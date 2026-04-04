শীঘ্ৰে ভাৰতলৈ ইল’ন মাস্কৰ ষ্টাৰলিংক; মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে সম্পন্ন হ’ল চুক্তি

শীঘ্ৰে ভাৰতলৈ ইল’ন মাস্কৰ ষ্টাৰলিংক; মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে সম্পন্ন হ’ল চুক্তি
ভাৰতত ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট দ্ৰুতগতিত আগবাঢ়িছে, মেঘালয় চৰকাৰে ষ্টাৰলিংক ইণ্ডিয়াৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰি অতি সোনকালে এটা পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : April 4, 2026 at 4:25 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইল’ন মাস্কৰ কোম্পানী Starlink এ ভাৰতত ছেটেলাইট ইন্টাৰনেটৰ ব্যৱস্থাৰ দিশত আৰু এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বুধবাৰে মেঘালয় চৰকাৰে Starlink India ৰ সৈতে এক উদ্দেশ্য পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰে । ইয়াৰ অধীনত ৰাজ্যৰ দুৰ্গম পাহাৰীয়া অঞ্চলত উপগ্ৰহ ভিত্তিক ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ পাইলট প্ৰজেক্ট আৰম্ভ কৰা হ’ব । শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা, অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন আদি খণ্ডত ছেটেলাইট ইণ্টাৰনেট ৰূপায়ণৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰে কৰিছে । এইবোৰ ক্ষেত্ৰ য’ত যোগাযোগৰ দুৰ্বলতা সদায় ৰাইজৰ বাবে এক বৃহৎ সমস্যা হৈ আহিছে । ৰাজ্য চৰকাৰেও এই চুক্তিখনক আকাংক্ষিত জিলা কাৰ্যসূচী আৰু সীমান্ত সুৰক্ষাৰ ওপৰত যোগাযোগৰ বাবে সম্ভাৱ্য আৰ্হি হিচাপে চাইছে ।
মেঘালয় চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ
Glad to witness the MoU Signing between Government of Meghalaya and @Starlink India.— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) April 1, 2026
Over the past 8 years, we have strengthened infrastructure, embraced technology, and improved governance, reducing processes that once took 30 days to just 3 days. Yet, connecting our remotest… pic.twitter.com/DvGrALo3T6
ষ্টাৰলিংক কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ চুক্তি স্বাক্ষৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই ৷ চাংমাই নিজৰ X একাউণ্টযোগে এই চুক্তি সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰাৰ লগতে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ৷ জনপ্ৰিয় টিপষ্টাৰ DogeDesigner য়ে এই সন্দৰ্ভত এক টুইট কৰিছিল । তেওঁ নিজৰ টুইটত লিখিছে ভাৰত ষ্টাৰলিংক ইণ্ডিয়া মুকলিৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল । তেওঁৰ এই টুইটটো ইল’ন মাস্কেও ৰিটুইট কৰিছিল । ইয়াৰ পৰা স্পষ্টকৈ বুজা যায় যে ভাৰতত অতি সোনকালে ষ্টাৰলিংক সেৱা উপলব্ধ হ’ব পাৰে ।
প্ৰত্যাহ্বান
কিন্তু এই সময়ত Starlink এ ভাৰতত নিজৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে । দেশত নিজৰ সেৱা আৰম্ভ কৰিবলৈ কোম্পানীটোক প্ৰয়োজনীয় ছেটেলাইট স্পেকট্ৰমৰ প্ৰয়োজন, যিটো এতিয়াও ষ্টাৰলিংকক আবণ্টন দিয়া হোৱা নাই । তদুপৰি ষ্টাৰলিংকে পৃথিৱীৰ ষ্টেচনৰ দৰে স্থল আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণকে ধৰি সকলো সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব লাগিব ।
BREAKING: Starlink India launch just got closer.— DogeDesigner (@cb_doge) April 1, 2026
SpaceX has just signed an MoU with Meghalaya to bring satellite internet to some of the most remote and hard-to-reach regions of the country.
উন্নত হ’ব সংযোগ
ৰাজ্যখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ মতে, দুৰ্বল সংযোগে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰাজ্যখনৰ উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে । মেঘালয়ৰ ঠেক ভূ-খণ্ডই পৰম্পৰাগত টেলিকম আন্তঃগাঁথনি অসাধ্য কৰি তোলে, যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ এক বৃহৎ অংশই ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰহীন কৰি পেলায় । তেওঁ কয় যে চৰকাৰে আশা কৰিছে যে ষ্টাৰলিঙে এই সমস্যাটো সমাধান কৰিব, কিয়নো ইয়াৰ কম পৃথিৱী কক্ষপথৰ উপগ্ৰহসমূহৰ বাবে স্থলভিত্তিক টাৱাৰৰ প্ৰয়োজন নাই ।
এই পাইলট প্ৰজেক্টটোৱে এই প্ৰযুক্তিয়ে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে দ্ৰুতবেগী ইন্টাৰনেটৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰে নেকি সেই বিষয়ে পৰীক্ষা কৰিব । যদিহে প্ৰকল্পটো সফল হয় তেন্তে ইয়াক বৃহৎ পৰিসৰৰ ৰূপায়ণৰ বাবে বিবেচনা কৰা হ’ব । এই চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ স্পেচএক্সৰ অধ্যক্ষ গ্ৱিন শ্বটৱেলক বিশেষভাৱে আমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল । মেঘালয়ে এই প্ৰযুক্তি গ্ৰহণৰ প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰে । এতিয়ালৈকে কোনো আৰ্থিক চৰ্ত প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ ইয়াত স্বাক্ষৰ কৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব সম্পাথ কুমাৰে ।
