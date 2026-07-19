বিশ্বজুৰি চাৰ্ভাৰ ডাউন ফেচবুকৰ; ব্যৱহাৰকাৰীৰ মাজত হাহাকাৰ
জনপ্ৰিয় সামাজিক এপ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামৰ চাৰ্ভাৰ ডাউন ৷
Published : July 19, 2026 at 3:12 PM IST
হায়দৰাবাদ : সামাজিক মাধ্যম ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ দেওবাৰৰে চাৰ্ভাৰ জনপ্ৰিয় এপ ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰাম ডাউন হয় ৷ বিশেষকৈ কম্পিউটাৰৰ পৰা পৰিচালত ফেচবুক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই ৷ কম্পিউটাৰ বা লেপটপত ফেচবুক খুলাৰ লগে লগে "একাউণ্ট সাময়িকভাৱে উপলব্ধ নহয়" বুলি ডিছপ্লেত উদ্ভাসিত হৈ পৰে ৷
দেওবাৰে দিনৰ ভাগত উদ্ভৱ হোৱা এই সমস্যাৰ বাবে কোটি কোটি ফেচবুক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত মেটা কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই যদিও অন্যান সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটৰ্ফমত এই সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৷ একে সময়তে ইনষ্টাগ্ৰামত কিছু সময়ৰ বাবে চাৰ্ভাৰ ডাউন হৈছে ৷
বৰ্তমানো যদি কম্পিউটাৰ বা লেপটপত ফেচবুকত প্ৰৱেশ কৰে তেতিয়া হ'লে "একাউণ্ট সাময়িকভাৱে উপলব্ধ নহয় ৷ চাইটৰ সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ একাউণ্ট বৰ্তমান উপলব্ধ নহয় । আমি আশা কৰিছো যে অতি সোনকালে ইয়াৰ সমাধান হ’ব । অনুগ্ৰহ কৰি কেইমিনিটমানৰ পিছত পুনৰ চেষ্টা কৰক " আদি লিখা বাৰ্তা মেটাৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰে ৷
বিশ্বৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ফেচবুকৰ সমস্যাৰ লগতে ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটএপটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি সামাজিক মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে একাংশ ফেচবুক ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষত কেইবাৰো ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটএপত সমস্যাৰ দেখা পোৱা গৈছিল ৷ ২০২১ চনৰ অক্টোবৰ মাহত প্ৰায় ছয় ঘণ্টাৰ বাবে বিশ্বব্যাপী ফেচবুক, ইনষ্টাগ্ৰাম, হোৱাটছএপৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাছিল ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৷
২০২১ৰ পাছত দেওবাৰে বিশ্বব্যাপী ফেচবুকৰ সমস্যাৰ লগতে কিছু কিছু ৰাষ্ট্ৰত ইনষ্টাগ্ৰামৰ সমস্যা দেখা পোৱা গৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: ভাৰতীয় ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমটো ৰকেট বিক্ৰম-১ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