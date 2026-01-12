ভাৰতত মহাকাশক অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ড হিচাপে ঘোষণা কৰা উচিত: মহাকাশ প্ৰযুক্তিবিদ পাভুলুৰী
ETV Bharat ৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মহাকাশ প্ৰযুক্তিবিদ পাৱলুৰীয়ে ভাৰতৰ মহাকাশ খণ্ডত ব্যক্তিগত সংস্থাই সৃষ্টি কৰিব পৰা ইতিবাচক প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।
Published : January 12, 2026 at 7:05 AM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতে মহাকাশক অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ড হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া উচিত কিয়নো উপগ্ৰহৰ তথ্যৰ সঠিক ব্যৱহাৰে বিকশিত ভাৰতৰ সপোন পূৰণৰ ক্ষেত্ৰত বহুখিনি সহায় কৰিব বুলি বিশিষ্ট বিজ্ঞানী তথা মহাকাশ প্ৰযুক্তিবিদ সুব্বা ৰাও পাভুলুৰীয়ে কয় ।
ETV Bharat ৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত এৰোস্পেচ কোম্পানী অনন্ত টেকন’লজিছৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আৰু অধ্যক্ষ পাভুলুৰীয়ে কয় যে মোদী চৰকাৰৰ অধীনত মহাকাশ খণ্ডত বহু সংস্কাৰ ঘটা দেখা গৈছে যদিও ব্যক্তিগত সংস্থাৰ বাবে এতিয়াও বহু সুযোগ আছে ।
তেওঁ কয়, "প্ৰতিটো খণ্ডতে ত্বৰান্বিত উন্নয়নৰ বাবে উপগ্ৰহৰ তথ্য ইনপুটৰ প্ৰয়োজন । উদাহৰণস্বৰূপে ফলপ্ৰসূ নগৰ পৰিকল্পনাৰ বাবে আমাক এনে তথ্যৰ প্ৰয়োজন ।একেদৰে উপগ্ৰহৰ তথ্যই কৃষিৰ পূৰ্বাভাস আৰু পৰিকল্পনাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পাৰে ।"
মহাকাশ বিজ্ঞান আৰু যোগাযোগে সকলো খণ্ডতে প্ৰধান ভূমিকা ল’ব পাৰে বুলিও তেওঁ কয় । তেওঁ লগতে কয় যে ইয়াৰ ফলত দেশৰ উন্নয়ন যাত্ৰাক উন্নীত কৰা হয়, যাৰ ফলত অধিক জ্যামিতিক অগ্ৰগতিৰ ক্ষেত্ৰত ই বহুত বেছি দ্ৰুত হয় ।
এজন বিশিষ্ট মহাকাশ বিজ্ঞানীৰ পৰা মহাকাশ উদ্যোগীলৈ - এই যাত্ৰাৰ কথা স্মৰণ কৰি পাভুলুৰীয়ে 1991 চনত ইছৰোৰ দ্বাৰা ইণ্ডিয়ান ৰিম’ট চেন্সিং (IRS) উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণৰ কথা আৰু উপগ্ৰহটোৱে প্ৰদান কৰা তথ্য উন্নয়নৰ পদক্ষেপত কেনেদৰে ফলপ্ৰসূ আছিল সেই কথা ETV Bharat ৰ আগত জনাইছিল ।
বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "মোৰ মনত আছে আমি আই আৰ এছ ইউটিলাইজেচন প্ৰগ্ৰেমৰ ওপৰত এখন আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিলো য'ত পৰামৰ্শ আহিছিল যে আমি উপগ্ৰহৰ তথ্যসমূহ বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে । গতিকে, তাৰ পৰাই মই সূত্ৰটো লৈছিলো আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত এজন উদ্যোগী হোৱাৰ দিশত চিন্তা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলো ৷"
1992 চনত প্ৰতিষ্ঠা হোৱা অনন্ত টেকন’লজিছে 2024 চনত জিঅ’চিংক্ৰ’নাছ অৰ্বিট (জিএছঅ’) যোগাযোগ উপগ্ৰহ সেৱা আৰম্ভ কৰা প্ৰথমটো ব্যক্তিগত ভাৰতীয় মহাকাশ উপগ্ৰহ অপাৰেটৰ হিচাপে পৰিগণিত হয় ।
ভাৰতৰ মহাকাশ খণ্ডৰ ব্যক্তিগত সংস্থা
