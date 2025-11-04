ভাৰতত মুকলি হ’ল Ducati Scrambler ৰ 10° Anniversario Rizoma সংস্কৰণ; মূল্য কিমান ?
ডুকাটি ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে Ducati Scrambler 10° এনিভাৰ্চেৰিয়া ৰিজোমা এডিচন । ইয়াৰ মূল্য 17.10 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) ।
Published : November 4, 2025 at 1:32 PM IST
হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম আৰু স্প’ৰ্টী মটৰ চাইকেল নিৰ্মাতা কোম্পানী ডুকাটি ইণ্ডিয়াই ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি কৰিছে তেওঁলোকৰ জনপ্ৰিয় Ducati Scrambler ৰ 10° এনিভাৰ্চেৰিয়া ৰিজ’মা এডিচন । কোম্পানীটোৱে এই মটৰ চাইকেলখন 17.10 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকা মূল্যত মুকলি কৰিছে । এই সীমিত সংস্কৰণৰ মডেলটো মাত্ৰ 500 ইউনিটত সীমাবদ্ধ থাকিব আৰু যান্ত্ৰিকভাৱে ষ্টেণ্ডাৰ্ড ডুকাটি স্ক্ৰেম্বলাৰৰ সৈতে একে হ'ব, যদিও নতুন ৰঙৰ বিকল্প আৰু একচেটিয়া ৰিজ'মা উপাদানৰ সৈতে ।
আজি ভাৰতত মটৰ চাইকেলখনৰ ডেলিভাৰী আৰম্ভ হৈছে ।
Ducati Scrambler 10° এনিভাৰ্চেৰিয়া ৰিজোমা এডিচনৰ ডিজাইন
ৰিজ’মা এনিভাৰ্চেৰী এডিচনৰ ডিজাইনৰ কথা কওঁতে ডুকাটি স্ক্ৰেম্বলাৰক এক অনন্য ৰঙীন ডিজাইন দিয়া হৈছে, যিটো ৰিজ’মাই চেণ্টাৰ ষ্টাইল ডুকাটিৰ সহযোগত প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু ইয়াত ষ্টোন হোৱাইট, ব্লেক আৰু মেটাল ৰ’জৰ ৰঙৰ সুষম সংমিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ।
মটৰ চাইকেলখনৰ টেংক, ইঞ্জিন, চেছিছৰ অংশ আৰু বাৰ-এণ্ড মিৰ’ৰ বা এক্সজেষ্ট ছিষ্টেমৰ দৰে সবিশেষ ক’লা ৰঙত থকাৰ বিপৰীতে কভাৰ, ফুটৰেষ্ট, সৰু উইণ্ডশ্বিল্ডৰ দৰে সবিশেষ ধাতুৰ গোলাপ ৰঙেৰে হাইলাইট কৰা হৈছে, যিয়ে ইন্ধন টেংকৰ কভাৰ আৰু স্প’ৰ্টী মাডগাৰ্ডৰ শিলৰ বগা ৰঙৰ সৈতে এক বিপৰীতমুখী সৃষ্টি কৰিছে ।
Ducati Scrambler° এনিভাৰ্চেৰিয়া ৰিজোমা এডিচনৰ পাৱাৰট্ৰেইন
একেটা বায়ু শীতল ডেচমডু টুইন চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰে, যিয়ে 72 বিএইচপি উৎপাদন কৰে । ইয়াত ৰাইড-বাই-ৱায়াৰ, এটা কুইকশ্বিফ্টাৰ, আৰু ৰাইড মোডৰ বৈশিষ্ট্য আছে। বাইকখনৰ ডিছপ্লে 4.3 ইঞ্চিৰ টিএফটি কনছ’ল, যিয়ে প্ৰয়োজনীয় সকলো আপডেট তথ্য প্ৰদান কৰে ।
লগতে পঢ়ক