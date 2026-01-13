থলুৱা উৎক্ষেপণ বাহন আৰু প্ৰযুক্তিৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ভাৰতৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰ: ইছৰোৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক জোছ্যুলা এ কমলাকাৰ
ETV Bharat ৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত জোছ্যুলা এ কমলাকাৰে ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন আৰু ভৱিষ্যতৰ ইছৰোৰ মহাকাশ অভিযানৰ বাবে চলি থকা প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে ।
Published : January 13, 2026 at 7:12 AM IST
নম্ৰতা শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদন
হায়দৰাবাদ: চন্দ্ৰযানৰ দৰে ভাৰতীয় মহাকাশ অভিযানক সহায় কৰাৰ বাবে আৰু মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ অপটিক্স আৰু চেন্সৰৰ ক্ষেত্ৰত অৱদানৰ বাবে পৰিচিত ইছৰোৰ একাডেমিক গৱেষক আৰু প্ৰাক্তন সঞ্চালক জোছ্যুলা এ কমলাকাৰে মহাকাশত মানৱৰ স্থায়ী উপস্থিতি, আগন্তুক চন্দ্ৰ অন্বেষণ, ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন (BAS)ৰ উন্নয়নৰ বাবে ভাৰতৰ অভিলাষী ৰোডমেপৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰিছে ETV Bharat ৰ আগত ।
ETV Bharat ৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া বাৰ্তালাপত কমলাকাৰে বুজাই দিয়ে যে ভাৰতৰ মহাকাশ কেন্দ্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে থলুৱা উৎক্ষেপণ বাহন আৰু প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।
চন্দ্ৰযান-3 ৰ সফলতাৰ পিছত ইছৰোৰ আগন্তুক গ্ৰহ অভিযান কি কি ?
কমলাকাৰঃ গ্ৰহ অন্বেষণত আমাৰ কিছু কাৰ্যসূচী পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । চন্দ্ৰযান-4 পাইপলাইনত আছে । ই চন্দ্ৰৰ নমুনা ঘূৰাই অনা অভিযান আৰু চন্দ্ৰযান-3 তকৈ বহু বেছি জটিল । এই অভিযানত আমি চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰি নমুনা ড্ৰিল কৰি সংগ্ৰহ কৰিম, এচেণ্ট মডিউল ব্যৱহাৰ কৰি তুলি লম, চন্দ্ৰ কক্ষপথত ডক কৰিম আৰু তাৰ পিছত সেই সামগ্ৰীটো নিৰাপদে পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই দিম ।
প্ৰত্যাহ্বান কেৱল চন্দ্ৰত অৱতৰণ কৰাই নহয়, নমুনাবোৰ ঘূৰাই অনাও । পৃথিৱীত পুনৰ প্ৰৱেশৰ ট্ৰেজেক্টৰীকে ধৰি সকলোবোৰ অতি নিখুঁতভাৱে পৰিকল্পনা কৰিব লাগিব । সৰু ভুল এটা হ’লেও নমুনাবোৰ হেৰুৱাব পাৰে । আমি ঘূৰাই অনা সামগ্ৰী যদিও মাত্ৰ প্ৰায় দুই কিলোগ্ৰাম, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক মূল্য অপৰিসীম হ’ব ।
চন্দ্ৰযান-5 জাপানৰ সৈতে সহযোগিতামূলক অভিযান । ভাৰতে এই লেণ্ডাৰখন যোগান ধৰিব, আনহাতে জাপানে লঞ্চাৰ আৰু ৰভাৰ যোগান ধৰিব । আমি ৰভাৰ আৰু লেণ্ডাৰৰ মাজত পেলোড ক্ষমতা সমানে ভাগ কৰি আছো । এই অভিযান চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰুৰ ওচৰত, অতি কম সূৰ্যৰ পোহৰ পোৱা অঞ্চলৰ ওচৰত অৱতৰণ কৰিব । তাত থকা কিছুমান গহ্বৰে কেতিয়াও সূৰ্যৰ পোহৰ একেবাৰেই দেখা নাই [চন্দ্ৰৰ অনন্য অক্ষীয় হেলনীয়া হোৱাৰ বাবে] আৰু সেইবোৰ অধ্যয়ন কৰিলে বিশেষকৈ পানী আৰু চন্দ্ৰৰ ভূতত্ত্বৰ সৈতে জড়িত মূল্যৱান তথ্য পোৱা যাব ।
চন্দ্ৰযান 5 ৰ কথা ক’বলৈ গ’লে আমাৰ চন্দ্ৰ অন্বেষণৰ বাবে এই অভিযানক কিহৰ বাবে উল্লেখযোগ্য কৰি তোলা হৈছে ?
