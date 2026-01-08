ETV Bharat / technology

বৈজ্ঞানিক যোগাযোগত সংখ্যাৰ বাহিৰৰ দৃষ্টিভংগীৰ প্ৰয়োজন: বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড৹ সৌম্য স্বামীনাথন

হায়দৰাবাদত আজি অনুষ্ঠিত হয় ‘লেব টু ছ’চাইটি: ৰ’ল অৱ ছাইন্স কমিউনিকেচন ইন বিল্ডিং বিকশিত ভাৰত 2047’৷ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড৹ সৌম্য স্বামীনাথনে৷

অনুষ্ঠানত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড৹ সৌম্য স্বামীনাথন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 8, 2026 at 5:04 PM IST

হায়দৰাবাদ: আজি 8 জানুৱাৰীৰ দিনা হায়দৰাবাদত আগশাৰীৰ বিজ্ঞানী, নীতি পৰিকল্পনাকাৰী আৰু সংবাদ মাধ্যমৰ পেছাদাৰীসকলৰ এটা গোটে ‘লেব টু ছ’চাইটি: ৰ’ল অৱ ছাইন্স কমিউনিকেচন ইন বিল্ডিং বিকশিত ভাৰত 2047’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় কনক্লেভৰ আয়োজন কৰে । হায়দৰাবাদৰ ভাস্কৰা অডিটৰিয়ামত অনুষ্ঠিত দিনজোৰা অনুষ্ঠানটো বিৰলা বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ, ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান একাডেমী (NASI) – তেলেংগানা অধ্যায়ৰ সহযোগত একাডেমী ফৰ ছায়েন্স, টেকন’লজি এণ্ড কমিউনিকেশ্যন (এ এছ টি চি) আৰু ই টি ভি ভাৰতৰ ইনাডু গ্ৰুপ, ETV Bharat ৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হৈছিল ।

এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰাক্তন মুখ্য বিজ্ঞানী ড৹ সৌম্য স্বামীনাথনে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাৰ প্ৰাক্তন মুখ্য বিজ্ঞানী ডাঃ সৌম্য স্বামীনাথনে বৃহস্পতিবাৰে কয় যে ভাৰতে মানৱ মূলধন বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া প্ৰয়োজন, আৰু মূলতঃ দুটা কাৰকে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ বিপদৰ সৃষ্টি কৰে - খাদ্য আৰু বায়ু প্ৰদূষণ।

বৰ্তমান এম.এছ. স্বামীনাথন ৰিচাৰ্চ ফাউণ্ডেচনৰ অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ক্ষুধা আৰু অণুপুষ্টিকৰ উপাদানৰ অভাৱে জ্ঞানশক্তিৰ বিকাশত প্ৰভাৱ পেলায় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় যক্ষ্মা ৰোগ নিৰ্মূল কাৰ্যসূচীৰ প্ৰধান উপদেষ্টা স্বামীনাথনে ‘লেব টু ছ’চাইটি: বিকশিত ভাৰত @2047 গঢ়াত বিজ্ঞান যোগাযোগৰ ভূমিকা’ শীৰ্ষক ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলনত সন্মানীয় অতিথি হিচাপে বিষয়ভিত্তিক ভাষণ প্ৰদান কৰে ।

স্বামীনাথনৰ উপৰিও এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি ভাষণ প্ৰদান কৰে ভাৰতৰ প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডুৱে ।

সু-স্বাস্থ্য সন্দৰ্ভত বিজ্ঞানী ড৹ সৌম্য স্বামীনাথন

"আমি ক'ব নোৱাৰো যে ভাৰতৰ সকলোৰে পৰ্যাপ্ত পুষ্টি আছে । লুকাই থকা ক্ষুধা, অণুপুষ্টিৰ অভাৱ...এইটোৱে আচলতে জ্ঞানমূলক বিকাশত প্ৰভাৱ পেলায় । আমাৰ মগজুৰ বিকাশ হয় প্ৰথম পাঁচ বছৰতহে । গতিকে 2047 চনৰ ভাৰতলৈ চালে আজি জন্ম হোৱা শিশুৰ বয়স তেতিয়া হ'ব 21 । আমি মানৱ মূলধন বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব, যিটো হ'ল স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টি । স্বাস্থ্য ৰ বাবে দুটা বিপদজনক কাৰক, বায়ু প্ৰদূষণ আৰু খাদ্য - এইবোৰে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে সকলো বিপদজনক কাৰকৰ ভিতৰত বিপুল পৰিমাণৰ অৰিহণা যোগায় ।"

পুষ্টিৰ বিষয়ে ভুল ধাৰণা আৰু বিভ্ৰান্তিকৰ তথ্য সন্দৰ্ভতো বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে মত প্ৰকাশ কৰে ।

