অসম সন্তানৰ কৃতিত্ব: ইছৰোৰ সন্মানীয় গৱেষণামূলক প্ৰকল্পৰ নেতৃত্ব দিব USTM ৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ড° মূৰ্চনা খুস্ৰৰুৱে
ইছৰোৰ সন্মানীয় গৱেষণামূলক প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বিৰল সুযোগ লাভ কৰিছে অসমৰ ড° মূৰ্চনা খুস্ৰৰুৱে ৷ বিতংকৈ পঢ়ক ---
Published : October 28, 2025 at 12:35 PM IST
গুৱাহাটী, 28 অক্টোবৰ: ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ সন্মানীয় গৱেষণামূলক প্ৰকল্প এটাৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ বিৰল সুযোগ লাভ কৰিছে অসমৰ এগৰাকী উদীয়মান বিজ্ঞানীয়ে । ইছৰোৰ আঞ্চলিক আনুষ্ঠানিক মহাকাশ কেন্দ্ৰৰ অধীনত সন্মানীয় গৱেষণামূলক প্ৰকল্পটোৰ নেতৃত্ব দিয়াৰ সুযোগ লাভ কৰি যোৰহাটৰ ডেনিছ নগৰ নিৱাসী তথা USTM ৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ সহকাৰী অধ্যাপিকা ড° মূৰ্চনা খুস্ৰৰুৱে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । অসম তথা উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে প্ৰথম আৰু বিৰল সুযোগ হিচাপে পৰিগণিত ইছৰোৰ "Multi-Spacecraft Investigation of Solar Wind Dynamics Through Solitary Wave Analysis: Insights from Aditya-L1 Mission" শীৰ্ষক গৱেষণামূলক প্ৰকল্পটোত প্ৰধান অনুসন্ধানকাৰী তথা বিশ্লেষক হিচাপে ড° মূৰ্চনা খুস্ৰৰু জড়িত থাকিব ।
গৱেষণা প্ৰকল্পটোৰ অধীনত তেওঁ ভাৰতৰ একমাত্ৰ সূৰ্য অভিযান হিচাপে পৰিগণিত আদিত্য - L1 ৰ ASPEX (Aditya Solar Wind Particle Experiment) আৰু MAG (Magnetometer) নামৰ যন্ত্ৰাংশ দুটাই সংগ্ৰহ কৰা সূৰ্যৰ পৰা নিৰ্গত সৌৰ বতাহ সম্পৰ্কীয় তথ্য বিশ্লেষণ কৰিব । এই প্ৰকল্পত মূলতঃ সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ সৌৰ বতাহৰ গতি বিজ্ঞান সম্পৰ্কীয় তথ্য আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ বিশ্লেষণ কৰিব । তেওঁৰ গৱেষণাৰ জৰিয়তে মহাকাশত সৌৰ বতাহৰ প্ৰকৃতি, কাৰ্যকলাপ, মহাকাশৰ বতৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু ভূমিকা সম্পৰ্কে অধিক তথ্য আহৰণ কৰিব পৰা যাব বুলি আশা কৰা হৈছে । মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনত মাইলৰ খুঁটিৰূপে বিবেচিত হ'ব অসমৰ যুৱ বিজ্ঞানী ড° মূৰ্চনা খুস্ৰৰুৱে গৱেষণাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিবলগীয়া এই তথ্য ।
এই সন্দৰ্ভত ড° মূৰ্চনা খুস্ৰৰুৱে কয়, "মই Multi-Spacecraft Investigation of Solar Wind Dynamics Through Solitary Wave Analysis: Insights from Aditya-L1 Mission শীৰ্ষক প্ৰকল্পটো শেহতীয়াকৈ লাভ কৰিছো । এই প্ৰকল্পটো আহমেদাবাদস্থিত ফিজিকেল ৰিছাৰ্চ লেব'ৰেটৰী (PRL) আৰু ISRO-ৰ সৈতে যৌথভাৱে সম্পন্ন হ'ব । আৰু এই প্ৰকল্পটো গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ RACS কাৰ্যসূচীৰ মাধ্যমেৰে অনুমোদিত হৈছে । যোৱা বছৰে গুৱাহাটীত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ RACS ত এই প্ৰকল্পৰ বাবে আবেদন কৰিছিলো । ভাৰতীয় মহাকাশ গৱেষণা সংস্থা চমুকৈ ইছৰোৰ সন্মানীয় গৱেষণামূলক প্ৰকল্পৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা বহুতেই আবেদন জনাইছিল যদিও ইয়াৰ মাজত কেইটামান প্ৰজেক্ট নিৰ্বাচিত হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত মোৰ প্ৰকল্পটোও নিৰ্বাচিত হৈছে । আদিত্য L1 ৰ লগত মোৰ প্ৰকল্পটো হ'ব উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম প্ৰকল্প । য'ত মই আদিত্য - L1 ৰ ASPEX (Aditya Solar Wind Particle Experiment) আৰু MAG (Magnetometer) নামৰ যন্ত্ৰাংশ দুটাই সংগ্ৰহ কৰা সূৰ্যৰ পৰা নিৰ্গত সৌৰ বতাহ সম্পৰ্কীয় তথ্য বিশ্লেষণ কৰিম । মই বহুত সুখী । এই প্ৰকল্পটো দুবছৰত সফলভাৱে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম বুলি আশাবাদী ।"
