17,23,600 টকাত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’ল Ducati Desmo450 MX

Ducati India ই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে প্ৰথমখন মট’ক্ৰছ বাইক Ducati Desmo450 MX । ইয়াৰ মূল্য 17,23,600 টকা ।

17,23,600 টকাত ভাৰতীয় বজাৰত মুকলি হ’ল Ducati Desmo450 MX (Ducati India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 16, 2026 at 4:43 PM IST

হায়দৰাবাদ: প্ৰিমিয়াম বাইক নিৰ্মাতা কোম্পানী ডুকাটি ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰিছে প্ৰথমখন মট’ক্ৰছ বাইক Ducati Desmo450 MX । কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলখনৰ আৰম্ভণি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে 17,23,600 (এক্স-শ্ব’ৰুম) টকা ।

ডুকাটিৰ তথ্য অনুসৰি সমগ্ৰ ভাৰতৰ পেছাদাৰী ৰাইডাৰ আৰু অপেশাদাৰী অনুৰাগী উভয়কে অসাধাৰণ প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব পৰাকৈ Desmo450 MX ডিজাইন কৰা হৈছে । মন কৰিবলগীয়া যে ভাৰতত বিক্ৰী হোৱা বহু মট’ক্ৰছ বাইকৰ দৰে Ducati Desmo450 MX ষ্ট্ৰীট লিগেল নহয় আৰু ইয়াক কেৱল বন্ধ চাৰ্কিটতহে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি ।

Ducati Desmo450 MX ইঞ্জিন

নামটোৱেই কোৱাৰ দৰে Duacti Desmo450 MX ত ডেচমোড্ৰমিক বিতৰণৰ সৈতে 449.6cc, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, যিটো মট’ক্ৰছ লেণ্ডস্কেপৰ এক অনন্য বৈশিষ্ট্য । কোম্পানীটোৱে কয় যে ডেচম’ড্ৰমিক ভালভ ব্যৱস্থাই শক্তিশালী শক্তি প্ৰদান কৰে, কমৰ পৰা মধ্যমীয়া ৰিভত শক্তিশালী টৰ্ক আৰু শক্তিশালী সম্প্ৰসাৰণ প্ৰদান কৰে।

এই 450CC, একক চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিনে 3400 RPM ত 64 BHP শক্তি আৰু 7500 RPM ত 53.5 nm ৰ শীৰ্ষ টৰ্ক উৎপাদন কৰে । ইঞ্জিনটোত টাইটানিয়াম ইনটেক ভালভ আৰু ষ্টীল এক্সজেষ্ট ভালভ আছে আৰু ইয়াৰ উচ্চ ৰিভ লিমিট 11,900 RPM ।

এই ইঞ্জিনটো 5 স্পীড গিয়াৰবক্সৰ সৈতে সংযোগ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত কুইকশ্বিফ্টাৰৰ বৈশিষ্ট্য আছে । ইয়াক শক্তি, কঠিনতা আৰু চঞ্চলতা বৃদ্ধিৰ বাবে নূন্যতম ৱেল্ডৰ সৈতে এটা লঘু এলুমিনিয়াম ফ্ৰেমত মাউণ্ট কৰা হয় ।

মটৰ চাইকেলখনৰ সন্মুখৰ চকা 21 ইঞ্চি আৰু পিছফালৰ চকা 19 ইঞ্চিৰ জোতা পিৰেলি স্কোৰ্পিয়ন MX32 মিড চফ্ট টায়াৰৰ সৈতে । ছাচপেনচন হাৰ্ডৱেৰত শ্বোয়া 49 মিমি ওলোটাকৈ ফৰ্ক আৰু পিছফালৰ মনোশ্বক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে, দুয়োটা সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণযোগ্য । ব্ৰেকিং 260 মিলিমিটাৰ সন্মুখৰ ডিস্ক আৰু 240 মিলিমিটাৰ পিছফালৰ ডিস্কৰ দ্বাৰা চম্ভালিব পাৰি ।

Ducati Desmo 450 MX মূল্য আৰু বিক্ৰী

কোম্পানীয়ে এই মটৰ চাইকেলখন 17.24 লাখ (এক্স-শ্ব’ৰুম) মূল্যত মুকলি কৰিছে, যাৰ ফলত ই এক অতি দামী মটৰ চাইকেল । এই মটৰ চাইকেলখন সমগ্ৰ ভাৰতৰ মাত্ৰ চাৰিটা নিৰ্বাচিত ডুকাটি ডিলাৰশ্বিপত উপলব্ধ হ’ব – ডুকাটি নতুন দিল্লী, ডুকাটি ভিএফএম বেংগালুৰু, ডুকাটি চেন্নাই আৰু ডুকাটি পুনে । এতিয়া বুকিং মুকলি কৰা হৈছে আৰু 2026 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ শেষৰ ফালে ডেলিভাৰী আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

