ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’ল Ducati XDiavel V4; মূল্য কিমান ?

ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’ল Ducati XDiavel V4; মূল্য কিমান ?
Ducati য়ে ভাৰতীয় বজাৰত এক্সডাইভেল 1260 S ৰ সলনি নতুন Ducati XDiavel V4 মুকলি কৰিছে ।
Published : December 29, 2025 at 4:27 PM IST
হায়দৰাবাদ: ইটালীৰ দুচকীয়া বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী ডুকাটিয়ে ইয়াৰ XDiavel V4 S ৰ ঠাইত ভাৰতৰ বজাৰত নতুন Ducati XDiavel V4 মুকলি কৰিছে । কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলখন এক্স শ্ব’ৰুম মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 30.89 লাখ টকা ।
এই স্প’ৰ্টছ ক্ৰুজাৰ মটৰ চাইকেলত ডুকাটিৰ মট’জিপিৰ পৰা আহৰণ কৰা V4 গ্ৰেণ্টুৰিজমো ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে ডুকাটি এক্সডাইভেল 1260 S তকৈ অধিক প্ৰদৰ্শন, কম ওজন আৰু উন্নত আৰাম প্ৰদান কৰে, একে সময়তে ইয়াৰ চিগনেচাৰ লো-স্লং ষ্টেন্স আৰু মাছল-ক্ৰুজাৰ ডিজাইন বজাই ৰাখে ।
Ducati XDiavel V4 চেইন ড্ৰাইভ প্ৰদান কৰা হৈছে
ইঞ্জিনৰ কথা ক’বলৈ গ’লে Ducati XDiavel V4 ত 1158CC V4 গ্ৰেণ্টুৰিজমো ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিয়ে 168 SP আৰু 126 NM টৰ্ক উৎপন্ন কৰে আৰু ইয়াক ডুকাটিৰ ডেচমোচেডিচি ষ্ট্ৰেডেল ইউনিটৰ পৰা আহৰণ কৰা হৈছে ।
এই ইঞ্জিনত পৰিশোধন আৰু কাৰ্যক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে কাউণ্টাৰ ঘূৰ্ণনশীল ক্ৰেংকশ্বাফ্ট আৰু চিলিণ্ডাৰ নিষ্ক্ৰিয়কৰণ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই ইঞ্জিনে চহৰীয়া ৰাইডিং পৰিস্থিতিত মসৃণ কাৰ্যকলাপ আৰু শক্তিশালী লো-এণ্ড টৰ্ক প্ৰদান কৰে । এই ইঞ্জিনটোত প্ৰচলিত স্প্ৰিং ভালভও আছে, অৰ্থাৎ আন প্ৰতিটো সেৱাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতি 60,000 কিলোমিটাৰত প্ৰত্যক্ষ ভালভ-ক্লিয়াৰেন্স পৰীক্ষাৰ প্ৰয়োজন হ’ব ।
এই Ducati XDiavel V4, পূৰ্বৰ মডেলৰ দৰে নহয়, য’ত বেল্ট ড্ৰাইভ আছিল, এতিয়া চেইন ড্ৰাইভ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । যিহেতু Ducati XDiavel V4 কোম্পানীটোৰ ক্ৰুজাৰৰ সংস্কৰণ, ইয়াত আগলৈ মাউণ্ট কৰা ফুটপেগ আৰু হেলনীয়া হেণ্ডেলবাৰৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যিয়ে অধিক আৰামদায়ক ৰাইডিং পজিচন প্ৰদান কৰে ।
কোম্পানীটোৱে আনুষংগিক হিচাপে মিড মাউণ্টেড ফুটপেগও আগবঢ়ায় । কোম্পানীটোৱে পিলিয়ন চিটখন পুনৰ ডিজাইন কৰি বহল আৰু আৰামদায়ক কৰি তোলাৰ দাবীও কৰিছে । Ducati XDiavel V4 ৰ আসনৰ উচ্চতা 770MM, ডাইভেল V4 তকৈ 20 মিমি কম ।
Ducati XDiavel V4 হাৰ্ডৱেৰ
চেছিছ হাৰ্ডৱেৰত আছে সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য ছাচপেনচন, এটা একপক্ষীয় ছুইংগাৰ্ম আৰু সন্মুখত 330 মিমি ডিস্কৰ সৈতে ব্ৰেম্বো ষ্টাইলমা ব্ৰেক । বহল 240-ছেকচনৰ পিছফালৰ টায়াৰৰ সত্ত্বেও, ডুকাটিয়ে উন্নত হেণ্ডলিং আৰু স্থিৰতা দাবী কৰিছে XDiavel V4ৰ তুলনাত 6 কিলোগ্ৰাম ওজন হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে ।
Ducati XDiavel V4 বৈশিষ্ট্যসমূহ
ইলেক্ট্ৰনিক্স আৰু বৈশিষ্ট্যসমূহৰ চুইটত একাধিক ৰাইডিং আৰু পাৱাৰ মোড, কৰ্ণাৰিং এবিএছ, ট্ৰেকচন আৰু হুইলি কন্ট্ৰ'ল, ক্ৰুজ কন্ট্ৰ'ল আৰু এটা বাইডাইৰেকচনেল কুইকশ্বিফ্টাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, এই সকলোবোৰ পানিগেল V4 ৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰা 6.9 ইঞ্চিৰ টিএফটি ডিছপ্লেৰ জৰিয়তে কনফিগাৰ কৰিব পৰা যায় ।
Ducati XDiavel V4 ৰ মূল্য
নতুন Ducati XDiavel V4 দুটা ৰঙৰ বিকল্পত উপলব্ধ – ৰঙা আৰু ক’লা – যাৰ মূল্য ক্ৰমে 30.89 লাখ আৰু 31.20 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম)। ইয়াৰ দ্বাৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডাইভেল V4 ৰ তুলনাত 1.80 লাখ টকাৰ মূল্যৰ পাৰ্থক্য দেখা যায় ।
