উদ্ভিদে কেনেদৰে শ্বাস গ্ৰহণ কৰে; কেমেৰাত বন্দী হ’ল সেই বিশেষ মুহূৰ্ত

বিজ্ঞানীসকলে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে এক আহিলা যাৰ সহায়ত প্ৰত্যক্ষ কৰিব পৰা যাব উদ্ভিদে কেনেদৰে শ্বাস গ্ৰহণ কৰে ৷ এই সন্দৰ্ভত জানক বিতংকৈ বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---

কেমেৰাত বন্দী হ’ল উদ্ভিদে শ্বাস গ্ৰহণ কৰা দৃশ্য (X/Brian Roemmele)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 22, 2026 at 2:28 PM IST

হায়দৰাবাদ: যুগ যুগ ধৰি বিজ্ঞানীসকল জ্ঞাত যে উদ্ভিদে ষ্টোমেটা (Stomata) নামৰ পাতৰ ক্ষুদ্ৰ ছিদ্ৰৰ মাজেৰে ‘উশাহ’ লয়, যিয়ে সালোক সংশ্লেষণৰ বাবে CO2 গ্ৰহণ আৰু জলীয় বাষ্প ক্ষয়ৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে । ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আৰ্বানা-চেম্পেইনৰ গৱেষকসকলে এতিয়া এনে এক যুগান্তকাৰী আহিলা তৈয়াৰ কৰিছে যিয়ে তেওঁলোকক নিয়ন্ত্ৰিত পৰিস্থিতিত বাস্তৱ সময়ত উদ্ভিদে কেনেদৰে ‘শ্বাস’ গ্ৰহণ কৰে সেয়া পৰ্যবেক্ষণ কৰিবলৈ দিয়ে । এই গৱেষণাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহ প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰ্যবেক্ষণ আৰু বিশদভাৱে লিপিবদ্ধ কৰিছে ।

‘Stomata in-sight’ নামৰ যন্ত্ৰটোৱে প্ৰকাশ কৰে যে পাতৰ অণুবীক্ষণিক ছিদ্ৰ, যাক Stomata (সততে উদ্ভিদৰ মুখ বুলি কোৱা হয়) বুলি জনা যায়, কেনেদৰে কাৰ্বন-ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন আৰু জলীয় বাষ্পৰ বিনিময় পৰিচালনা কৰে । এই সৰু সৰু খোলাবোৰ খোলা আৰু বন্ধ হৈ সালোক সংশ্লেষণৰ বাবে গেছৰ গ্ৰহণৰ সৈতে বাষ্পীভৱনৰ জৰিয়তে পানীৰ ক্ষয়ৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰে, যিয়ে উদ্ভিদে তাপ, খৰাং আৰু অন্যান্য চাপৰ সৈতে কেনেদৰে মোকাবিলা কৰে সেই ক্ষেত্ৰত মূল ভূমিকা পালন কৰে ।

এই ব্ৰেকথ্ৰু প্ৰযুক্তিয়ে উচ্চ ৰিজ’লিউচন কনফ’কেল মাইক্ৰ’স্কোপ, এটা নিখুঁত গেছ-বিনিময় জোখ-মাখ ব্যৱস্থা আৰু ছবি বিশ্লেষণৰ বাবে উন্নত মেচিন-লাৰ্নিং ছফট্ ৱেৰ একত্ৰিত কৰে । পৰীক্ষাত সৰু সৰু পাতৰ অংশবোৰ এটা কম্পেক্ট, তালৰ আকাৰৰ কোঠাৰ ভিতৰত ৰখা হয় যিয়ে উষ্ণতা, আৰ্দ্ৰতা, পোহৰ, CO2 ৰ মাত্ৰা আৰু পানীৰ উপলব্ধতা নিখুঁতভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ।

