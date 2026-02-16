ETV Bharat / technology

ভাৰতৰ লগতে বিভিন্ন দেশত Twitter ৰ চাৰ্ভাৰ ডাউন; সমস্যাত ব্যৱহাৰকাৰী

ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশত X ব্যৱহাৰত ব্যাঘাত জন্মিছে । হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপ, ৱেবছাইট আৰু টাইমলাইনত প্ৰৱেশ কৰাত কাৰিকৰী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ।

Published : February 16, 2026 at 7:54 PM IST

Updated : February 16, 2026 at 8:16 PM IST

হায়দৰাবাদ: পূৰ্বৰ Twitter বৰ্তমান X নামেৰে পৰিচিত ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰত বিশ্বজুৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয ব্যৱহাৰকাৰীসকল ৷ সোমবাৰে বিশ্বজুৰি হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে X ব্যৱহাৰ কৰোতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি ভাৰতৰ লগতে আমেৰিকা, ব্ৰিটেইনৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Downdetector ত অভিযোগ দাখিল কৰে ।

downdetector ৰ মতে, ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 6.30বজাত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতাৰ অভিযোগ 25 হাজাৰতকৈ অধিকলৈ বৃদ্ধি পায়, কাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ আৰু পোষ্ট লোড কৰাত সমস্যাৰ কথা জনাইছিল । বিজুলী বিচ্ছিন্নতাৰ কাৰণ ততাতৈয়াকৈ স্পষ্ট হোৱা নাই ।

downdetector ত দেখিবলৈ পোৱা বৰ্তমানৰ ছবিখন (Screenshot/Downdetector)

বিশ্বৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ

একাধিক দেশৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰায় একেলগে সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই বিঘিনি কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকা বা দেশতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । downdetector এ জনোৱা মতে, 50 শতাংশ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৱেবছাইটটো ব্যৱহাৰ কৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, 39 শতাংশই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু 11 শতাংশই ফিড টাইমলাইন ব্যৱহাৰ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । ভাৰতৰ উপৰিও ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা আৰু অন্যান্য দেশৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও এক্স ব্যৱহাৰ কৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । বহুতে কয় যে এপ আৰু ৱেবছাইটটোৱে Feed সতেজ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে লগইন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি জনাইছে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে downdetector ত অভিযোগ তোলাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যম X ৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে ৷

এই বাতৰি প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ সময়লৈকে ইল’ন মাস্কৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া কোম্পানী X ৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে আমিও X ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই । বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে ফিডৰ টাইমলাইন আপডেট হোৱা নাছিল ।

