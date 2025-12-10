ফেচবুকৰ নতুন বৈশিষ্ট্য; পূৰ্বতকৈ অধিক উন্নত হ’ব ফেচবুক ব্যৱহাৰৰ অভিজ্ঞতা
ফেচবুকে এই এপটোত কেইবাটাও বৃহৎ পৰিৱৰ্তন কৰিছে যাতে ব্যৱহাৰকাৰীয়ে পূৰ্বতকৈ অধিক সহজে ফিড, চাৰ্চ আৰু প্ৰফাইল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
Published : December 10, 2025 at 5:19 PM IST
হায়দৰাবাদ: মেটাই ইয়াৰ আটাইতকৈ পুৰণি ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ফেচবুকক সম্পূৰ্ণৰূপে নতুনকৈ ডিজাইন কৰিছে, যাৰ ফলত ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সম্পূৰ্ণ নতুন অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে ।ফেচবুকে এই এপটোত কিছুমান বৃহৎ আপডেট মুকলি কৰিছে যিয়ে দৈনিক ফেচবুক ব্যৱহাৰকাৰীৰ জীৱন যথেষ্ট সৰল কৰি তুলিব ।
ফেচবুকৰ নতুন আপডেটসমূহে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত সামৰি লয়: ফিড, প্ৰফাইল, সন্ধান, ফটো আৰু ভিডিঅ’ চোৱা আৰু কন্টেন্ট সৃষ্টি । আহক আমি এটা এটাকৈ বুজাই দিওঁ, ফেচবুকে কি সলনি কৰিছে আৰু ই আপোনাৰ ফেচবুক অভিজ্ঞতাক কিহৰ পৰা কিহলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব ।
1. এতিয়া স্মাৰ্ট, পৰিষ্কাৰ আৰু নিমজ্জিত নিউজ ফীড
ফেচবুকে ইয়াৰ মূল ফিডটো ব্যৱহাৰকাৰীৰ বাবে অধিক দৃশ্যমান কৰিবলৈ সৰল কৰি তুলিছে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া কম বিজ্ঞাপন বা অতিৰিক্ত বিষয়বস্তু দেখিব আৰু প্ৰয়োজনীয় বিষয়বস্তু স্পষ্টকৈ দেখা যাব । নতুন বৈশিষ্ট্যসমূহ তলত দিয়া ধৰণৰ:
- এতিয়া এটা প্ৰামাণিক গ্ৰীডত বহু-ফটো পোষ্ট: এতিয়া, যদি আপুনি একেলগে একাধিক ছবি আপলোড কৰে, তেন্তে সেইবোৰ আগৰ দৰে এৰাব নোৱাৰাকৈ নহয়, এটা পৰিষ্কাৰ গ্ৰীডত দেখা যাব । ইয়াৰ ফলত পোষ্টটোক ইনষ্টাগ্ৰামৰ দৰে পৰিষ্কাৰ ৰূপ দিব ।
- ফিডত ফটোসমূহ ডাবল-টেপ কৰক আৰু লাইক কৰক: এতিয়া আপুনি ফটোবোৰ পোনে পোনে ফিডত দুবাৰ টেপ কৰি লাইক কৰিব পাৰিব, খুলিব নালাগে । ইয়াৰ ফলত লাইকিং বহুত বেছি দ্ৰুত হ’ব, ঠিক ইনষ্টাগ্ৰামৰ দৰেই ।
- সম্পূৰ্ণ-স্ক্ৰীণ দৰ্শনত বিষয়বস্তু ফিড কৰক: এতিয়া যিকোনো পোষ্টত টেপ কৰিলে সম্পূৰ্ণ স্ক্ৰীণত খোল খাব । ইয়াৰ ফলত পোষ্ট চোৱাৰ অভিজ্ঞতা আৰু উন্নত হ’ব ।