কমলাকাৰঃ চন্দ্ৰযান 5 চন্দ্ৰযান-4 ৰ দৰে বিস্তৃত নহয় । চন্দ্ৰযান-4 ত আমি যি সামগ্ৰী ঘূৰাই আনিছো, সেয়া যদিও মাত্ৰ প্ৰায় দুই কিলোগ্ৰাম, ইয়াৰ বৈজ্ঞানিক মূল্য অপৰিসীম হ’ব । আমি সেই সামগ্ৰীটোক দূষণৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব লাগিব, যাৰ বাবে বিশেষ ট্ৰিটমেণ্ট লেব নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । আমি আন দেশৰ সৈতেও সামগ্ৰীখিনি শ্বেয়াৰ কৰিম । আমি আন দেশৰ বিজ্ঞানীকো গৱেষণাৰ বাবে জড়িত কৰিম ।
গতিকে, চন্দ্ৰযান-5 চন্দ্ৰযান-3 ৰ লগত কিছু মিল আছে । ৰভাৰ থাকিব, যিয়ে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিব । LUPEX ৰ পাৰ্থক্য মাথোঁ এইটোৱেই যে আমি পোনে পোনে মেৰুৰ ওচৰলৈ গৈ আছো, প্ৰায় ডাৰ্ক জ’নত, য’ত সূৰ্যৰ পোহৰ কম । কিছুমান গভীৰ গহ্বৰত সূৰ্যৰ পোহৰ একেবাৰেই নাথাকে । আন্ধাৰ গহ্বৰ আছে যিবোৰে কেতিয়াও পোহৰৰ ৰশ্মি দেখা নাই । চন্দ্ৰযান-5 খুঁটাটোৰ বহুত ওচৰলৈ যোৱাৰ কথা । আমি মেৰু অঞ্চলৰ পৰা বহু বৈজ্ঞানিক তথ্য আশা কৰিছো ।
ভাৰতৰ ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন (BAS) আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ ষ্টেচন (ISS)ৰ পৰা কেনেদৰে পৃথক হ’ব ?