ভাৰতৰ ঘৰুৱা মহাকাশ খণ্ডত ব্যক্তিগত সংস্থা প্ৰৱেশৰ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে সোধাত পাভুলুৰীয়ে কয় যে ইছৰোৱে গ্ৰহ অভিযানৰ গৱেষণা আৰু উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰধান ভূমিকা পালন কৰি যাব যদিও ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহে উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণত গুৰুত্ব দিব পাৰে, যিয়ে দেশৰ উন্নয়নৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য আৰু তথ্য প্ৰদান কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "সেয়া পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ ব্যৱস্থা হ’ব পাৰে বা যোগাযোগ আৰু এনেধৰণৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰৰ সৈতে জড়িত হ’ব পাৰে । এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বাবে বহু সুযোগ আছে ।"
মহাকাশ প্ৰযুক্তিবিদগৰাকীয়ে দেশৰ দুৰ্গম অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলকো সহায় কৰিব পৰা ‘ডিজিটেল ঘাইপথ’ সৃষ্টিৰ সন্দৰ্ভতো মত প্ৰকাশ কৰে ।
ভাৰতে মহাকাশ খণ্ডক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন
আন দেশৰ তুলনাত ভাৰতৰ মহাকাশ খণ্ড ক’ত আছে সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰি তেওঁ কয় যে তুলনা কৰাটো বিষয়টোৰ ওপৰত সঠিক পথ নহয়, এই কথা উল্লেখ কৰি যে কামটো জাতিটোৰ উন্নয়নৰ বাবে আৰু উন্নত দেশৰ সৈতে তুলনা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই । তেওঁ লগতে কয় যে অৱশ্যে আমাৰ দ্ৰুত বিকাশৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে এই (মহাকাশ)ক অগ্ৰাধিকাৰ খণ্ড হিচাপে স্বীকৃতি দিব লাগিব কাৰণ উপগ্ৰহৰ তথ্য বা যোগাযোগৰ পৰা অহা ইনপুটে এখন দেশৰ বৃদ্ধি ত্বৰান্বিত কৰাত বহুখিনি সহায় কৰে ।
আমেৰিকাত স্পেচএক্সৰ বিষয়ে আৰু ই কেনেকৈ বিশ্বব্যাপী ব্যক্তিগত মহাকাশ উদ্যোগৰ মূল হৈয়ে আছে আৰু ভাৰতত এনে কোম্পানী থাকিব পাৰে নেকি বুলি সোধাত পাভুলুৰীয়ে স্পেচএক্সে চৰকাৰৰ পৰা পোৱা ব্যাপক সমৰ্থনৰ কথা আঙুলিয়াই দিয়ে ।
তেওঁ কয়, "তেওঁলোকৰ (স্পেচএক্স) লক্ষ্য হৈছে নূন্যতম খৰচত উপগ্ৰহসমূহ উৎক্ষেপণ কৰা আৰু লগতে পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য উৎক্ষেপণ বাহন নিৰ্মাণ কৰা । তেওঁলোকে চৰকাৰকে ধৰি সমগ্ৰ আমেৰিকাৰ পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ পৰা বহু সমৰ্থন লাভ কৰে । ভাৰততো আমি চৰকাৰৰ পৰাও একেধৰণৰ সমৰ্থন আশা কৰোঁ, কাৰণ এই দেশখনক বহু উপগ্ৰহৰ প্ৰয়োজন ।"
মহাকাশৰ কেৰিয়াৰ বিজ্ঞানৰ মাজত শিপাই আছে
মহাকাশ বিজ্ঞানক কেৰিয়াৰ হিচাপে ল’বলৈ আগ্ৰহী বা এই খণ্ডত উদ্যোগীকৰণৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলক পাভুলুৰীয়ে স্পষ্টকৈ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় কয় যে, উপগ্ৰহ নিৰ্মাণেই হওক, বৃহৎ পৰিসৰৰ বাহন উৎপাদনেই হওক, আনকি উচ্চ শক্তিৰ সংঘৰ্ষই হওক, ভেটিটো সদায় মৌলিক বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি ।
তেওঁ পুনৰ কয়, "যান্ত্ৰিক বা বৈদ্যুতিক, ইলেক্ট্ৰনিকছ, যোগাযোগ অভিযান্ত্ৰিক বা ৰাসায়নিক অভিযান্ত্ৰিক, ইয়াৰে যিকোনো এটাই বহু সুযোগ আগবঢ়াব পাৰে । একেদৰে গণিত, পদাৰ্থ বিজ্ঞান, বা ৰসায়ন বিজ্ঞানৰ দৰে মৌলিক বিজ্ঞানেও এই খণ্ডত সুযোগ মুকলি কৰে । মহাকাশে দেশৰ আন প্ৰতিটো খণ্ডকে সামৰি লৈছে, কোনোবাই ক'ব পাৰে । গতিকে, মৌলিকভাৱে, সকলোৰে বাবে অধ্যয়ন কৰাৰ এক ডাঙৰ সুযোগ আছে ।"
