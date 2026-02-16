ভাৰতৰ লগতে বিভিন্ন দেশত Twitter ৰ চাৰ্ভাৰ ডাউন; সমস্যাত ব্যৱহাৰকাৰী
ভাৰতকে ধৰি কেইবাখনো দেশত X ব্যৱহাৰত ব্যাঘাত জন্মিছে । হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এপ, ৱেবছাইট আৰু টাইমলাইনত প্ৰৱেশ কৰাত কাৰিকৰী অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ।
Published : February 16, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : February 16, 2026 at 8:16 PM IST
হায়দৰাবাদ: পূৰ্বৰ Twitter বৰ্তমান X নামেৰে পৰিচিত ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰত বিশ্বজুৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হয ব্যৱহাৰকাৰীসকল ৷ সোমবাৰে বিশ্বজুৰি হাজাৰ হাজাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে X ব্যৱহাৰ কৰোতে সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি ভাৰতৰ লগতে আমেৰিকা, ব্ৰিটেইনৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে Downdetector ত অভিযোগ দাখিল কৰে ।
downdetector ৰ মতে, ভাৰতীয় সময় অনুসৰি 6.30বজাত বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্নতাৰ অভিযোগ 25 হাজাৰতকৈ অধিকলৈ বৃদ্ধি পায়, কাৰণ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্লেটফৰ্মত প্ৰৱেশ আৰু পোষ্ট লোড কৰাত সমস্যাৰ কথা জনাইছিল । বিজুলী বিচ্ছিন্নতাৰ কাৰণ ততাতৈয়াকৈ স্পষ্ট হোৱা নাই ।
বিশ্বৰ বিভিন্ন ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ
Guys... I'm not positive, but I think X is down. pic.twitter.com/VO6uKwTj0a— CrodleMon (@CrodleMon) February 16, 2026
একাধিক দেশৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলে প্ৰায় একেলগে সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল, যাৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এই বিঘিনি কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট এলেকা বা দেশতেই সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । downdetector এ জনোৱা মতে, 50 শতাংশ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ৱেবছাইটটো ব্যৱহাৰ কৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে, 39 শতাংশই এপটো ব্যৱহাৰ কৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু 11 শতাংশই ফিড টাইমলাইন ব্যৱহাৰ কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । ভাৰতৰ উপৰিও ব্ৰিটেইন, আমেৰিকা আৰু অন্যান্য দেশৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলেও এক্স ব্যৱহাৰ কৰি সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে । বহুতে কয় যে এপ আৰু ৱেবছাইটটোৱে Feed সতেজ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ বিপৰীতে আন কিছুমানে লগইন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি জনাইছে । ব্যৱহাৰকাৰীয়ে downdetector ত অভিযোগ তোলাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণে জনপ্ৰিয় সামাজিক মাধ্যম X ৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰা দেখা গৈছে ৷
Seems X is down 👎 can you see this tweet?— OGHENEKARO (@karo_manuel) February 16, 2026
এই বাতৰি প্ৰস্তুত কৰি থকাৰ সময়লৈকে ইল’ন মাস্কৰ ছ’চিয়েল মিডিয়া কোম্পানী X ৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কোনো আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্ৰকাশ কৰা নাই ৷ উল্লেখ কৰা প্ৰয়োজন যে আমিও X ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই । বাতৰি লিখাৰ সময়লৈকে ফিডৰ টাইমলাইন আপডেট হোৱা নাছিল ।
