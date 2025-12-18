এক্সিস বেংকৰ সৈতে গুগলৰ অংশীদাৰিত্ব; মুকলি কৰিলে UPI যুক্ত ডিজিটেল ক্ৰেডিট কাৰ্ড
Google Pay আৰু Axis Bank ৰ Flex ডিজিটেল ক্ৰেডিট কাৰ্ডে তৎক্ষণাত পুৰস্কাৰ, সহজকৈ ধন পৰিশোধ আৰু ইন-এপ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰে ৷
Published : December 18, 2025 at 3:34 PM IST
হায়দৰাবাদ: গুগলে ভাৰতত দৈনন্দিন লেনদেন ক্ৰেডিট কেনেকৈ লাভ কৰে তাক সহজ কৰি তোলাৰ বাবে ডিজাইন কৰা নতুন ডিজিটেল ক্ৰেডিট পদক্ষেপ Flex By Google Pay মুকলি কৰিছে । RuPay নেটৱৰ্কত নিৰ্মিত আৰু Google Pay এপৰ ভিতৰত সংহত, Flex এ এটা ডিজিটেল কো-ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেডিট কাৰ্ড অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰে, এটা ক্ৰেডিট লাইনৰ সৈতে এটা ইউনিফাইড পেমেণ্ট আন্তঃপৃষ্ঠ (UPI)ৰ নমনীয়তাক সংযুক্ত কৰি । এই ব্ৰেণ্ডৰ অধীনত প্ৰথমটো সামগ্ৰী হৈছে গুগল পে ফ্লেক্স এক্সিছ বেংক ক্ৰেডিট কাৰ্ড, যিটো এক্সিছ বেংকৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে মুকলি কৰা হৈছে আৰু গুগল পে এপৰ জৰিয়তে উপলব্ধ ।
Google Pay দ্বাৰা Flex: বিৱৰণ আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহ
Today we’re thrilled to announce Flex by Google Pay, in partnership with @RuPay_npci and @AxisBank.— Google India (@GoogleIndia) December 17, 2025
A UPI-powered, digital co-branded credit card. Available exclusively on Google Pay.
Join the waitlist for early access.
Read more 🔗 https://t.co/iDQUuV1n26 pic.twitter.com/KDeHvmn1ky
এটা ব্লগ পোষ্টত মাউণ্টেন ভিউ ভিত্তিক টেক জায়ান্টটোৱে গুগল পেৰ দ্বাৰা ফ্লেক্স নামেৰে অভিহিত কৰা ক্ৰেডিট লাইন প্ৰডাক্টটোৰ লগতে এক্সিছ বেংকৰ সৈতে অংশীদাৰিত্বৰে প্ৰথমখন ক্ৰেডিট কাৰ্ড ঘোষণা কৰে । ভাৰতত মাত্ৰ 5 কোটি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ধাৰী আছে বুলি উল্লেখ কৰি কোম্পানীটোৱে দাবী কৰে যে ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ৰেডিটৰ সুবিধাৰ সমাধানৰ বাবে এই পদক্ষেপ সৃষ্টি কৰা হৈছে ।
সহজ ভাষাত ক’বলৈ গ’লে ফ্লেক্স হৈছে ইউপিআই চালিত, ডিজিটেল কো-ব্ৰেণ্ডেড ক্ৰেডিট কাৰ্ড যি সম্পূৰ্ণৰূপে গুগল পে এপত থাকে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে কোনো ধৰণৰ ভৌতিক কাগজ-পত্ৰ নোহোৱাকৈ মিনিটৰ ভিতৰতে এপটোৰ ভিতৰৰ পৰা কাৰ্ডখনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু অনুমোদন পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ ব্যৱহাৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰে । RuPay নেটৱৰ্কত নিৰ্মিত, ইয়াক RuPay গ্ৰহণ কৰা লাখ লাখ অফলাইন আৰু অনলাইন ব্যৱসায়ীৰ মাজত পেমেণ্টৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, ঠিক নিয়মীয়া UPI লেনদেনৰ দৰে ।
টেক জায়ান্টটোৰ মতে, ফ্লেক্সে কেইবাটাও বৈশিষ্ট্য আগবঢ়াইছে যিয়ে ক্ৰেডিট অভিজ্ঞতাক সুশৃংখলিত কৰে । প্ৰথমটো হ’ল এপ্লিকেচন আৰু এপ্ৰুভেল, যিটো সম্পূৰ্ণৰূপে ডিজিটেলভাৱে চম্ভালি লোৱা হয় (গুগলে কয় যে ইয়াত মাত্ৰ কেইমিনিটমান সময় লাগে)। RuPay সংহতিৰ বাবে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰি কৰা পেমেণ্টসমূহ অনলাইন আৰু অফলাইন ষ্ট’ৰৰ বিস্তৃত পৰিসৰত গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
Introducing Google Pay Flex Axis Bank Credit Card— Google India (@GoogleIndia) December 17, 2025
We are incredibly excited about its potential to transform how users engage with credit cards and empower millions to confidently manage their daily finances ✨ https://t.co/e1rZrplJo5 pic.twitter.com/JjYTVvCg6k
গুগল পে আৰু এক্সিছ বেংকেও পুৰস্কাৰ ব্যৱস্থা আগবঢ়াইছে, য’ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে লেনদেন কৰাৰ বাবে ‘ষ্টাৰ’ লাভ কৰে । কোম্পানীটোৱে কয় যে প্ৰতিটো ষ্টাৰৰ মূল্য 1, আৰু ভৱিষ্যতৰ যিকোনো লেনদেনৰ সময়ত তৎক্ষণাত ৰিডিম কৰিব পাৰি । পৰম্পৰাগত ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ দৰেই, ফ্লেক্স কাৰ্ডেও এটা নমনীয় ধন পৰিশোধ কৰাৰ বিকল্প আগবঢ়ায় য’ত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে হয় সম্পূৰ্ণৰূপে ধন পৰিশোধ কৰিব পাৰে নহয় তেওঁলোকৰ বিলসমূহ EMI লৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব পাৰে । ইয়াৰ উপৰিও ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ইন-এপ নিয়ন্ত্ৰণও পায়, যেনে লেনদেনৰ সীমা, কাৰ্ড ব্লক আৰু আনব্লক কৰা বা পিন ৰিছেট কৰা ।
আজি আৰম্ভ হৈছে ফ্লেক্স বাই গুগল পে আৰু কোম্পানীয়ে অনাগত মাহত ইয়াক ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে ব্যাপকভাৱে উপলব্ধ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । এতিয়াৰ বাবে আগ্ৰহী ব্যক্তিসকলে ইউপিআই এপৰ ভিতৰতে অপেক্ষা তালিকাত যোগদান কৰিব পাৰিব ।
