ইএছএৰ হেৰা প্ৰ’বৰ নাছাৰ গ্ৰহ প্ৰতিৰক্ষা পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা আঘাতপ্ৰাপ্ত গ্ৰহাণুৰ নিবিড় পৰিদৰ্শন আৰম্ভ
২০২২ চনত নাছাৰ ডাৰ্ট মহাকাশযানখনে পৰিকল্পিতভাৱে ডিমৰ্ফ'ছ নামৰ গ্ৰহাণুটোত খুন্দা মাৰিছিল । ভৱিষ্যতে পৃথিৱী ধ্বংস কৰাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ পৰীক্ষাৰ বাবে সেইটো কৰা হৈছিল ।
Published : November 12, 2026 at 3:26 PM IST
হায়দৰাবাদ: চাৰি বছৰ পূৰ্বে নাছাৰ এখন মহাকাশযানে গ্ৰহ সুৰক্ষা পৰীক্ষাৰ অংশ হিচাপে খুন্দা মৰা এটা গ্ৰহাণুৰ ওচৰৰ পৰা ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাই (European Space Agency, ESA) পৰীক্ষা-নিৰীক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে ।
সংস্থাটোৰ 'হেৰা' (Hera) অভিযানে মাত্ৰ ২৫-৩০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা 'ডিডিম'ছ' (Didymos) যমজ গ্ৰহাণু ব্যৱস্থাৰ অধ্যয়ন কৰি আছে, য’ত ৭৮০ মিটাৰ ব্যাসৰ ডিডিম'ছ আৰু ইয়াৰ সৰু উপগ্ৰহ ১৫১ মিটাৰ ব্যাসৰ ডিমৰ্ফ'ছ অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।
ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাই বুধবাৰে হেৰাৰ 'মন'ক্ৰমেটিক এষ্টেৰইড ফ্ৰেমিং কেমেৰা'ৰ দ্বাৰা তোলা গ্ৰহাণু প্ৰণালীটোৰ প্ৰথমখন অতি ওচৰৰ ছবি শ্বেয়াৰ কৰে । ৬০ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ পৰা তোলা এই ছবিখনে ডিডিম'ছ গ্ৰহাণু দুটাৰ এক নতুন দৃশ্য দাঙি ধৰিছে, য’ত ডাঙৰ গ্ৰহাণুটো স্পষ্টকৈ দেখা গৈছে আৰু সৰু গ্ৰহাণুটোৰ বেছিভাগ অংশ ছাঁত লুকাই আছে ।
"আমাৰ প্ৰথম প্ৰতিক্ৰিয়া— ৱাহ !" হেৰা অভিযানৰ মুখ্য অনুসন্ধানকাৰী তথা চিএনআৰএছৰ গৱেষণা সঞ্চালক পেট্ৰিক মিচেলে এই কথা শ্বেয়াৰ কৰে । তেওঁ কয়, "খুন্দা মৰাৰ ঠিক আগমুহূৰ্তত ডাৰ্টৰ (DART) কেমেৰাই আমাক ডিডিম'ছৰ যিটো ফাল দেখুৱাইছিল, এয়া তাৰ আনটো ফাল; গতিকে এয়া যেন এখন সম্পূৰ্ণ নতুন জগত চোৱাৰ দৰে লাগিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ডিডিম'ছৰ এইটো ফালৰ বিষুৱৰেখাৰ কাষেদি আগতে দেখাৰ দৰেই একেটা মাজৰ ওখ অংশ আছে । কিন্তু ইয়াৰ উপৰিভাগ আন দিশৰ পৰা যথেষ্ট বেলেগ যেন লাগিছে, য’ত বহুতো ডাঙৰ শিল, গাঁত আৰু খাঁচ বা ওখ-চাপৰ ৰেখাৰ দৰে আৰ্হি দেখা গৈছে ।"
