পুনৰ ভাৰতত বাহন নিৰ্মাণ কৰিব আমেৰিকান কোম্পানী ফৰ্ডে; সম্পন্ন হ’ল স্বাক্ষৰ প্ৰক্ৰিয়া

পুনৰ ভাৰতত বাহন নিৰ্মাণ কৰিব আমেৰিকান কোম্পানী ফৰ্ডে; সম্পন্ন হ’ল স্বাক্ষৰ প্ৰক্ৰিয়া
3 বছৰ পূৰ্বে ভাৰত এৰি যোৱা আমেৰিকান কোম্পানী ফৰ্ডে ঘূৰি অহাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।কোম্পানীটোৱে তামিলনাডুৰ প্লাণ্টত পুনৰ বাহন নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰিছে।
Published : November 1, 2025 at 4:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে ভাৰতত ব্যৱসায় বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা আমেৰিকাৰ অটোমোবাইল নিৰ্মাতা ফৰ্ড ভাৰতলৈ উভতি আহিছে । ভাৰতত পুনৰবাৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে কোম্পানীটোৱে । তামিলনাডুত থকা ইয়াৰ প্লাণ্টত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব গাড়ী । এই সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে চৰকাৰলৈও এখন পত্ৰ লিখিছে । শেহতীয়া এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম.কে. ষ্টেলিনে ।
চেন্নাইত ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ বাবে 3250 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিবলৈ ফৰ্ডে তামিলনাডু চৰকাৰৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে । আমেৰিকাৰ অটো জায়ান্ট কোম্পানীটোৱে মৰাইমলাই নগৰৰ প্লাণ্ট পুনৰ মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ ফৰ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ গোটৰ অধ্যক্ষ কে হাৰ্টে কয়, "কোম্পানী ভাৰতৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ । কাৰণ আমি তামিলনাডুত উপলব্ধ উৎপাদন বিশেষজ্ঞতাৰ সুবিধা লৈ নতুন বিশ্ব বজাৰক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ মনস্থ কৰিছো ৷"
Hard work and dedicated follow up of #TeamCMMKStalin pays off !#Ford is officially back to Chennai! 🎊— Dr. T R B Rajaa (@TRBRajaa) October 31, 2025
Today, Ford and the Government of Tamil Nadu signed an MoU in the presence of Honourable @CMOTamilNadu Thiru. @MKStalin avargal and our Honourable DyCM Thiru @Udhaystalin… pic.twitter.com/NDwFyz4Utf
পুনৰ আৰম্ভ হ’ব উৎপাদন
আমেৰিকাৰ অটোমোবাইল নিৰ্মাতা কোম্পানী ফৰ্ডে শুকুৰবাৰে কয় যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা একান্তভাৱে ৰপ্তানিৰ বাবে বাহন নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিব । ইয়াৰ বাবে কোম্পানীটোৱে চেন্নাইত এটা উৎপাদন কাৰখানাও প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । শীঘ্ৰে এই উদ্যোগটোত পুনৰ বাহনৰ উৎপাদন আৰম্ভ হ’ব ।
তামিলনাডু চৰকাৰলৈ পত্ৰ
কোম্পানীটোৱে 2021 চনত ভাৰতত বাহন নিৰ্মাণ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যদিও এতিয়া তামিলনাডু চৰকাৰক এখন উদ্দেশ্য পত্ৰ (LOI) দিছে । ইয়াত চেন্নাই উদ্যোগটোক ৰপ্তানিৰ বাবে উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধাৰণাটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ফৰ্ডে এক বিবৃতিত কয় যে আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত ফৰ্ডৰ নেতৃত্ব আৰু তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ পিছত এই ঘোষণা কৰা হৈছে ।
