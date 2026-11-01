বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী চুৰিৰ ঘটনা, বিশ্বজুৰি বিনিয়োগকাৰীৰ হাহাকাৰ

বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী চুৰিৰ ঘটনা, বিশ্বজুৰি বিনিয়োগকাৰীৰ হাহাকাৰ
হেকাৰৰ লুটিলে ৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰতকৈ অধিক ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী ৷ উত্তৰ কোৰিয়াৰ হেকাৰে এই কাৰ্য সংঘটিত কৰা বুলি দাবী ৷
Published : November 1, 2026 at 6:34 PM IST
হায়দৰাবাদ : বিশ্বজুৰি পুনৰ হাহাকাৰ, হেকাৰে লৈ গ'ল ৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰতকৈ অধিক ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী বা ডিজিটেল মুদ্রা ৷ নিৰাপত্তাৰ বেহু ফালি বৃহৎ পৰিমাণৰ ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী হেকাৰে চুৰি কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা ফেডাৰেল ব্যুৰো অৱ ইনভেষ্টিগেশ্ব'ন চমুকৈ এফবিআয়ে (FBI) ৷
যি সময়ত ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী তথা ডিজিটাল মুদ্রাত বিনিয়োগ কৰিবলৈ বিশ্ববাসীক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ড'নাল্ড ট্ৰাম্পে আহ্বান জনাইছে, সেই সময়তে ডিজিটেল চুৰি কাণ্ড সংঘটিত হৈছে ৷ এফবিআয়ে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, চলিত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে মাত্ৰ কেইমিনিটমানৰ ভিতৰতে বাইনান্স(Binance) নামৰ সংস্থাৰ পৰা ৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰতকৈ অধিক ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী বা ডিজিটেল মুদ্রা চুৰি কৰিলে হেকাৰে ৷
The FBI is releasing information advising the Democratic People's Republic of Korea (North Korea) was responsible for the theft of more than $6 billion USD in virtual assets from cryptocurrency exchange, Binance, on or about October 29, 2026. The FBI refers to this specific North Korean malicious cyber activity as "TraderTraitor." The FBI, together with partners at the USSS and IRS-CI, has observed TraderTraitor actors converting stolen assets primarily into Ethereum (ETH). It is expected these assets will then be further laundered by converting them using DeFi and instant swap services as they prepare them for further laundering stages. How You Can Help: FBI, USSS, and IRS-CI are urging private sector entities including THORNode operators, RPC node operators, instant exchanges, DeFi services, blockchain analytics firms, and other virtual asset service providers to block transactions with or derived from addresses TraderTraitor actors are using to launder these stolen assets. A list of addresses associated with this activity is available here: https://t.co/g0oIWx0WeD— FBI Cyber Branch (@FBICyberBranch) October 31, 2026
এক বিবৃতিৰ জৰিয়তে তদন্তকাৰী সংস্থাই জাৰি কৰা তথ্য অনুসৰি, উত্তৰ কোৰিয়াৰ হেকাৰে এই কাৰ্য সম্পন্ন কৰিলে ৷ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সীৰ ডকাইতি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা এই আক্ৰমণটো 'ট্ৰেডাৰট্ৰেইটৰ' নামেৰে জনাজাত এক গোটে সম্পন্ন কৰিলে বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে ৷
তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ইয়াৰ পূৰ্বে 'ট্ৰেডাৰট্ৰেইটৰ' নামৰ গ্ৰুপটোৱে যোৱা বছৰ বাইবিট (Bybit) নামৰ সংস্থাৰ পৰা ১.৫ বিলিয়ন ডলাৰৰ চুৰি কৰিছিল ৷
আমেৰিকাৰ চোৰাংচোৱা সংস্থাই কয়, "শেহতীয়াকৈ ২০২৬ চনৰ ২৯ অক্টোবৰ বা তাৰ আশে-পাশে ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী এক্সচেঞ্জ বাইনান্সৰ পৰা ৬ বিলিয়ন মাৰ্কিন ডলাৰতকৈও অধিক মূল্যৰ ডিজিটেল সম্পত্তি চুৰি হোৱা ঘটনাৰ বাবে ডেম’ক্ৰেটিক পিপলছ ৰিপাব্লিক অৱ কোৰিয়া (উত্তৰ কোৰিয়া) দায়ী ।"
বাইনান্স কোম্পানীটোৱে শনিবাৰে জনায় যে, যি ডিজিটেল মুদ্ৰা চুৰি হৈছিল তাৰ ৯০% ক্ষতিপূৰণ দিব পৰাকৈ তেওঁলোকৰ হাতত পৰ্যাপ্ত জমা ধন আছে আৰু গ্ৰাহকসকলক সম্পূৰ্ণ ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ।
ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী কি, চৰকাৰৰ হাতত ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ থাকে নে ?
বিভিন্ন উৎসৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি, ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী হৈছে এটা ডিজিটেল মুদ্ৰা বা ভাৰ্চুৱেল টকা ৷ যিটো কেৱল অনলাইনতহে থাকে । ইয়াক সাধাৰণ কাগজৰ টকা বা মুদ্ৰাৰ দৰে চুব বা হাতত ৰাখিব নোৱাৰে ।
আমাৰ টকা-পইচা যেনেকৈ বেংক বা চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী কোনো চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় বেংকৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰিত নহয় । এই মুদ্ৰাৰ সকলো লেনদেন সুৰক্ষিত কৰিবলৈ আৰু তথ্য গোপনে ৰাখিবলৈ ব্লকচেইন (Blockchain) নামৰ এক বিশেষ ডিজিটেল প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক:
বিশ্বৰ মঞ্চত ধানৰ ব্যৱসায়ত ভাৰতৰ স্থান সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্ৰিক্ছ সন্মিলনৰ সামৰণি