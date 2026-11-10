সামাজিক মাধ্যমৰ লোভনীয় বিনিয়োগৰ বিজ্ঞাপনত পতিয়ন নাযাব, অন্যথা অঘটন হ'ব পাৰে !

সামাজিক মাধ্যমৰ লোভনীয় বিনিয়োগৰ বিজ্ঞাপনত পতিয়ন নাযাব, অন্যথা অঘটন হ'ব পাৰে !
ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কতা জাৰি, সামাজিক মাধ্যমৰ লোভনীয় বিনিয়োগৰ বিজ্ঞাপনত আপুনি পতিয়ন নাযাব ?
Published : November 10, 2026 at 6:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : সাৱধানতাৰ মৰণ নাই বুলি বৃদ্ধ লোকে কয় ৷ এই কথা খোজে খোজে প্ৰমাণিত ৷ সেয়ে সামাজিক মাধ্যমত যিকোনো প্ৰকাৰৰ লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখা মাত্ৰকে আপুনি লোভত নপৰিব ৷ যদিহে তেনে কৰে তেতিয়া হ'লে আপোনাৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধন দুৰ্বৃত্তই লুটিব পাৰে ৷ অনলাইন বিনিয়োগ প্ৰৱঞ্চনাৰ বৃদ্ধিয়ে চিন্তিত কৰিছে তদন্তকাৰী সংস্থাসমূহক ৷
সেয়ে ৰাইজক সজাক আৰু সচেত হৈ কৰিবলৈ জনপ্ৰিয় সাধুৰ চৰিত্ৰ বিক্ৰম-বেতাল সহায় লৈছে ভাৰতীয় চাইবাৰ অপৰাধ সমন্বয় কেন্দ্ৰ চমুকৈ I4Cয়ে ৷ বিক্ৰম-বেতাল হৈছে সাধুকথাৰ জনপ্ৰিয় দুটা চৰিত্ৰ ৷
An attractive online ad promising to turn your money into 10x returns, a tempting investment offer, and pressure to invest quickly could be signs of an Investment Scam. https://t.co/BLBsGJyMQM— CyberDost I4C (@Cyberdost) November 8, 2026
বিক্ৰম-বেতালৰ চৰিত্ৰৰ দ্বাৰা, সামাজিক মাধ্যমত যি কোনো প্ৰকাৰৰ লোভনীয় বিজ্ঞাপন দেখা মাত্ৰকে আপুনি লোভত নপৰিব ৷ যদিহে তেনে কৰে তেতিয়া হ'লে আপোনাৰ কষ্ট উপাৰ্জিত ধন দুৰ্বৃত্তই লুটিব পাৰে বুলি সতৰ্কবাণী প্ৰদান কৰিছে ৷
কম বিনিয়োগ কৰি দুগুণ ধন প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি বিষয়টো উপস্থাপন কৰিবলৈ সাধুকথাৰ জনপ্ৰিয় চৰিত্ৰ বিক্ৰম-বেতালৰ শৈলী ব্যৱহাৰ কৰি দেখুৱাইছে যে কেনেকৈ চাইবাৰ অপৰাধীসকলে ভুৱা বিজ্ঞাপন, ভুৱা বিনিয়োগ প্লেটফৰ্ম আৰু বৃহৎ মুনাফা লাভৰ দাবী ব্যৱহাৰ কৰি মানুহৰ কম সময়তে ধনী হোৱাৰ সপোন দেখুৱাই শোষণ কৰে আৰু তেওঁলোকৰ কষ্টোপাৰ্জিত ধন কাঢ়ি লয় ।
প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত চন্দ্ৰ শেখৰৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা উপদেষ্টা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা বিশিষ্ট চাইবাৰ সুৰক্ষা বিশেষজ্ঞ তথা ৰিস্ক কনচাল্টিং কৰ্পৰেচন 'লেন্সাৰ্ছ নেটৱৰ্ক লিমিটেড'ৰ অধ্যক্ষ কুঁৱৰ বিক্ৰম সিঙে কয়, "বাৰ্তাটো অতি সহজ । ১০ গুণ লাভৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া বিজ্ঞাপন, অবাস্তৱ যেন লগা বিনিয়োগৰ সুযোগ বা লগে লগে বিনিয়োগ কৰিবলৈ দিয়া মানসিক চাপে সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে । ধন হস্তান্তৰ কৰাৰ আগতে মানুহে কোম্পানী আৰু বিনিয়োগৰ প্ৰস্তাৱটো পৰীক্ষা কৰি লোৱা উচিত ৷"
উল্লেখ্য যে, বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনাৰ তাৎক্ষণিক ৰিপ'ৰ্ট কৰাৰ বাবে ২০২১ চনত I4Cৰ অধীনত 'চিটিজেন ফাইনেন্সিয়েল চাইবাৰ ফ্ৰড ৰিপ'ৰ্টিং এণ্ড মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম' চমুকৈ CFCFRMS মুকলি কৰা হৈছিল । CFCFRMS-ৰ তথ্য অনুসৰি, যোৱা বছৰৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে ২৩.৬১ লাখতকৈও অধিক অভিযোগৰ ভিত্তিত ৮,১৮৯ কোটিতকৈও অধিক টকা ৰক্ষা কৰা হৈছে ।
গৃহ মন্ত্ৰণালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৩ চনত ভাৰতীত অনলাইন বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনাত ৭,৪৬৫.১৮ কোটি হেৰুৱাইছিল । ২০২৪ চনত এই পৰিমাণ ২২,৮৫.৭৩ কোটি আৰু ২০২৫ চনত ২২,৪৯৫ কোটিলৈ বৃদ্ধি পায় । ২০২৫ চনত চাইবাৰ প্ৰৱঞ্চনাৰ ফলত হেৰুওৱা ২২,৪৯৫ কোটিৰ প্ৰায় ৭৬ শতাংশই আছিল বিনিয়োগ প্ৰৱঞ্চনা ৷ যাৰ ভিতৰত পঞ্জী আঁচনি, ভুৱা শ্বেয়াৰ বজাৰৰ ট্ৰেডিং আৰু ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী কেলেংকাৰী অন্তৰ্ভুক্ত আছিল।
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীৰ চাইবাৰ জালিয়াতিৰ গোচৰত আন্তঃৰাজ্যিক নেটৱৰ্ক জড়িত থকাৰ সম্ভাৱনা, ৬ জনক গ্ৰেপ্তাৰ