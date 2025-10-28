ৱিকিপিডিয়াক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ বিশ্ব বজাৰত মুকলি হ’ল AI চালিত প্লেটফৰ্ম গ্ৰ’কিপিডিয়া
Published : October 28, 2025 at 3:44 PM IST
হায়দৰাবাদ: ধন কুবেৰ ইল’ন মাস্কে তেওঁৰ AI চালিত প্লেটফৰ্ম গ্ৰ’কিপিডিয়া বিশ্ববাসীৰ আগত মুকলি কৰিছে । তেওঁ ইয়াক ৱিকিপিডিয়াৰ এক মহান বিকল্প বুলি অভিহিত কৰিছে । মঙলবাৰে পুৱাই লাইভ হৈ পৰে AI ভিত্তিক অনলাইন বিশ্বকোষ । প্ৰথম কেইঘণ্টামানৰ ভিতৰতে ৱেবছাইটটো ক্ৰেচ হৈ পৰে । এতিয়াৰে পৰা সকলোৱে নতুন Grokipedia ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ই দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে । Grokipedia মাস্কৰ AI কোম্পানী xAI দ্বাৰা বিকশিত কৰা হৈছে আৰু ই ChatGPT ৰ দৰে ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে ।
গ্ৰ'কিপিডিয়া কি ?
https://t.co/op5s4ZiSwh version 0.1 is now live.— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
Version 1.0 will be 10X better, but even at 0.1 it’s better than Wikipedia imo.
মাস্কে ৱিকিপিডিয়াৰ ‘মহান বিকল্প’ হিচাপে গ্ৰ'কিপিডিয়াক প্ৰচাৰ কৰিছে । কিন্তু এই প্লেটফৰ্মটোৱে ChatGPT, Gemini বা Musk ৰ নিজৰ Grok chatbot তকৈ বেলেগ ধৰণে কাম কৰে । এটা সাধাৰণ ইন্টাৰেক্টিভ চেট ইন্টাৰফেছৰ পৰিৱৰ্তে ই এটা চাৰ্চ ইঞ্জিনৰ দৰে কাম কৰে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে মাত্ৰ এটা বিষয়ৰ নাম টাইপ কৰিব লাগিব আৰু ই সেই ঠাইখনৰ সকলো তথ্য প্ৰকাশ কৰিব ।
Grokipedia কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব ?
ব্যৱহাৰকাৰীসকলে Grokipedia.com ত পোনপটীয়াকৈ গৈ যিকোনো বিষয়ৰ তথ্য বিচাৰিব পাৰে । কিন্তু জানিব পৰা মতে বহু প্ৰবন্ধত 'ৱিকিপিডিয়াৰ পৰা অভিযোজিত বিষয়বস্তু, ক্ৰিয়েটিভ কমন্স এট্ৰিবিউচন-শ্বেয়াৰএলাইক 4.0 অনুজ্ঞাপত্ৰৰ অধীনত অনুজ্ঞাপত্ৰ' বুলিও লিখা আছে । অৰ্থাৎ গ্ৰ'কিপিডিয়াৰ অধিকাংশ বিষয়বস্তু এতিয়াও ৱিকিপিডিয়াৰ পৰা লোৱা হৈছে । grokipedia.com ৰ আন্তঃপৃষ্ঠ অতি পৰিষ্কাৰ । ক’লা থিমত আছে । ইয়াৰ স্থানীয় ভাষাৰ সমৰ্থন এতিয়াও হোৱা যেন নালাগে ।
বিশ্বাসযোগ্য নে ?
ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হ’ল গ্ৰ’কিপিডিয়াত পোৱা তথ্যক মানুহে বিশ্বাস কৰিব পাৰিবনে ? গ্ৰ'কিপিডিয়াৰ তথ্যসমূহ AI দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হয়, আনহাতে ৱিকিপিডিয়াৰ তথ্যসমূহ মানুহে পৰীক্ষা কৰে । গ্ৰ’কিপিডিয়াৰ তথ্য ৱিকিপিডিয়াৰ পৰা লোৱা বুলি দাবী কৰি এতিয়া মানুহে ছ’চিয়েল মিডিয়াত স্ক্ৰীণশ্বট শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
https://t.co/op5s4ZikGJ is fully open source, so anyone can use it for anything at no cost— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2025
ৱিকিপিডিয়াৰ সৈতে গ্ৰ’পিডিয়াই প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰিবনে ?
ৱিকিমিডিয়া ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখপাত্ৰ লৰেন ডিকিনছনে সংবাদ মাধ্যমক কয় যে গ্ৰ’পিডিয়াৰ অস্তিত্বৰ বাবে ৱিকিপিডিয়াৰ প্ৰয়োজন হোৱাটো স্পষ্ট । ৱিকিপিডিয়াৰ অলাভজনক আৰু বিজ্ঞাপনমুক্ত নীতিয়ে বিগত দুটা দশক ধৰি ইয়াক বিশ্বাসযোগ্য উৎস হিচাপে ৰাখিছে । ভৱিষ্যতে গ্ৰ’পিডিয়াই সঁচাকৈয়ে ৱিকিপিডিয়াৰ সৈতে প্ৰতিযোগিতা কৰিব পাৰে নেকি বা ইয়াৰ এআই-চালিত সংস্কৰণ হ’ব নেকি সেয়া চাবলৈ সকলোৱে আগ্ৰহী ।