কমলাকাৰঃ পৰিসৰ আৰু নিৰ্মাণ পদ্ধতিৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহাকাশ কেন্দ্ৰ (আই এছ এছ)ৰ পৰা মৌলিকভাৱে পৃথক হ’ব । আই এছ এছ কেইবা দশকত একাধিক দেশৰ অৱদানেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল আৰু ইয়াত অসংখ্য ডকিং মিছন জড়িত আছিল যদিও আমি সম্পূৰ্ণৰূপে নিজৰ সামৰ্থৰে বি এ এছ নিৰ্মাণ কৰিছো ।
বৰ্তমান আমাৰ LVM3 ৰকেটে প্ৰায় 10 টন মাটিৰ নিম্ন কক্ষপথত স্থাপন কৰিব পাৰে আৰু আমি এই সীমাবদ্ধতাৰ ভিতৰতে ষ্টেচনটোৰ ডিজাইন কৰি আছো । আমি বিদেশী লঞ্চ বাহন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা নাই ।
প্ৰথম অৱস্থাত BAS পাঁচটা মডিউলৰে গঠিত হ’ব । প্ৰথমটো মডিউল BAS-01 LVM3 ব্যৱহাৰ কৰি উৎক্ষেপণ কৰা হ’ব আৰু প্ৰায় 450 কিলোমিটাৰ কক্ষপথত স্থাপন কৰা হ’ব । পৰৱৰ্তী প্ৰতিটো মডিউলও পৃথকে পৃথকে আৰম্ভ কৰা হ’ব । সময়ৰ লগে লগে আমাৰ লঞ্চ বাহনৰ ক্ষমতা উন্নত হোৱাৰ লগে লগে পিছৰ মডিউলবোৰ অলপ ডাঙৰ হ’ব পাৰে । মুঠতে ষ্টেচনটোৰ ওজন প্ৰায় 54 টন হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।
প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত এই ষ্টেচনটো দুজন মহাকাশচাৰীক সহায় কৰিব পৰাকৈ ডিজাইন কৰা হৈছে । এবাৰ সকলো ব্যৱস্থা পৰীক্ষা কৰি সুস্থিৰ কৰি লোৱাৰ পিছত মানুহৰ প্ৰসংগ আহিব । অৱশেষত BAS ত গগনযান মহাকাশযানকে ধৰি ক্ৰু আৰু কাৰ্গো মিছনৰ বাবে ডকিং বন্দৰ থাকিব ।
চীন বা আমেৰিকাৰ তুলনাত আমাৰ ষ্টেচন সৰু হ’ব যদিও ই পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষা, পেলোড মূল্যায়ন আৰু প্ৰযুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে সক্ষম হ’ব । ইয়াত ষ্টেচনটোৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু মহাকাশচাৰীসকলক সহায় কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় শক্তি, ইন্ধন আৰু জীৱন-সহায়ক ব্যৱস্থা থাকিব । লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা কাৰ্যকৰী জীৱনকাল প্ৰায় 17 বছৰ ।
BAS ক প্ৰায়ে ‘স্পেচত ছটা বেডৰুমৰ ফ্লেট’ বুলি বৰ্ণনা কৰা হয় । ব্যৱহাৰিকভাৱে ইয়াৰ অৰ্থ
কমলাকাৰঃ ই মডিউলাৰ ডিজাইনৰ ব্যাখ্যাৰ এক সৰলীকৃত পদ্ধতি । প্ৰতিটো মডিউলত ক্ৰুৰ ৱৰ্কষ্টেচন আৰু শুই থকাৰ ব্যৱস্থা থাকিব । যিকোনো বাসস্থানৰ দৰেই মহাকাশচাৰীসকলকো ব্যক্তিগত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা, সতেজতা আৰু দৈনন্দিন কাম-কাজৰ বাবে সুবিধাৰ প্ৰয়োজন । গতিকে প্ৰতিটো মডিউলত জীৱন-সহায়ক আৰু ব্যক্তিগত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা ব্যৱস্থাপনা ব্যৱস্থা থাকিব । আপুনি ইয়াক একেলগে সংযুক্ত একাধিক বাস কৰা আৰু কাম কৰা ইউনিট বুলি ভাবিব পাৰে ।
ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন (BAS)ৰ বাবে এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰণৰ ডকিং ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন। সফল স্পাডেক্স-1 অভিযানৰ পিছত ভাৰতে এতিয়া আগন্তুক মহাকাশ পদক্ষেপসমূহক সহায় কৰিবলৈ স্পাডেক্স-2 আৰু স্পাডেক্স-3 উৎক্ষেপণৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে । স্পাডেক্স-2-এ চন্দ্ৰযান-4 চন্দ্ৰৰ নমুনা ঘূৰাই অনা অভিযানৰ ডকিং প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব, আনহাতে স্পাডেক্স-3-এ ভাৰতীয় অন্তৰীক্ষ ষ্টেচন (বিএএছ)ৰ সমাবেশ আৰু পৰিচালনাত সহায় কৰাত মনোনিৱেশ কৰিব ।
ইছৰোৰ ভৱিষ্যতৰ অভিযানসমূহ BAS ৰ সৈতে কিমান ঘনিষ্ঠভাৱে মিলিছে ?
