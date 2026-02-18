India AI Impact Summit 2026: আদিবাসী মহিলাসকলেই AI চালিত কোম্পানীৰ মূল চালিকা শক্তি
চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অৰণ্য সহায়ে কয় যে ভাৰতৰ গ্ৰাম্য আৰু জনজাতীয় মহিলাসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ভেটি ।
Published : February 18, 2026 at 3:14 PM IST
সুৰভি গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদন
হায়দৰাবাদ: কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা (AI) ক ভৱিষ্যতৰ আটাইতকৈ বৃহৎ প্ৰযুক্তিগত প্ৰত্যাহ্বান বুলি গণ্য কৰা হৈছে যদিও এই আশ্চৰ্যকৰ পৃথিৱীখনৰ আঁৰত এনে এক বাস্তৱ নিহিত হৈ আছে যিটোৰ বিষয়ে AI ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ মাজত খুব কমেইহে আলোচনা হয় ৷ অধিকসংখ্যকেই আজি পৰ্যন্ত এই দিশটোলৈ লক্ষ্যই কৰা নাই বুলিও ক’ব পাৰি । ভাৰতীয় প্ৰখ্যাত চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতা অৰণ্য সহায়ে কয় যে আজি বিশ্ব নিৰ্ভৰশীল হৈ পৰিছে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ওপৰত ৷ ভাৰতৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত কৰ্মৰত জনজাতীয় আৰু গ্ৰাম্য মহিলাসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এই বহুলভাৱে ব্যৱহৃত AI ।
India AI impact summit 2026 ৰ সময়ত ETV Bharat ৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত অৰণ্য সহায়ে কয়, "ডাটা লেবেলিং হৈছে সমগ্ৰ AI বিপ্লৱৰ মেৰুদণ্ড । ইয়াৰ অবিহনে কোনো AI ব্যৱস্থাই কাম কৰিব নোৱাৰে ।" তেওঁ বুজাই দিলে যে ছবি, ভিডিঅ’ আৰু লিখনী টেগ কৰাৰ এই কামটো কাৰিকৰী যেন লাগিব পাৰে যদিও বাস্তৱত ই সম্পূৰ্ণৰূপে মানুহৰ প্ৰচেষ্টাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কৰা হৈছে ।
জনজাতীয় মহিলাসকলে ডাটা লেবেলিং কৰি আছে
সহায়ে জনোৱা মতে ঝাৰখণ্ড, তেলেংগানা, ৰাজস্থান, কৰ্ণাটক আদি ৰাজ্যৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত এই কাম বৃহৎ পৰিসৰত কৰা হৈছে ।
তেওঁ কয় যে আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ’ল যে NVIDIA আৰু Microsoft ৰ দৰে বিশ্বৰ বৃহৎ টেক কোম্পানীসমূহেও সেই পাৰ্শ্চৱৰ্তী অঞ্চলতে বেকএণ্ড অপাৰেচন চলায় য’ত জনজাতীয় মহিলাসকলে ডাটা লেবেলিং কৰি আছে ।
এই অভিজ্ঞতাই জন্ম দিছিল তেওঁৰ যথেষ্ট প্ৰশংসিত ছবি ‘Humans on the loop’ । ছবিখনত ঝাৰখণ্ডৰ এগৰাকী জনজাতীয় মহিলাৰ কাহিনী দেখুওৱা হৈছে যিয়ে AI ৰ বাবে ডাটা লেবেলিঙৰ কাম কৰে । সহায়ে বুজাই দিলে, "এই ছবিখন কেৱল AI ৰ বিষয়ে নহয়, ই সেইসকল লোকৰ কাহিনী যিসকলে AI ৰ বিকাশৰ আঁৰত কাম কৰি আছে কিন্তু ব্যৱস্থাটোৰ পৰা প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে অনুপস্থিত ।"
ছবিখনে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় স্বীকৃতি লাভ কৰাৰ লগতে Alfred P. Sloan Foundation ৰ পৰা Film Independent Sloan Distribution ৰ পৰা অনুদান লাভ কৰে । সহায়ৰ মতে ইয়াৰ দ্বাৰা স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণিত হৈছে যে বিশ্বই এতিয়া প্ৰযুক্তি আৰু সমাজৰ মাজৰ সম্পৰ্কক গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰিছে ।
AI ৰ ওপৰত সহায়ৰ সুষম দৃষ্টিভংগী । তেওঁ কয়, "AI সম্পূৰ্ণ বেয়া বুলি কোৱাটো সঁচা নহয় আৰু AI য়ে সকলো ঠিক কৰিব বুলি কোৱাটোও সঁচা নহয় । সৃষ্টিশীল লোকৰ বাবে AI এক সহায়ক আহিলা হ'ব পাৰে, কিন্তু ই মানুহৰ চিন্তা আৰু আৱেগৰ ঠাই ল'ব নোৱাৰে ।"
AI ৰ লগত জড়িত বিপদৰ বিষয়েও তেওঁ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ কয়, "Deepfake, যুদ্ধত এআইৰ ব্যৱহাৰ, পুলিচিং আৰু নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত AI এই সকলোবোৰ অতি গুৰুতৰ বিষয় । ইয়াৰ বাবে মুকলি বিতৰ্ক আৰু নিয়মৰ প্ৰয়োজন ।"
কপিৰাইট আৰু সৃষ্টিশীলতাৰ প্ৰশ্নত তেওঁ স্পষ্টভাৱে কয়, "যিবোৰ ডাটাছেটত AI ক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয়, সেইবোৰ হৈছে দশক দশক ধৰি কৰা মানুহৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল । ই কৃতিত্ব আৰু ক্ষতিপূৰণৰ যোগ্য ।"
চলচ্চিত্ৰ উদ্যোগ সন্দৰ্ভত সহায়ে কয় যে AI য়ে ক্ষুদ্ৰ চলচ্চিত্ৰ নিৰ্মাতাসকলৰ বাবে সুযোগ মুকলি কৰিব পাৰে, কিন্তু ই চাকৰিও কাঢ়ি নিব পাৰে। প্ৰত্যাহ্বানটো হ'ল এই পৰিৱৰ্তন দায়িত্বশীলভাৱে পৰিচালনা কৰা ।
