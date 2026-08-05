চন্দ্ৰপৃষ্ঠত আঘাত হানিব ৰকেটৰ পৰিত্যক্ত অংশই, ফলত কি হ'ব ?
স্পেচএক্সৰ ফেলকন-৯ ৰকেটৰ উপৰি ভাগৰ এক পৰিত্যক্ত অংশ তীব্ৰবেগেৰে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খুন্দা মাৰিব ।
Published : August 5, 2026 at 1:11 PM IST
হায়দৰাবাদ : মহাকাশ গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত এক ব্যতিক্ৰমী পৰিঘটনা সাক্ষী হ'ব সমগ্ৰ বিশ্ব । স্পেচএক্সৰ ফেলকন-৯ ৰকেটৰ উপৰি ভাগৰ এক পৰিত্যক্ত অংশই আজি (বুধবাৰ) চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খুন্দা মাৰিব । এই সংঘৰ্ষই পৃথিৱীৰ বাবে কোনো ধৰণৰ বিপদৰ সৃষ্টি নকৰিলেও চন্দ্ৰপৃষ্ঠত ধূলি আৰু ধ্বংসাৱশেষৰ সৃষ্টি কৰিব । ইয়াৰ ফলত চন্দ্ৰপৃষ্ঠত এক নতুন গহ্বৰৰ সৃষ্টি কৰিব বুলিও বিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰিছে ।
আমেৰিকাৰ মহাকাশ সংস্থা নাছাৰ তথ্য অনুসৰি ভাৰতীয় সময় অনুসৰি দুপৰীয়া ৰকেটৰ অংশটোৱে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত খুন্দা মাৰিব । এই ঘটনাক লৈ বিজ্ঞানীসকলৰ লগতে মহাকাশ গৱেষণাৰ প্ৰতি আগ্ৰহীসকলৰ মাজত কৌতূহলৰ সৃষ্টি কৰিছে ।
অৱশ্যে নাছাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই পৰিঘটনা পৃথিৱীৰ পৰা খালী চকুৰে চাব পৰা নাযাব । কিন্তু শক্তিশালী দূৰবীক্ষণ ব্যৱহাৰ কৰি গৱেষকসকলে সংঘৰ্ষৰ ফলত সৃষ্টি হোৱাৰ ধূলি আৰু মেঘৰ দৰে আৱৰণ প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব ।
লছ এলামছ নেশ্ব'নেল লেবৰেটৰীৰ বিজ্ঞানী বেঞ্জামিন ফাৰ্ণাণ্ডোৱে এই সন্দৰ্ভত কয় যে ইয়াৰ প্ৰভাৱ কিমান উজ্জ্বল হ'ব সেয়া স্পষ্ট নহয় । যিটো গৱেষকসকলে অধ্যয়ন কৰিব বিচৰাৰ অন্যতম কাৰণ ।
মহাকাশ অনুসৰণ বিশেষজ্ঞ বিল গ্ৰেৰ মতে প্ৰায় ৪,০০০ কিলোগ্ৰাম ওজনৰ ৰকেটৰ এই অংশটোৱে ঘণ্টাত প্ৰায় ৮,৭০০ কিলোমিটাৰ বেগত চন্দ্ৰত আঘাত কৰিব । যি শব্দৰ গতিৰ প্ৰায় ৭ গুণ বেছি । আনহাতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ পশ্চিম প্ৰান্তত থকা আইনষ্টাইন ক্ৰেটাৰৰ ওচৰত এই সংঘৰ্ষ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ২০২৫ চনৰ ১৫ জানুৱাৰীত ফেলকন-৯ ৰকেটো উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিল । ইয়াৰ জৰিয়তে নাছাৰ কমাৰ্চিয়েল লুনাৰ পেল'ড ছাৰ্ভিছেচ' কাৰ্যসূচীৰ অধীনত ফায়াৰফ্লাই এৰ'স্পেচৰ ব্লু ঘ'ষ্ট-১ চন্দ্ৰযান সফলতাৰে চন্দ্ৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল । ৰকেটৰ মূল বুষ্টাৰ পৃথিৱীলৈ উভতি আহিছিল যদিও বিভিন্ন কাৰণত ৰকেটৰ উপৰিভাগটো পুনৰ চন্দ্ৰৰ দিশে গতি কৰে । নাছাৰ মতে চন্দ্ৰপৃষ্ঠত নিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ৰকেটৰ অংশ পেলাই দিয়া বা ধ্বংস কৰা এক স্বীকৃত আৰু সুৰক্ষিত প্ৰক্ৰিয়া । বহু ক্ষেত্ৰত মহাকাশ অভিযানৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ বাবে ব্যৱহৃত এক পদ্ধতি ।
ইফালে নাছাই এই পৰিঘটনা সুক্ষ্মভাৱে পৰ্যবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । আমেৰিকাৰ মাৰ্শ্বেল স্পেচ ফ্লাইচ চেণ্টাৰৰ দূৰবীক্ষণৰ উপৰিও নাছাৰ লুনাৰ ৰিকনাইচেঞ্চ অৰ্বিটাৰ আৰু দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কোৰিয়া পথফাইণ্ডাৰ লুনাৰ অৰ্বিটাৰৰ ছেড কেমৰ জৰিয়তেও সংঘৰ্ষৰ পূৰ্বৰ আৰু পৰৱৰ্তী ফটো সংগ্ৰহৰ চেষ্টা চলোৱা হ'ব ।
চন্দ্ৰপৃষ্ঠত মানৱ সভ্যতা গঢ়াৰ পৰিকল্পনা চলি থকাৰ মাজতে এই ঘটনাই বিশেষ গুৰুত্ব বহন কৰিছে । অৱসৰপ্ৰাপ্ত জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানী জনাথন মেকডোৱেলে এই সন্দৰ্ভত কয়, "বৰ্তমান সংঘৰ্ষই কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি নকৰিলেও ভৱিষ্যতে যদি চন্দ্ৰত বসতি স্থাপনৰ চিন্তা কৰা হয় তেন্তে এই ধৰণৰ অনিয়ন্ত্ৰিত মহাকাশৰ আৱৰ্জনাই উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিব ।"
লগতে পঢ়ক :
ভাৰতীয় ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে নিৰ্মাণ কৰা প্ৰথমটো ৰকেট বিক্ৰম-১ সফলতাৰে উৎক্ষেপণ