গৱেষণাকাৰী দলটোৱে এটা ভিডিঅ’ ৰেকৰ্ড কৰিছিল য’ত উদ্ভিদে CO2 শোষণ কৰি অক্সিজেন আৰু জলীয় বাষ্প নিৰ্গত কৰাৰ সময়ত গেছৰ গতিশীল গতি বন্দী কৰিছে, যিটো সালোক সংশ্লেষণ আৰু উদ্ভিদৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া । উন্নত ইমেজিং আৰু চেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰি গৱেষকসকলে ষ্টোমেটাই পোহৰ, আৰ্দ্ৰতা আৰু উষ্ণতাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনোৱাৰ লগে লগে সূক্ষ্ম কোষীয় পৰিৱৰ্তন অনুসৰণ কৰিছিল, যাৰ ফলত উদ্ভিদৰ অভিযোজন, পানী নিয়ন্ত্ৰণ আৰু আভ্যন্তৰীণ ভাৰসাম্যৰ বিষয়ে অন্তৰ্দৃষ্টি লাভ কৰিছিল ।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উদ্ভিদ জীৱবিজ্ঞান বিভাগ আৰু ইনষ্টিটিউট ফৰ জিন’মিক ​​বায়’লজীৰ এণ্ড্ৰু লিকিয়ে ফক্স নিউজক জনাইছে, "উদাহৰণস্বৰূপে, তেওঁলোকে পোহৰত ছিদ্ৰটো খুলি আন্ধাৰত বন্ধ কৰি দিয়ে । পৰিস্থিতি অনুকূল হ'লে সালোক সংশ্লেষণ হ'ব পৰাকৈ কিন্তু বায়ুমণ্ডললৈ পাতৰ ভিতৰৰ পৰা পানীৰ ক্ষতি কম হ'বলৈ এনেদৰে কৰা হয় ।"

এই ব্যৱস্থাটো বিকশিত কৰিবলৈ প্ৰায় পাঁচ বছৰৰ পৰিশোধনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল । কেইবাটাও প্ৰ’ট’টাইপ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত দলটোৱে এটা সুস্থিৰ, নিৰ্ভৰযোগ্য ডিজাইন লাভ কৰে ।

এই গৱেষণা কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ?

উদ্ভিদৰ কাৰ্য বুজি পোৱাৰ এই অগ্ৰগতিয়ে শস্য প্ৰজনন কৌশলত বৈপ্লৱিক পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰে । খোলা আৰু বন্ধ হোৱা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা ভৌতিক আৰু ৰাসায়নিক সংকেতকে ধৰি ষ্ট’মেটেলৰ আচৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা জটিল ব্যৱস্থাসমূহৰ লগতে ষ্ট’মেটেলৰ ঘনত্বৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে অন্তৰ্দৃষ্টি লাভ কৰি বিজ্ঞানীসকলে পানী ব্যৱহাৰৰ দক্ষতা বৃদ্ধিৰ সৈতে জড়িত মূল জিনীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ চিনাক্ত কৰিব পাৰে ।

এই জ্ঞান বিশেষভাৱে উল্লেখযোগ্য যে পানীৰ অভাৱেই কৃষি উৎপাদনশীলতাৰ ওপৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱেশগত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে । পানীৰ ব্যৱহাৰক অনুকূল কৰি তোলা শস্য বিকশিত কৰি গৱেষকসকলে বৰ্ধিত উষ্ণতা আৰু খৰাংৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ কমোৱাত সহায় কৰিব পাৰে, শেষত শস্যৰ স্থিতিস্থাপকতাক শক্তিশালী কৰিব পাৰে ।

ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰ্বানা-চেম্পেইনে এই প্ৰযুক্তিৰ পেটেণ্ট লাভ কৰিছে; যদিও এতিয়াও বাণিজ্যিকভাৱে এয়া উপলব্ধ নহয়, গৱেষকসকলে আশা কৰিছে যে অতি সোনকালে ইয়াক বহল বৈজ্ঞানিক ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।

