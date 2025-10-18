দীপাৱলী 2025: এইকেইবিধ গেজেটেৰে সমাগত দীপাৱলীত পোহৰাই তোলক আপোনাৰ ঘৰখন
সমাগত দীপাৱলী ৷ এই পোহৰৰ উৎসৱটোত সকলোৱে আকৰ্ষণীয়কৈ সজাই তোলে নিজৰ ঘৰখন ৷ এই প্ৰতিবেদনত আপুনিও পাব এই সন্দৰ্ভত কিছু টিপছ ---
হায়দৰাবাদ: দীপাৱলী 2025 উদযাপনৰ বাবে বৰ্তমান সকলো সাজু ৷ যদি আপুনি এতিয়াও আপোনাৰ ঘৰখন কেনেদৰে সজাব অথবা পোহৰাই তুলিব সেয়া ঠিৰাং কৰিব পৰা নাই, তেন্তে এই প্ৰতিবেদনে আপোনাক সহায় কৰিব ৷ আমি আপোনাক সহায় কৰিব পৰা কেইটামান টেক গেজেটৰ বিষয়ে ইয়াত উল্লেখ কৰিছো । পৰম্পৰাগত সজ্জা আকৰ্ষণীয় হ’লেও, নতুন স্তৰৰ সুবিধা আৰু কাষ্টমাইজেচন প্ৰদান কৰা টেক গেজেট আছে । এই গেজেটসমূহে পৰম্পৰাগত নান্দনিকতাৰ সৈতে মিলি যাব পাৰে, আপোনাৰ দীপাৱলীৰ প্ৰস্তুতি সহজ কৰি তুলিব পাৰে আৰু এইবাৰৰ পোহৰৰ উৎসৱৰ সময়ত আপোনাৰ ঘৰখনক আৰু অধিক উজ্জ্বল কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায়ক হ’ব ।
- ভাসমান পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য ৰঙীন ফুলৰ কৃত্ৰিম চাকি
48 পেকৰ বাবে 468 টকা, এই চাকিবোৰ গতানুগতিক চাকিতকৈ সুলভ আৰু পৰিৱেশ-বন্ধুত্বপূৰ্ণ বিকল্প । যিহেতু ইহঁত বেটাৰী চালিত, গতিকে কোনো তেলৰ প্ৰয়োজন নহয়, যাৰ ফলত ছিটিকি পৰাৰ আশংকাও হ্ৰাস পায় । ইয়াৰ উপৰিও পুনৰ ব্যৱহাৰযোগ্য, অৰ্থাৎ আপুনি ইয়াক অহা দীপাৱলীতো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ।
- গেষ্ট’ 10 টা কৃত্ৰিম চাকিৰ কাৰ্টেউন লাইট
এই SMD LEDs থকা diya আকৃতিৰ পৰ্দা লাইট । পেকটোত এক্ৰিলিকৰ পৰা তৈয়াৰী পাঁচটা ডাঙৰ আৰু পাঁচটা সৰু বন্তিক ডিজাইন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । লাইটসমূহ ৰিম’ট কন্ট্ৰ’ল আৰু ইয়াত আঠটা ভিন্ন লাইটিং মোড আছে, যাৰ ফলত বিভিন্ন ধৰণৰ ছেটআপৰ বাবে ই এটা ভাল পছন্দ । গেষ্টো 10 চাকি কাৰ্টেন লাইটৰ মূল্য 385 টকা ।
- গেষ্ট’ মাল্টিকালাৰ LED ছিৰিয়েল ষ্ট্ৰীং লাইট
গেষ্ট’ বহুৰঙী Led ছিৰিয়েল ষ্ট্ৰিং লাইটৰ মূল্য 125 টকা ৷ ই হৈছে ফেয়াৰী ষ্ট্ৰিং লাইট যিবোৰ দীৰ্ঘ জীৱনৰ বাবে প্লাগ-ইন ট্ৰেন্সফৰ্মাৰৰ সৈতে আহে । লাইটসমূহে ঢৌ আৰু ক্ৰমিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ফ্লেছিং আৰু স্লো-ফেডলৈকে আঠটা ভিন্ন লাইটিং মোড প্ৰদান কৰে । প্ৰস্তুতকাৰীয়ে দাবী কৰিছে যে এইবোৰ তামৰ তাঁৰ আৰু নমনীয় প্লাষ্টিকৰে নিৰ্মিত আৰু ইয়াৰ নিৰ্মাণ হৈছে IP44 ৰেটিংৰ দ্বাৰা ।
- ডাইমণ্ড ক্ৰাফ্ট 360 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণনশীল ডিস্কো এল ই ডি বাল্ব লাইট লেম্প
মূল্য 299 টকা ৷ ঘৰলৈ উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ অনাৰ বাবে ই এক সজ্জাগত বাল্ব । ই পাৰ্টিৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ ডিস্কো-লাইট ইফেক্ট প্ৰদান কৰে । ডাইমণ্ড ক্ৰাফ্ট 360 ডিগ্ৰী ঘূৰ্ণনশীল ডিস্কো এল ই ডি বাল্ব লাইট লেম্পৰ এটা E26 বেছ আছে, যিটো প্লাগ-এণ্ড-প্লে অপাৰেচনৰ বাবে বেছিভাগ লাইটিং ফিক্সচাৰত স্থাপন কৰিব পাৰি ।
- গেষ্ট’ দীপাৱলী দিয়া নিয়ন চাইন ষ্ট্ৰীপ লাইট
এই সহজ নিয়ন স্ট্রিং লাইট যে আপনোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশটো গাম্ভাৰ্যপূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰিব ৷ দেৱালত মাউণ্ট কৰা ডিজাইনৰ সৈতে ইয়াক যিকোনো বেৰত সহজেই ওলোমাই থ’ব পাৰি । নিৰ্মাতা কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই লাইটবোৰো শক্তি সঞ্চয়ী আৰু ইয়াত এল ই ডি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । গেষ্টো দীপাৱলী দিয়া নিয়ন চাইন ষ্ট্ৰিপ লাইটৰ ডিজাইন IP55 ৰেটিং আৰু ইয়াৰ মূল্য 225 টকা ।