সৰু ডিমৰ্ফ'ছ হৈছে সৌৰজগতৰ প্ৰথমটো মহাজাগতিক বস্তু, যাৰ কক্ষপথ মানুহৰ কাৰ্যকলাপৰ দ্বাৰা জোখ-মাখ কৰিব পৰাকৈ সলনি কৰা হৈছে । ২০২২ চনত নাছাৰ 'ডাৰ্ট' (Double Asteroid Redirection Test) মহাকাশযানখনে ইচ্ছাকৃতভাৱে ইয়াত খুন্দা মৰাৰ ফলত এই পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল । এই অভিযানটো ভৱিষ্যতে কোনো ভয়ংকৰ গ্ৰহাণুৰ আঘাতৰ পৰা পৃথিৱীক এনে প্ৰতিৰক্ষামূলক পদক্ষেপৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰিব পৰা যাব নেকি সেয়া চাব পৰা এক পৰীক্ষা আছিল ।
প্ৰতি ছেকেণ্ডত প্ৰায় ৬.১ কিলোমিটাৰ বেগেৰে গতি কৰা ৫৮০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ডাৰ্ট মহাকাশযানখনৰ খুন্দাত ডিমৰ্ফ'ছৰ পৰা শিল-বালি আৰু আনকি ডাঙৰ শিল পৰ্যন্ত মহাকাশলৈ চিটিকি গৈছিল । এই ধ্বংসাৱশেষৰ নেজডাল কেইবামাহো ধৰি মহাকাশত ১০,০০০ কিলোমিটাৰতকৈও অধিক দূৰলৈ বিয়পি আছিল । এই আঘাতে কেৱল ডিডিম'ছক প্ৰদক্ষিণ কৰা ডিমৰ্ফ'ছৰ কক্ষপথৰ সময় প্ৰায় ৩৩ মিনিট হ্ৰাস কৰাই নহয়, বৰঞ্চ সৰু উপগ্ৰহটোক সূৰ্যৰ চাৰিওফালে এক সামান্য বেলেগ পথলৈও ঠেলি পঠিয়াইছিল । ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাৰ বিজ্ঞানীসকলে কৈছে যে এই পৰিৱৰ্তন আগতে অনুমান কৰাতকৈ বহু বেছি আছিল ।
ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাৰ হেৰা অভিযানৰ বিজ্ঞানী মাইকেল কুপাৰ্ছে ডিডিম'ছ আৰু ডিমৰ্ফ'ছ গ্ৰহাণু দুয়োটাৰ পৰিৱৰ্তন আৰু পদাৰ্থৰ স্থানান্তৰণৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ কৰাৰ আগ্ৰহ প্রকাশ কৰিছে । গ্ৰহাণু দুটাৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য আৰু পৰিৱৰ্তনসমূহ প্ৰণালীবদ্ধভাৱে মানচিত্ৰত অংকন কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে আগন্তুক দিনত গৱেষণা চলাই যাব । ইউৰোপীয় মহাকাশ সংস্থাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত এই বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব ।
২০২৪ চনত উৎক্ষেপণ কৰা হেৰা মহাকাশযানখনে অহা মাহত গ্ৰহাণুটোৰ প্ৰায় ২০ কিলোমিটাৰ ওচৰলৈ গৈ নিচেই কাষৰ পৰা 'দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ অনুসন্ধান' চলাবলৈ সাজু হৈছে ।
ইএছএয়ে কৈছে যে হেৰাৰ আৱিষ্কাৰসমূহে গ্ৰহাণুৰ গতিপথ সলনি কৰাৰ 'কাইনেটিক ইমপেক্ট' (kinetic impact) পদ্ধতিক মাত্ৰ এবাৰ কৰা পৰীক্ষাৰ পৰা এক সুবিস্তৃত আৰু ভৱিষ্যতে পৃথিৱী বিপদত পৰিলে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কৌশললৈ ৰূপান্তৰিত কৰাত সহায় কৰিব । লগতে সংস্থাটোৱে জনাইছে যে ২৫ নৱেম্বৰত গ্ৰহাণু দুটাৰ বিতং ছবিসমূহ প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।