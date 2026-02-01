কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: ক্লাউড সেৱা প্ৰদানকাৰী বিদেশী কোম্পানীক 2047 পৰ্যন্ত কৰ ৰেহাই; AI খণ্ডলৈ 1000 কোটি টকাৰ আবণ্টন

কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: ক্লাউড সেৱা প্ৰদানকাৰী বিদেশী কোম্পানীক 2047 পৰ্যন্ত কৰ ৰেহাই; AI খণ্ডলৈ 1000 কোটি টকাৰ আবণ্টন
ভাৰতত অৱস্থিত ডাটা চেণ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি গ্ল’বেল ক্লাউড সেৱা প্ৰদানকাৰী বিদেশী কোম্পানীসমূহে 2047 চনলৈকে কৰ ৰেহাই অৰ্থাৎ Tax Holiday লাভ কৰিব ৷
হায়দৰাবাদ: আজি নৱমবাৰৰ বাবে ভাৰতৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দেশৰ সাধাৰণ বাজেট দাখিল কৰে । এইবাৰ 2026-27 বাজেটত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাৰতক বিশ্বব্যাপী ডিজিটেল আৰু ক্লাউড হাব হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ দিশত এক বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে । স্বাধীন ভাৰতবৰ্ষৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ বাবে দেওবাৰে দাখিল কৰা হয় কেন্দ্ৰীয় বাজেট ৷ এই বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ঘোষণা কৰে যে ভাৰতত ডাটা চেণ্টাৰৰ জৰিয়তে বিশ্বজুৰি গ্ৰাহকক ক্লাউড সেৱা প্ৰদান কৰা বিদেশী কোম্পানীসমূহক 2047 চনলৈকে Tax Holiday অৰ্থাৎ কৰ ৰেহাই দিয়া হ’ব যদিও এইক্ষেত্ৰত একাংশ চৰ্ত প্ৰযোজ্য ।
বাজেট ভাষণৰ সময়ত বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "গুৰুত্বপূৰ্ণ ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ লগতে ডাটা চেণ্টাৰ খণ্ডত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে । মই প্ৰস্তাৱ দিছো যে ভাৰতত ডাটা চেণ্টাৰ সেৱা ব্যৱহাৰ কৰি গ্ল'বেল ক্লাউড সেৱা প্ৰদান কৰা বিদেশী কোম্পানীসমূহক 2047 চনলৈকে Tax Holiday ৰ অনুমতি দিয়া হওক ।"
কিন্তু এই কৰ ৰেহাইৰ সুবিধা ল’বলৈ কোম্পানীসমূহে ভাৰতীয় গ্ৰাহকক ভাৰতীয় পুনৰ বিক্ৰেতা সত্তাৰ জৰিয়তে সেৱা আগবঢ়াব লাগিব । বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ঘৰুৱা কোম্পানীসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে স্থানীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই চৰ্ত স্থাপন কৰা হৈছে । বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ঘৰুৱা কোম্পানীসমূহক শক্তিশালী কৰাৰ লগতে স্থানীয় পৰিৱেশ তন্ত্ৰক প্ৰসাৰিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে এই চৰ্ত দিয়া হৈছে ।
তথ্য প্ৰযুক্তি সেৱাৰ ঘোষণা
সীতাৰমণে কয়, "ভাৰত ছফট্ ৱেৰ ডেভেল’পমেণ্ট, আই টি-সক্ষম সেৱা, জ্ঞান প্ৰক্ৰিয়া আউটচ'ৰ্চিং আৰু চুক্তিবদ্ধ অনুসন্ধান আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত বিশ্বব্যাপী আগশাৰীৰ দেশ । এই সকলোবোৰ এতিয়া একক শ্ৰেণী 'তথ্য প্ৰযুক্তি সেৱা'ৰ অধীনত গোট কৰা হ'ব ।"
ইয়াৰ উপৰিও আই টি সেৱাৰ বাবে ছেফ হাৰ্বাৰৰ নিয়মো সৰল কৰা হৈছে । তেওঁ বাখ্যা কৰি কয়, "এতিয়া সকলো আই টি সেৱাৰ বাবে 15.5% একেধৰণৰ ছেফ হাৰ্বাৰ মাৰ্জিন প্ৰযোজ্য হ'ব । এই সীমা 300 কোটিৰ পৰা 2000 কোটিলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে এতিয়া নিৰাপদ বন্দৰৰ অনুমোদন সম্পূৰ্ণৰূপে স্বয়ংক্ৰিয় আৰু নিয়মভিত্তিক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কৰা হ’ব, যাৰ ফলত কৰ কৰ্তৃপক্ষৰ অডিটৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাইকিয়া হ’ব । সামগ্ৰিকভাৱে 2026-27 চনৰ বাজেটত ভাৰত চৰকাৰে একেলগে ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি, বিনিয়োগ, আই টি খণ্ড আৰু সামাজিক খণ্ড শক্তিশালী কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা খণ্ড
বাজেটত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দৰে উদীয়মান প্ৰযুক্তিকো ভাৰতত বৃদ্ধিৰ ব্লুপ্ৰিণ্টৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত ৰখা হৈছে । IndiaAI Mission ৰ বাবে চৰকাৰে 1000 কোটি টকা আবণ্টন দি এই প্ৰযুক্তিৰ শক্তিশালী অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে । বাজেটত কৃষি, উৎপাদন, সেৱা আৰু শিক্ষাকে ধৰি বিভিন্ন খণ্ডত AI ক সন্নিৱিষ্ট কৰাৰ বাবে এক গাঁথনিগত পৰিকল্পনাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰা হৈছে ।
