ইছৰোৰ EOS-05 মিছন: চূড়ান্ত কক্ষপথত স্থাপন কৌশল সফল, উপগ্ৰহ এতিয়া কক্ষপথত
ইছৰোৱে কয় যে তেওঁলোকে পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ-০৫ৰ তৃতীয় আৰু অন্তিম কক্ষপথত স্থাপন কৌশল সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰি উপগ্ৰহটোৰ অভিযানৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে ।
Published : September 8, 2026 at 12:00 PM IST
নতুন দিল্লী : শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা জিএছএলভি-এফ ১৭ ৰকেটত উৎক্ষেপণৰ তিনিদিন পিছত দেশৰ প্ৰথমটো ইমেজিং উপগ্ৰহ ইঅ’এছ-০৫য়ে নিজৰ নিৰ্দিষ্ট বৃত্তাকাৰ ভূ-স্থিৰ কক্ষপথত উপনীত হৈছে । এই কক্ষপথত উপনীত হ'বলৈ তৃতীয় আৰু চূড়ান্ত কক্ষপথত স্থাপন কৌশল সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ কৰা বুলি সোমবাৰে নিশা ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৱে অৱগত কৰে ।
সোমবাৰে নিশা ৮.৫৭ বজাত এই কৌশল সম্পূৰ্ণ কৰা হয় । ইয়াৰ বাবে উপগ্ৰহটোৰ লিকুইড এপ’জি মটৰ (এলএএম) ইঞ্জিন ১২৪৭ ছেকেণ্ডৰ বাবে প্ৰজ্জ্বলিত হয় বুলি ইছৰোৱে জনায় । এই কৌশলৰ পিছত এতিয়া ইঅ'এছ-০৫ৰ আনুমানিক কক্ষপথ ৩৪,৯০৩ কিলোমিটাৰ x ৩৫,৮৮৪ কিলোমিটাৰ ।
ইছৰোৱে এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত কয়, "ইঅ'এছ-০৫ৰ পেৰিজি বৃদ্ধিৰ বাবে তৃতীয় আৰু অন্তিম কক্ষপথত স্থাপন কৌশল ৭ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ৮.৫৭ বজাত সফলতাৰে সম্পূৰ্ণ হয় । এলএএম ইঞ্জিনে ১২৪৭ ছেকেণ্ডৰ বাবে প্ৰজ্জ্বলিত হয় আৰু এই কৌশলৰ পিছত আনুমানিক কক্ষপথ ৩৪৯০৩ কিলোমিটাৰ x ৩৫৮৮৪ কিলোমিটাৰ ।"
মহাকাশ সংস্থাটোৱে এই উপগ্ৰহটোৰ অৱস্থা স্বাভাৱিক বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ।
শেহতীয়া এই সফল কৌশলটো আছিল মহাকাশযানখনক পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় ৩৬,০০০ কিলোমিটাৰ উচ্চতাৰ কাৰ্যকৰী কক্ষপথৰ দিশে উন্নীত কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ ।
যোৱা শুকুৰবাৰে শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধৱন মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ পৰা জিএছএলভি-এফ১৭ ৰকেটত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল ইঅ'এছ-০৫ বা পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ-০৫। ইঅ’এছ-০৫ হৈছে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ভূ-চিংক্ৰ’নাছ কক্ষপথৰ পৰা ইমেজিং উপগ্ৰহ আৰু ইয়াক কৃষি আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনাকে ধৰি প্ৰয়োগৰ বাবে উচ্চমানৰ পৃথিৱীৰ চিত্ৰ প্ৰদানৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে ।
কেইবাটাও পৃথিৱী পৰ্যবেক্ষণ উপগ্ৰহ নিম্ন পৃথিৱীৰ কক্ষপথৰ পৰা (low earth orbit, LEO) কাম কৰাৰ সময়তে ইঅ'এছ-৫ উপগ্ৰহটোৱে পৃথিৱীৰ পৰা প্ৰায় ৩৬,০০০ কিলোমিটাৰ উচ্চতাত উৰি থাকিব । ই হৈছে ভূ-সমকালীন কক্ষপথ আৰু সেই স্তৰত উপগ্ৰহটোৱে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণনৰ গতিৰ সৈতে মিল খাব ।
জিআইএছএটি-১এ নামেৰেও জনাজাত ইঅ’এছ-০৫ ৯ বছৰতকৈ অধিক সময় কাৰ্যক্ষম হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা আছে । চৰকাৰী প্ৰতিবেদন অনুসৰি, এই উপগ্ৰহটোৰ মিছন জীৱনকাল প্ৰথমে সাত বছৰ হ’ব বুলি পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া ইয়াৰ প্ৰকল্পিত সেৱা জীৱন দুবছৰতকৈও অধিক বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।