2. সহজ নেভিগেচন আৰু এটা নতুনকৈ ডিজাইন কৰা টেব বাৰ
ফেচবুকে এতিয়া সঘনাই ব্যৱহৃত বৈশিষ্ট্যসমূহ এপটোৰ তলৰ টেবছ ছেকচনলৈ আনিছে । আমি আপোনাক এটা টেবুলৰ জৰিয়তে দেখুৱাওঁ যে কোনবোৰ টেব সন্মুখত আৰু মাজত হ'ব:
|বৈশিষ্ট্য
|কাম
|ৰীলচ
|চুটি ভিডিঅ’ কণ্টেট
|ফ্ৰেণ্ডচ
|ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট আৰু ফ্ৰেণ্ড এক্টিভিটী
|মাৰ্কেটপ্লেচ
|কিনা-বেচাৰ ফেচবুক মাৰ্কেটপ্লেচ
|প্ৰফাইল
|আপোনাৰ প্ৰফাইল আৰু ব্যক্তিগত স্থান
মেনু ডিজাইনটোও অদিক স্বচ্ছ কৰা হৈছে আৰু টেবসমূহৰ বাবে অধিসূচনা সতৰ্কবাণীসমূহ সহজ হ'ব ।
3/ গ্ৰীড-শৈলীৰ সন্ধানৰ ফলাফল
ফেচবুকৰ চাৰ্চ ছেকচনটো আগতে যথেষ্ট টেক্সট হেভি আৰু জেনেৰিক আছিল । কোম্পানীয়ে এতিয়া ইয়াক অধিক দৃশ্যমান কৰি তুলিছে । নতুন ব্যৱহাৰকাৰীৰ অভিজ্ঞতা তলত দিয়া ধৰণৰ:
- ছাৰ্চৰ ফলাফল এতিয়া এটা ডাঙৰ গ্ৰীড বিন্যাসত দেখা যাব ।
- ফটো আৰু ভিডিঅ' ফলাফলৰ মাজেৰে স্ক্ৰল কৰাৰ সময়ত, আপুনি সম্পূৰ্ণ-স্ক্ৰীণ দৰ্শন মোডত থাকিব, যাৰ ফলত আপুনি য'ত আছিল তাত নোযোৱাকৈ সকলো বিষয়বস্তু চাব পাৰিব ।
- এই ধৰণটো ভৱিষ্যতে অধিক পোষ্ট প্ৰকাৰৰ বাবে প্ৰণয়ন কৰা হ'ব ।
- আপুনি বিচৰা ধৰণে আপোনাৰ ফিড নিয়ন্ত্ৰণ কৰক
ফেচবুক ফিডত মেচিন লাৰ্নিঙে এতিয়া আপোনাৰ পছন্দ বুজি পাব, কিন্তু ইয়াৰ বাবে আপোনাৰ মতামতৰ প্ৰয়োজন । উদাহৰণ স্বৰূপে:
- কোনো এটা পোষ্ট লাইক নকৰে নেকি ? কিয়
- নিৰ্দিষ্ট এটা ৰীল বেছি সঘনাই দেখা দিছে ? কাৰণটো বাচনি কৰক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি সেই বিষয়বস্তুৰ ৰীল কম দেখিব ।
- অনাগত মাহত ফেচবুকে আপোনাৰ নিজৰ ফিড এলগৰিদম ডিজাইন কৰাৰ আৰু অধিক উপায় মুকলি কৰিব । অৰ্থাৎ আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক ফিডত কেৱল আপুনি বিচৰাখিনিহে দেখিব ।
5/ এটা সম্পূৰ্ণ নতুন বিষয়বস্তু সৃষ্ট আন্তঃপৃষ্ঠ
ফেচবুকত এটা পোষ্ট বা কাহিনী তৈয়াৰ কৰাটো এতিয়া আগৰ তুলনাত সহজ আৰু উন্নত হ’ব । নতুন আন্তঃপৃষ্ঠৰ কিছুমান পৰিৱৰ্তনৰ ভিতৰত আছে:
- সাধাৰণতে ব্যৱহৃত সঁজুলিসমূহ, যেনে সংগীত যোগ কৰা আৰু বন্ধুসকলক টেগ কৰা, এতিয়া আপোনাৰ সন্মুখত থাকিব ।
