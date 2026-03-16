উবেৰৰ প্ৰাক্তন শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই মুকলি কৰিলে ৰব’টিক ষ্টাৰ্টআপ 'ATOMS'

উবেৰৰ প্ৰাক্তন শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়াই মুকলি কৰিলে ৰব’টিক ষ্টাৰ্টআপ 'ATOMS'
ট্ৰেভিছ কালানিকে বাস্তৱ জগতত কামবোৰ স্বয়ংক্ৰিয় কৰিবলৈ AI প্ৰযুক্তিৰে চালিত পৰমাণু ভিত্তিক কম্পিউটাৰ আৰু মেচিন নিৰ্মাণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
Published : March 16, 2026 at 3:32 PM IST
হায়দৰাবাদ: উবেৰৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক ট্ৰেভিছ কালানিকে তেওঁৰ ৰবটিক্স ষ্টাৰ্টআপ 'ATOMS' মুকলি কৰে । খনন, পৰিবহণ, খাদ্য খণ্ডৰ কামসমূহ স্বয়ংক্ৰিয় কৰাৰ বাবে ৰবট আৰু ব্যৱস্থা নিৰ্মাণৰ বাবে এই কোম্পানীটো গঠন কৰা হৈছিল । ATOMS যেন কালানিকৰ চিটি ষ্ট’ৰেজ চিষ্টেমছৰ এটা সম্প্ৰসাৰিত ৰিব্ৰেণ্ড, যিয়ে ভৌতিক পাকঘৰৰ প্লেটফৰ্ম ক্লাউডকিচেনছ চলায় ।
কোম্পানীটোৰ দৃষ্টিভংগী পৃষ্ঠাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে নিৰ্দিষ্ট কামৰ বাবে ডিজাইন কৰা বিশেষ ৰবটে উদ্যোগসমূহৰ মাজত উৎপাদনশীলতা উন্নত কৰাত সহায় কৰিব পাৰে । অৱশ্যে এটমছে তিনিটা ডাঙৰ খণ্ডত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে:
Atoms. https://t.co/nbCnIkI3RD— travis kalanick (@travisk) March 13, 2026
- ATOMS Food: কোম্পানীয়ে খাদ্য উদ্যোগৰ বাবে প্ৰযুক্তি আৰু আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ কৰিব, পাকঘৰ, খাদ্য উৎপাদন বা ডেলিভাৰী ব্যৱস্থাত অধিক স্বয়ংক্ৰিয়তা প্ৰদান কৰিব ।
- ATOMS Mining: ই ৰবটিক্স আৰু অটোমেচন সঁজুলি নিৰ্মাণ কৰি খনন কাৰ্যকলাপত উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।
- ATOMS Transport: এটমছ ৱেবছাইটত 1700 শব্দৰ মিছন ষ্টেটমেণ্ট অনুসৰি কোম্পানীটোৱে এই খণ্ডটোক “ৰবটৰ বাবে হুইলবেছ” বুলি বৰ্ণনা কৰিছে, যিটো বেচ মবিলিটি প্লেটফৰ্ম যাৰ ওপৰত অন্যান্য ৰবটিক চিষ্টেম নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যাব ।
কোম্পানীটোৰ ৱেবছাইটত কালানিকে কৈছে যে 2017 চনত বিনিয়োগকাৰীৰ হেঁচাত উবেৰ এৰি যোৱাৰ সময়ত তেওঁ মানসিকভাৱে ভাঙি পৰিছিল । পিছলৈ 2019 চনত তেওঁ কোম্পানী ব’ৰ্ডৰ পৰাও পদত্যাগ কৰে । এতিয়া তেওঁ নিজকে বাস্তৱ জগতত কামবোৰ স্বয়ংক্ৰিয় কৰিবলৈ এআই প্ৰযুক্তিৰ দ্বাৰা চালিত পৰমাণু ভিত্তিক কম্পিউটাৰ আৰু মেচিন নিৰ্মাণৰ নিজৰ “কলিং”লৈ ঘূৰি অহা দেখিছে । আনহাতে, একাংশ সূত্ৰই জনোৱা অনুসৰি উবেৰে হয়তো কালানিকৰ এটমছৰ বাবে বৃহৎ সমৰ্থন আগবঢ়াব পাৰে ।
কালানিকেও প্ৰকাশ কৰে যে তেওঁ কেনেকৈ অভিযন্তাসকলে ছফট্ ৱেৰ সমস্যাৰ সমাধান উলিওৱা ধৰণে বাস্তৱ জগতৰ সমস্যাসমূহৰ কাষ চাপিবলৈ পৰিকল্পনা কৰিছে কামসমূহৰ গণনা, প্ৰক্ৰিয়াকৰণ আৰু স্বয়ংক্ৰিয় কৰিব পৰা গাঁথনিগত ব্যৱস্থা নিৰ্মাণ কৰি । শেহতীয়া এক প’ডকাষ্টত কালানিকে কয় যে ATOMS ৰ সৈতে হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে ।