ভাল খাদ্যৰ অৰ্থ দামী খাদ্য নহয় বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে কয় যে বৃহৎ কোম্পানীসমূহৰ সৈতে যুঁজ চলি আছে, যিয়ে নিজৰ খাদ্যক স্বাস্থ্যসন্মত খাদ্য হিচাপে বিভ্ৰান্তিকৰভাৱে বিজ্ঞাপন আগবঢ়ায় ।

"প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি এম ভেংকয়া নাইডুৱে ক'বলগীয়া কথা আমি সকলোৱে শুনিছিলো । যুৱক-যুৱতীসকলৰ বৈজ্ঞানিক মেজাজ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু পৰিয়াল দুয়োটাৰে লগতে সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাও আহিব লাগে । বিজ্ঞান যোগাযোগক বিষয় হিচাপে লোৱাটো ভাল কথা । আজিৰ পৃথিৱীত যেতিয়া তথ্য, জ্ঞানৰ দ্ৰুতগতিত বিস্ফোৰণ ঘটিছে, তেতিয়া ই অতি জটিল হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ যিখন পৃথিৱীত আমি ইণ্টাৰনেট আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে ব্যাপকভাৱে সংযুক্ত হৈ আছো । বাহিৰত কি আছে সেয়া জনাটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

স্বামীনাথনে কয় যে বিজ্ঞান এনেকুৱা কাম নহয় যিটো বিমূৰ্তভাৱে বা শ্ৰেণীকোঠাত কৰিব লাগিব । অৱশেষত ই জীৱনটোক ৰূপান্তৰিত কৰিব লাগিব, সেয়া নতুন ঔষধৰ জৰিয়তে হওক, মহাকাশ প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে হওক, ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে হওক, আজি আমি যিবোৰ কথা স্বীকাৰ কৰি লওঁ, সেইবোৰ সকলো বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পৰাই আহিছে বুলিও অনুষ্ঠানত উল্লেখ কৰে স্বামীনাথনে ৷

স্বামীনাথনৰ মতে বিজ্ঞানৰ অহৰহ বিকাশ ঘটি আছে আৰু গভীৰ বুজাবুজিৰে মানুহৰ জ্ঞান আৰু তথ্য সলনি হোৱাটো প্ৰয়োজন ।

ক’ভিড সময়ৰ কথা উল্লেখ কৰি স্বামীনাথনে কয়, "এই কথা মানুহক জনোৱাৰ প্ৰয়োজন । আজি যদি আপুনি কিবা এটা কয় আৰু তাৰ পিছত কাইলৈ ​​বেলেগ কিবা এটা কয়, তেন্তে মানুহে এনেকুৱা ধাৰণা লোৱা উচিত নহয় যে আপুনি সঁচা কথা কোৱা নাছিল । আমি দেখিছিলো যে কেনেকৈ ক'ভিড-19 ত আমি ভেকচিন বিজ্ঞানৰ উন্নতি দেখিবলৈ পাইছিলো ৷ ...এটা ইনফ'ডেমিক আছিল, মিছা আৰু ভুল তথ্য প্ৰচুৰভাৱে প্ৰচাৰ হৈছিল ।"

তথ্য যোগাযোগ নহয় বুলি দৃঢ়তাৰে দাবী কৰি তেওঁ কয়, "মানুহে স্প্ৰেডশ্বীটত নাথাকে । তেওঁলোকে বিশ্বাসযোগ্য কণ্ঠ বিচাৰে । গতিকে কেতিয়াবা আপোনাৰ তথ্যবোৰ শুদ্ধ হ'ব পাৰে, কিন্তু ব্যৰ্থতাটো হ'ল আমি প্ৰথমে নুশুনাকৈয়ে কথা কওঁ । WHO ত আমি ছ'চিয়েল লিষ্টিং নামৰ এটা যোগাযোগ কাৰ্যসূচী প্ৰস্তুত কৰিলোঁ, ছ'চিয়েল মিডিয়াত মানুহে কি বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে কি চিন্তা কৰিছিল আৰু কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অধিক প্ৰশ্ন আছিল, কোনবোৰ ক্ষেত্ৰত অধিক ভুল তথ্য আছিল সেই সন্দৰ্ভত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছিলোঁ ।"

তেখেতে আৰু কয়, "কেৱল সম্প্ৰচাৰৰ পৰাই আমি শুনিবলৈ আগবাঢ়িব লাগিব, বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ আৰু মঞ্চৰ প্ৰয়োজন যিয়ে জনসাধাৰণক বৈজ্ঞানিক সম্প্ৰদায়ৰ সৈতে একত্ৰিত কৰে । জনস্বাস্থ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তাৰ বাবে যোগাযোগকাৰী কোন হ'ব ? চিকিৎসকৰ উপৰিও আমি শিক্ষক, ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মীসকলক জড়িত কৰিব লাগিব, যিহেতু মানুহে তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰে।"