- উন্নত সঁজুলিসমূহ, যেনে কিবা লিখিবৰ বাবে ৰঙীন বেকগ্ৰাউণ্ড, এতিয়া মাত্ৰ এটা টেবত উপলব্ধ হ'ব ।
- পোষ্ট কৰাৰ আগতে এতিয়া দৰ্শকৰ ছেটিংছ আগতীয়াকৈ দেখা যাব।
- ক্ৰছ-পোষ্টিং (যেনে ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বেয়াৰ কৰা)ও সহজ হ’ব ।
6/ কমেণ্টৰ অভিজ্ঞতা এতিয়া সহজ আৰু স্পষ্ট হৈ পৰিছে
ফেচবুকেও কমেণ্ট ছেকচনত কৰা কাৰ্যকলাপ সৰল কৰি তুলিছে যাতে কোনেও নিজৰ থ্ৰেড মিছ নকৰে । পৰিৱৰ্তনসমূহৰ ভিতৰত আছে:
- থ্ৰেডযুক্ত উত্তৰবোৰ স্পষ্ট আৰু বুজিবলৈ সহজ ।
- ক্ৰিয়েটৰ আৰু গোট প্ৰশাসকৰ বাবে নতুন নিৰীক্ষণ সঁজুলি ।
- যিকোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়া মন্তব্যসমূহ অপ্ৰাসংগিক বা কথোপকথনৰ পৰিৱেশৰ বিপৰীত হ'লে অজানিতে ফ্লেগ কৰিব পাৰে ।
- সহজ চিনাক্তকৰণৰ বাবে বেজসমূহ হাইলাইট কৰা হ’ব ।
7/ প্ৰফাইলত এতিয়া আপোনাৰ ব্যক্তিত্ব আৰু আগ্ৰহ প্ৰতিফলিত হ’ব
ফেচবুক প্ৰফাইল এতিয়া এনেদৰে ডিজাইন কৰা হৈছে যাতে মানুহে ইজনে সিজনক কেৱল নাম আৰু নম্বৰৰ দ্বাৰা নহয়, জীৱনশৈলী, চখ, আগ্ৰহৰ দ্বাৰাও চিনি পাব পাৰে । ইয়াৰ বাবে আহিবলগীয়া কিছুমান নতুন বৈশিষ্ট্য হ’ল:
- যদি আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইলত লিখে যে আপুনি বেকিঙৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেন্তে ফেচবুকে আপোনাক কেৱল সেই বন্ধুসকলকহে দেখুৱাব যিসকলৰ এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা আছে ।
- ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰিছেনে ? আপুনি আপোনাৰ প্ৰফাইল আপডেট কৰাৰ লগে লগে ফেচবুকে আপোনাক সেই গন্তব্যস্থানলৈ গাইড কৰিব পৰা বন্ধুৰ তালিকা এখন দেখুৱাব ।
- আপোনাৰ প্ৰফাইলৰ কোনবোৰ অংশ কোনে চাব পাৰে সেইটো আপুনি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিব ।
- আপুনি এই আপডেটসমূহ আপোনাৰ ফিডতো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ।
মেটাৰ জৰিয়তে ফেচবুকত কৰা এই বহু পৰিৱৰ্তনৰ উদ্দেশ্য স্পষ্ট ৷ এপটোৰ পৰা অপ্ৰয়োজনীয় উপাদানসমূহ আঁতৰাই ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ অভিজ্ঞতা উন্নত কৰি তোলা । অনাগত মাহত ফেচবুকে আৰু অধিক আপডেট মুকলি কৰিব যিয়ে ব্যৱহাৰকাৰীৰ ফেচবুক অভিজ্ঞতাক সম্পূৰ্ণৰূপে নতুন ৰূপ দিব ।
