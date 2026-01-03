ভাৰতত মুকলি হ’ল ছুপাৰবাইক Ducati ৰ Panigale V4 R; আৰম্ভণি মূল্য কিমান ?
ডুকাটিয়ে ভাৰতত মুকলি কৰিছে Panigale V4 R । 998 CC ইঞ্জিনৰ সৈতে ই ৰেচ মোডত ঘণ্টাত 330 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক গতি লাভ কৰিব পাৰে ।
Published : January 3, 2026 at 12:38 PM IST
হায়দৰাবাদ: নিয়মীয়া ৰেচিঙৰ বাবে উপযোগী Ducati Panigale V4 হৈছে এক বৃহৎ ট্ৰেক মেচিন । কিন্তু আৰু অধিক প্ৰদৰ্শন বিচৰাসকলৰ বাবে বিকল্প হ’ল V4 S । যদি সেইটোৱেও আপোনাৰ প্ৰয়োজন পূৰণ কৰিব নোৱাৰে, তেন্তে আপোনাৰ বাবে আছে Panigale V4 R । এতিয়া ই দেশৰ ভিতৰতে বিক্ৰী হোৱা আটাইতকৈ দামী মটৰ চাইকেলসমূহৰ ভিতৰত অন্যতম ।
Ducati Panigale V4 R: ইঞ্জিন
ব’ল’গনাস্থিত ডুকাটিয়ে ভাৰতত মুকলি কৰিছে নিজৰ শীৰ্ষ ট্ৰেক কেন্দ্ৰিক ছুপাৰবাইক Panigale V4 R । কোম্পানীটোৰ ৰেচিং প্ৰযুক্তিৰ ভিতৰত এই বাইকখনক সৰ্বোত্তম বুলি বিবেচিত হৈছে । ইয়াৰ ভিত্তি হৈছে MotoGP আৰু WorldSBK প্ৰগ্ৰেম । ভাৰতত ইয়াৰ এক্স শ্ব’ৰুমৰ মূল্য 84.99 লাখ টকা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত ই দেশৰ ভিতৰতে অন্যতম দামী মটৰ চাইকেল । কেৱল ডুকাটি ৰেড ৰঙত এই বাইকখন উপলব্ধ । 2025 মডেলৰ প্ৰথম ইউনিট ইতিমধ্যে চেন্নাইত ডেলিভাৰী কৰা হৈছে ।
ইঞ্জিন
Panigale V4 R 998 cc Desmosedici Stradale R ইঞ্জিনৰ দ্বাৰা চালিত, যিটো ডুকাটি কৰ্চৰ MotoGP আৰু WorldSBK প্ৰগ্ৰেমৰ পৰা বিকশিত কৰা হৈছে । ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৰূপত ইঞ্জিনটোৱে 15,500 আৰ পি এমত 218 SP আৰু 16,500 RPM ত ৰেডলাইন উৎপাদন কৰে । অপচনেল ৰেচিং এক্সজেষ্ট ফিট কৰিলে শক্তি 235 SP লৈ বৃদ্ধি পায়, আনহাতে ডুকাটি কৰ্চ পাৰফৰমেন্স অইলৰ সৈতে ই 239 SP লাভ কৰে । ৰেচ মোডত বাইকখনে ঘণ্টাত 330 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক গতি লাভ কৰিব পাৰে। ইঞ্জিনটোত লঘু ডিএলচি আৱৰণযুক্ত পিষ্টন, নতুন ক্ৰেংকশ্বাফ্ট আৰু সংশোধিত এয়াৰ ইনটেক চিষ্টেম আছে, যিয়ে উচ্চ আৰপিএমত উৎকৃষ্ট সঁহাৰি প্ৰদান কৰে ।
হাৰ্ডৱেৰ
বাইকখনৰ এলুমিনিয়াম এলয় চেছিছ আৰু ফুটা প্ৰতিসম ছুইংগাৰমে আধুনিক স্লিক টায়াৰৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা লয় । ইয়াৰ ফলত ৰাইডাৰক ডাঙৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, ট্ৰেকচন আৰু নিয়ন্ত্ৰণ পোৱা যায় । ছাচপেনচন সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য Ohlins NPX 25-30 ফ্ৰন্ট ফৰ্ক, TTX36 ৰিয়াৰ শ্বক আৰু এডজাষ্টেবল ষ্টিয়াৰিং ডেম্পাৰৰ দ্বাৰা প্ৰদান কৰা হৈছে । ব্ৰেকিং কৰে ব্ৰেম্বো হাইপিউৰ কেলিপাৰৰ দ্বাৰা 330 MM ডিস্ক আৰু জাল এলুমিনিয়ামৰ চকাত পিৰেলি ডায়েব্লো ছুপাৰকৰ্ছা V4 টায়াৰ ।
উন্নত ইলেক্ট্ৰনিক্স
ৰাইডাৰক সহায় কৰিবলৈ হৈছে ডুকাটি ৰেচিং গিয়াৰবক্স (ডি আৰ জি), প্ৰথম গিয়াৰৰ তলত নিউট্ৰেল । ইলেক্ট্ৰনিকছৰ ভিতৰত আছে 6 অক্ষৰ আইএমইউ, কৰ্ণাৰিং এবিএছ, ট্ৰেকচন কণ্ট্ৰ’ল, স্লাইড কণ্ট্ৰ’ল, হুইলি কণ্ট্ৰ’ল, পাৱাৰ লঞ্চ, কুইক শ্বিফ্ট 2.0 আৰু ইঞ্জিন ব্ৰেক কণ্ট্ৰ’ল । এই সকলোবোৰ 6.9 ইঞ্চিৰ টিএফটি স্ক্ৰীণত নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰি ।
ডিজাইন
MotoGP-প্ৰেৰিত ডিজাইনত নতুন কোণৰ চাইডপডৰ বৈশিষ্ট্য আছে, যিয়ে উচ্চ লিন এংগেলত গ্ৰাউণ্ড ইফেক্ট সৃষ্টি কৰে আৰু টায়াৰৰ গ্ৰীপ বৃদ্ধি কৰে । বৃহৎ বাইপ্লেন উইংবোৰে 270 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 25% অধিক ডাউনফোৰ্চ প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ ফলত তীব্ৰ গতিৰ স্থিৰতা, ব্ৰেকিং আৰু কৰ্ণাৰিং উন্নত হয় । ট্ৰেক অনুৰাগী আৰু সংগ্ৰাহকৰ বাবে Ducati Panigale V4 R হৈছে এক নিখুঁত বাইক, ৰেচিং জগতৰ শ্ৰেষ্ঠ প্ৰযুক্তিৰে সজ্জিত ।