ডাটা ফৰ্মেটৰ পৰা মানুহে এটা কাহিনীলৈ যোৱাটো প্ৰয়োজন বুলিও কয় ছানীয়ে । মানসিক স্বাস্থ্যৰ সমস্যাৰ ওপৰত চিনেমা নিৰ্মাণ কৰা বিশিষ্ট অভিনেতা মোহন আগশ্বেৰৰ উদাহৰণ দি তেওঁ কয়, “এটা কাহিনী বৰ্ণনা কৰক, যাৰ বাৰ্তাই আপোনাক ধৰি ৰাখে ।”

তেওঁ লগতে জোৰ দি কয় যে সাংবাদিকসকলে স্থানীয় প্ৰসংগ যোগ কৰি অৱশ্যেই স্থানীয় ভাষাত বৈজ্ঞানিক ঘটনা অনুবাদ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।

আমাৰ কৃষকসকলে কিয় বৈচিত্ৰ্যতা সৃষ্টি কৰিব লাগে ?

স্বামীনাথনে লগতে কয় যে শস্যৰ বৈচিত্ৰ্যতা মানুহৰ পুষ্টিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ, কিন্তু কৃষকৰ আয় আৰু জীৱিকা সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব । তেওঁ কয়, "জলবায়ু পৰিৱৰ্তন আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে একেলগে শস্য ধ্বংস কৰিব পাৰে । কিন্তু যদি তেওঁলোকৰ বাজৰাৰ দৰে জলবায়ু প্ৰতিৰোধী শস্য থাকে তেন্তে ই সহায় কৰিব।"

ইয়াৰ পিছত স্বামীনাথনে বায়ু প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত ভাষণ দিয়ে, যিটো স্বাস্থ্যজনিত বিষয় আৰু কেৱল পৰিৱেশৰ বিষয় নহয় কাৰণ ই মানুহৰ জীৱনৰ পৰা বছৰ বছৰ কৰ্তন কৰি আছে বুলি কয় ।

নীতি নিৰ্ধাৰকসকলে বুজি পোৱা ধৰণেৰে যোগাযোগ কৰিব লাগিব বুলিও কয় তেওঁ ।

বৈজ্ঞানিক কূটনীতি সন্দৰ্ভত স্বামীনাথন

স্বামীনাথনে বৈজ্ঞানিক কূটনীতি সন্দৰ্ভতো ভাষণ দি কয়, "আমি এখন মেৰুকৃত পৃথিৱীত বাস কৰোঁ, ভূ-ৰাজনৈতিক অনাস্থা বৃদ্ধি পাইছে, বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ বিকৃত কৰা হৈছে । প্ৰথম সত্যটো হ'ল যে ৰোগ সৃষ্টিকাৰী জীৱাণুক পাছপ'ৰ্টৰ প্ৰয়োজন নাই । জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে ৰাষ্ট্ৰৰ সীমাক সন্মান নকৰে । মানৱ দয়াই ৰাজনৈতিক সীমা অতিক্ৰম কৰে, আৰু কূটনীতিয়ে বিজ্ঞান যোগাযোগৰ সেই ব্যৱধানসমূহ দূৰ কৰিব পাৰে যিবোৰ অন্যথা ভূ-ৰাজনৈতিক উন্নয়নৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় ।"

"আমি পক্ষপাতমূলক উদ্দেশ্যত বিজ্ঞানক দমন কৰিব নালাগে । শেষত বিজ্ঞানীসকলৰ লক্ষ্য হৈছে উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান উৎপাদিত কৰা, কিন্তু ই যেতিয়া বৃহত্তৰ সমাজখনক সহায় কৰে তেতিয়া আপুনি সন্তুষ্ট অনুভৱ কৰে । লেবৰ পৰা বিজ্ঞানলৈ যাত্ৰা কোনো পোন পথ নহয়, ই এক সংলাপ, অংশীদাৰিত্ব । নম্ৰতা গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু আমি শুনিব লাগিব, সাংবাদিকসকলৰ কৌতুহল থকাটো প্ৰয়োজন, সঠিক প্ৰশ্ন সোধক । যদি আমি গভীৰভাৱে শুনিছো আৰু সৎভাৱে যোগাযোগ কৰোঁ আৰু বিজ্ঞানক দয়া আৰু স্থানীয় প্ৰেক্ষাপটত লংঘন কৰোঁ, তেতিয়া মই ভাবো 2047 চনৰ ভিতৰত ভাৰত কেৱল বৈজ্ঞানিকভাৱে উন্নতই নহয়, বৈজ্ঞানিকভাৱেও বিশ্বাসযোগ্য হ’ব ।’

সম্পাদকৰ পচন্দ

