজন ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তুলিছে তাৰ বাবেও তেওঁ কৃতজ্ঞ । লগতে তেওঁ এতিয়াও বহু কথা শিকিবলৈ থকা সেই একেজন কৌতূহলী শিশু হৈয়ে আছে বুলিও মন্তব্য কৰে ।
ইটিভি ভাৰতৰ আগত পিতৃৰ গৌৰৱৰ অনুভূতি প্ৰকাশ
ৰাউলৰ সৈতে ৰাছিয়ালৈ যোৱা তেওঁৰ পিতৃ আজু জোচেফে ইটিভি ভাৰতক জনায় যে বিশ্বৰ আগশাৰীৰ নেতাসকলে তেওঁৰ পুত্ৰৰ প্ৰতিভাক স্বীকৃতি দিয়া আৰু প্ৰশংসা কৰা প্ৰত্যক্ষ কৰাটো তেওঁৰ জীৱনৰ অন্যতম গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত আছিল ।
তেওঁ লগতে কয় যে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত ৰাউলৰ উপস্থিতি মালায়ালীৰ লগতে সকলো ভাৰতীয়ৰ বাবেই গৌৰৱৰ বিষয় । চীনকে ধৰি বিভিন্ন দেশৰ প্ৰতিভাৱান যুৱ অংশগ্ৰহণকাৰীসকল একত্ৰিত হোৱা এই অনুষ্ঠানটোৱে ৰাউলক বিদেশী সমনীয়াসকলৰ সৈতে মনৰ ভাব বিনিময় কৰাৰ লগতে নতুন কথা শিকাৰ এক সুন্দৰ সুযোগ প্ৰদান কৰে । আজু জোচেফে এইটোও জনায় যে সন্মিলনখনৰ অংশ হিচাপে ৰাছিয়ান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ৰাউলে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বিষয়ত এক বিশেষ অধিৱেশনো ৰখা হৈছিল ।
এজন কৌতূহলী ৯ বছৰীয়া শিশুৰ পৰা উদ্যোগীলৈ
ভিডিঅ' সম্পাদনাৰ জৰিয়তে ৰাউলৰ প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিছিল । এড'বত কৰ্মৰত তেওঁৰ পিতৃয়ে তেওঁক পেছাদাৰী সম্পাদনা সঁজুলিসমূহ ব্যৱহাৰ কৰাৰ সুযোগ দিছিল । মাত্ৰ ৯ বছৰ বয়সতে ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই থকাৰ সময়তে ৰাউলে এই কামটো সহজ কৰি তুলিব পৰা এআই এপ্লিকেচনসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰম্ভ কৰে ।
🇷🇺🇮🇳 During a meeting with Russian President Vladimir Putin, Indian schoolboy Raul John Aju, who created the ThinkCraft platform, took a selfie with the Russian leader. Raul was among the young AI talents who met with the Presidents of #Russia and Kazakhstan. ©️ Kremlin. News https://t.co/QN9unnK8Gl— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) November 27, 2026
১২ বছৰ বয়সত তেওঁ নিজৰ বিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান মেলাৰ বাবে ‘মিব'ট’ (MeBot) নামৰ এটা হিউমেনইড ৰবট নিৰ্মাণ কৰিছিল, যিটো তেওঁৰ প্ৰযুক্তিগত যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ নিজে উদ্ভাৱন কৰা ১৫ টাতকৈও অধিক এআই সঁজুলি একত্ৰিত কৰিবলৈ 'এ আই ৰিয়েলিম টেকন’লজিছ' (AIRealm Technologies) প্ৰতিষ্ঠা কৰে । বৰ্তমান কোম্পানীটোত প্ৰায় ১৫ জন কৰ্মচাৰী আছে । পাৰিবাৰিক ব্যৱসায়ৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে ৰাউলে এমাজন, এড'ব, উইপ্ৰ’ আৰু আইবিএমৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰা নিজৰ পিতৃকো এই ষ্টাৰ্টআপটোত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ।
ৰাউলে তেওঁৰ পিতৃ আজু জৰ্জক মাহিলি ২ লাখ টকা দৰমহা প্ৰদান কৰে ।
ৰাউলে উদ্ভাৱন কৰা সঁজুলিসমূহৰ ভিতৰত জৰুৰীকালীন অৱস্থাত আইনী সহায় আগবঢ়োৱাৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰা 'ৰেচকিউ এআই' (Rescue AI), যাক 'ন্যায়সাথী' (NyayaSathi) বুলিও জনা যায় আৰু খেলৰ জৰিয়তে শিশুসকলক এআইৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়া 'থিংকক্ৰাফ্ট' (ThinkCraft) অন্যতম ।
তথ্য অনুসৰি, ৰাউলে ভাৰত আৰু বিদেশৰ আইআইটি, আইআইএম, কৰ্প'ৰেট প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত বিভিন্ন অধিৱেশনৰ জৰিয়তে প্ৰায় পাঁচ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু পেছাদাৰী লোকক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ।
বিশ্ব মঞ্চত এক মালায়ালী কণ্ঠ
ৰাউলে ৰাজহুৱা সেৱাত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰ সম্পৰ্কে কেৰালাম আৰু ডুবাই চৰকাৰক পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱাৰো সুযোগ লাভ কৰিছে । তেওঁ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত 'ভাৰত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা সন্মিলন'ত (India AI Summit) মূল ভাষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে শিশু সুৰক্ষা আৰু এআই সম্পৰ্কীয় ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ এক আলোচনা-চক্ৰতো অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সচিব প্ৰধান এণ্টনিঅ’ গুটেৰেছকো সাক্ষাৎ কৰিছিল । এতিয়া মস্কো সন্মিলনত পুটিনৰ সৈতে হোৱা মত বিনিময়ে তেওঁক অধিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চৰ্চালৈ আনিছে ।
নৰ্থ এডাপ্পাল্লীস্থিত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক (দ্বাদশ শ্ৰেণী) বাণিজ্য শাখাৰ ছাত্ৰ ৰাউল এৰ্নাকুলামত ডাঙৰ-দীঘল হৈছিল । তেওঁ পাঠানমথিট্টা জিলাৰ এজামাত্তুৰৰ আজু জোচেফ আৰু শ্বেবা এনৰ পুত্ৰ । তেওঁলোকৰ পৰিয়ালটো কোঝেনচেৰীৰ সমীপৱৰ্তী এজামাত্তুৰৰ মূল বাসিন্দা । ১৬ বছৰ বয়সতে ভিডিঅ' এডিটিং পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিশ্বৰ আগশাৰীৰ নেতাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰালৈকে ৰাউলৰ এই যাত্ৰাই যুৱ প্ৰতিভা গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত কৌতূহল, স্ব-শিক্ষা আৰু কম বয়সতে প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সৈতে পৰিচয় হোৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাকে প্ৰতিফলিত কৰে ।