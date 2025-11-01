ETV Bharat / technology

পুনৰ ভাৰতত বাহন নিৰ্মাণ কৰিব আমেৰিকান কোম্পানী ফৰ্ডে; সম্পন্ন হ’ল স্বাক্ষৰ প্ৰক্ৰিয়া

3 বছৰ পূৰ্বে ভাৰত এৰি যোৱা আমেৰিকান কোম্পানী ফৰ্ডে ঘূৰি অহাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে ।কোম্পানীটোৱে তামিলনাডুৰ প্লাণ্টত পুনৰ বাহন নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে চিন্তা কৰিছে।

প্ৰতীকাত্মক ছবি (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 4:25 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: প্ৰায় 3 বছৰ পূৰ্বে ভাৰতত ব্যৱসায় বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা আমেৰিকাৰ অটোমোবাইল নিৰ্মাতা ফৰ্ড ভাৰতলৈ উভতি আহিছে । ভাৰতত পুনৰবাৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে কোম্পানীটোৱে । তামিলনাডুত থকা ইয়াৰ প্লাণ্টত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব গাড়ী । এই সন্দৰ্ভত কোম্পানীটোৱে চৰকাৰলৈও এখন পত্ৰ লিখিছে । শেহতীয়া এই সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম.কে. ষ্টেলিনে ।

চেন্নাইত ইঞ্জিন নিৰ্মাণৰ বাবে 3250 কোটি টকা বিনিয়োগ কৰিবলৈ ফৰ্ডে তামিলনাডু চৰকাৰৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে । আমেৰিকাৰ অটো জায়ান্ট কোম্পানীটোৱে মৰাইমলাই নগৰৰ প্লাণ্ট পুনৰ মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ ফৰ্ড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰ গোটৰ অধ্যক্ষ কে হাৰ্টে কয়, "কোম্পানী ভাৰতৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ । কাৰণ আমি তামিলনাডুত উপলব্ধ উৎপাদন বিশেষজ্ঞতাৰ সুবিধা লৈ নতুন বিশ্ব বজাৰক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ মনস্থ কৰিছো ৷"

পুনৰ আৰম্ভ হ’ব উৎপাদন

আমেৰিকাৰ অটোমোবাইল নিৰ্মাতা কোম্পানী ফৰ্ডে শুকুৰবাৰে কয় যে তেওঁলোকে ভাৰতৰ পৰা একান্তভাৱে ৰপ্তানিৰ বাবে বাহন নিৰ্মাণ আৰম্ভ কৰিব । ইয়াৰ বাবে কোম্পানীটোৱে চেন্নাইত এটা উৎপাদন কাৰখানাও প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । শীঘ্ৰে এই উদ্যোগটোত পুনৰ বাহনৰ উৎপাদন আৰম্ভ হ’ব ।

তামিলনাডু চৰকাৰলৈ পত্ৰ

কোম্পানীটোৱে 2021 চনত ভাৰতত বাহন নিৰ্মাণ বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল যদিও এতিয়া তামিলনাডু চৰকাৰক এখন উদ্দেশ্য পত্ৰ (LOI) দিছে । ইয়াত চেন্নাই উদ্যোগটোক ৰপ্তানিৰ বাবে উৎপাদনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ধাৰণাটো সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ফৰ্ডে এক বিবৃতিত কয় যে আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত ফৰ্ডৰ নেতৃত্ব আৰু তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ মাজত হোৱা বৈঠকৰ পিছত এই ঘোষণা কৰা হৈছে ।

TAGGED:

FORD MOTOR
CAR MANUFACTURER COMPANY FORD
TAMILNADU CM MK STALIN
আমেৰিকান কোম্পানী ফৰ্ড
FORD PRODUCTION IN INDIA