কমলাকাৰঃ BAS ৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেলেগ । BAS নিজেই এটা বৃহৎ উপগ্ৰহ এটা বৃত্তাকাৰ নিম্ন পৃথিৱী কক্ষপথত উৎক্ষেপণ কৰাৰ দৰেই, যিটো বিষয়ত ইছৰোৰ বহু অভিজ্ঞতা আছে । গতিকে আন উপগ্ৰহবোৰ BAS ৰ লগত প্ৰান্তিককৰণ কৰিব নালাগে । সকলো মিছনৰ ভিতৰত গগনযান হৈছে BAS ৰ সৈতে আটাইতকৈ ঘনিষ্ঠভাৱে মিলিত । গগনযান মহাকাশচাৰীসকলৰ পৰা পোৱা মতামত আৰু অভিজ্ঞতা মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ ডিজাইন আৰু জীৱন-সহায়ক ব্যৱস্থা পৰিশোধন কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।
ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ পাইলট শুভাংশু শুক্লা এক্সিয়াম-4 অভিযানৰ অংশ আছিল । তেওঁৰ প্ৰশিক্ষণ সন্দৰ্ভত কিছু অন্তৰ্দৃষ্টি আমাক জনাব পাৰিবনে ?
কমলাকাৰঃ প্ৰথমে ৰাছিয়াকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল । আৰু যেতিয়া তেওঁলোকে আই এছ এছলৈ যাব ওলাইছিল, তেতিয়া তেওঁলোকৰ দুজনে আমেৰিকাতো প্ৰশিক্ষণ লৈছিল । ইয়াৰ উপৰিও বেংগালুৰুত আমাৰ নিজা মহাকাশচাৰী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ আছে, য’ত আছে পূৰ্ণাংগ প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা । প্ৰশিক্ষণত ভৌতিক কণ্ডিচনিংৰ লগতে মহাকাশযান, উপগ্ৰহ আৰু উৎক্ষেপণ বাহনৰ সৈতে জড়িত কাৰিকৰী দিশসমূহো সামৰি লোৱা হয়। এই প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত সমগ্ৰ ইছৰোৰ বিশেষজ্ঞসকলে অৰিহণা যোগায় । এই মুহূৰ্তত চাৰিজন লোক জড়িত হৈ আছে । এজন গৈ ঘূৰি আহিছে, বাকী 3 জনে প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে । তেওঁৰ অতি ফলপ্ৰসূ অভিজ্ঞতা আছিল । পৰিকল্পিত সকলো পৰীক্ষা সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তেওঁৰ উভতি অহাটো মসৃণ হৈ পৰিল । আমি এতিয়া তেওঁৰ দৰে মহাকাশচাৰীসকলক আমাৰ ডিজাইন পৰ্যালোচনা সমিতিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছো যাতে তেওঁলোকৰ মতামতে আমাক মানৱীয় দৃষ্টিকোণৰ পৰা আমাৰ ব্যৱস্থাসমূহ উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে ।
সামৰণিত কমলাকাৰে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে ভাৰতে মিছন ভিত্তিক সাফল্যৰ পৰা দীৰ্ঘম্যাদী মহাকাশ আন্তঃগাঁথনিলৈ ক্ৰমাগতভাৱে আগবাঢ়িছে । তেওঁ কয়, “BAS হওক, গগনযান হওঁক বা উন্নত চন্দ্ৰ অভিযানেই হওক, ভৱিষ্যতৰ বাবে বহনক্ষম, থলুৱা সামৰ্থ গঢ়ি তোলাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হৈছে ।”
