১০৩ কোটি ইণ্টাৰনেট সংযোগ, প্ৰতিদিনে ৬৬ কোটিৰ ইউপিআই লেনদেন: ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সফলতাৰ প্ৰশংসা মোদীৰ

১০৩ কোটি ইণ্টাৰনেট সংযোগ, প্ৰতিদিনে ৬৬ কোটিৰ ইউপিআই লেনদেন: ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ সফলতাৰ প্ৰশংসা মোদীৰ
ভাৰতৰ ১১ বছৰীয়া ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ প্ৰভাৱ আৰু সফলতা বৰ্ণনা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ।
Published : July 1, 2026 at 3:13 PM IST
হায়দৰাবাদ: ভাৰতৰ ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ ১১ বছৰ সম্পূৰ্ণ । যি দেশৰ ডিজিটেল ৰূপান্তৰ যাত্ৰাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে বিবেচিত হৈছে । ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ দেশতে নাগৰিকসকলে কেনেকৈ সংযোগ, শিক্ষা, লেনদেন আৰু ৰাজহুৱা সেৱাসমূহ লাভ কৰে সেয়া নিশ্চিত কৰা । এই কাৰ্যসূচীত ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ আৰু মোবাইল সংযোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ই-গৱৰ্নেন্স, ৰাজহুৱা সেৱাৰ ডিজিটেল ৰূপান্তৰ, ইউপিআই আৰু বিভিন্ন পদক্ষেপলৈকে সকলো জড়িত হৈ আছে ।
চৰকাৰে দাবী কৰা মতে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই ইণ্টাৰনেটৰ ব্যৱহাৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰি আৰু সেৱাসমূহ অনলাইন পৰ্যায়লৈ আনি, দীঘলীয়া শাৰী আৰু কাগজ-পত্ৰৰ কাম কম কৰি ডিজিটেল বিভাজন দূৰ কৰাত সহায় কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা দ্ৰুত আৰু স্বচ্ছ ডিজিটেল শাসন ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰা, ডিজিটেল প্ৰযুক্তিক গণতান্ত্ৰিক কৰা, ইউপিআইৰ দৰে পদক্ষেপেৰে ভাৰতৰ ডিজিটেল অৰ্থনীতিৰ ভেটি হিচাপে পৰিগণিত হোৱা বুলি কোৱা হয় । চৰকাৰে কৈছে যে ডিজিটেল প্লেটফৰ্মে বিশেষকৈ গ্ৰাম্য আৰু পিছপৰা অঞ্চলতো স্বাস্থ্যসেৱা, শিক্ষা, দক্ষতা, কৃষি আৰু কল্যাণৰ সুবিধা সম্প্ৰসাৰণ কৰিছে ।
When over a billion people embrace technology, the impact is transformative! #11YearsOfDigitalIndia pic.twitter.com/WBnkcFXoYa— Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2026
ডিজিটেল ইণ্ডিয়া কাৰ্যসূচীৰ ১১ বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ এই বিশেষ ক্ষণত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক্সৰ পোষ্টত এই কাৰ্যসূচীৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়, "এই পদক্ষেপে শাসন ব্যৱস্থাক পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰিছে । নাগৰিকসকলক শক্তিশালী কৰিছে আৰু সৰ্বাংগীন উন্নয়ন ত্বৰান্বিত কৰিছে । ই সমাজৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীকে স্পৰ্শ কৰিছে । স্বচ্ছতাৰে হিতাধিকাৰীসকলৰ ওচৰলৈ যোৱা নিৰৱচ্ছিন্ন ডিজিটেল পেমেণ্ট আৰু প্ৰত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সম্প্ৰসাৰিত ডিজিটেল ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনিলৈকে প্ৰযুক্তিয়ে জীৱন-যাপনৰ সহজতা বৃদ্ধিৰ বাবে এক শক্তিশালী আহিলাত পৰিণত হৈছে ।"
The Digital India:11 Years of Transformation— PIB India (@PIB_India) June 27, 2026
💠 #DigitalIndia Programme has shaped how citizens connect, learn, transact, and access public services across the country. Over the past 11 years, India has built one of the world’s largest Digital Public Infrastructure ecosystems at… pic.twitter.com/HKetv145iX
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই ভাৰতৰ সকলো অঞ্চল বিশেষকৈ গাঁও, সৰু সৰু চহৰলৈ নতুনত্ব আনিছে । তেওঁ কয়, "দেশৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰা যুৱ উদ্যোগী, ষ্টাৰ্টআপ আৰু উদ্ভাৱকসকলে বিশ্বই সন্মুখীন হোৱা জৰুৰী প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সমাধানৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই পদক্ষেপে শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেৱা, কৃষি, বাণিজ্য আৰু জনসেৱা প্ৰদানক শক্তিশালী কৰিছে, যাৰ ফলত শাসন ব্যৱস্থা অধিক স্বচ্ছ, কাৰ্যক্ষম আৰু সুলভ হৈ পৰিছে ।"
India, once underestimated in the digital realm, is now a global tech powerhouse.— PIB India (@PIB_India) July 1, 2026
It handles 50% of the world's real-time digital payments and boasts almost 1.03 billion internet connections, making it one of the biggest digital ecosystems out there.#11YearsOfDigitalIndia… pic.twitter.com/wagm175c8s
|সংখ্যা
|তুলনা
|ভাৰতত ১ জিবি মোবাইল ডাটাৰ খৰচ
|৮-১০ টকা
|একাপ চাহতকৈও কম
|দেশত ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগ
|প্ৰায় ১০৩ কোটি
|আমেৰিকা, ইণ্ডোনেছিয়া, ৰাছিয়া, ব্ৰাজিলৰ মুঠ জনসংখ্যাতকৈ অধিক
|প্ৰতিদিনে ইউপিআই লেনদেন
|৬৬ কোটি
|ব্ৰিটেইন, ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী আৰু অষ্ট্ৰেলিয়াৰ মুঠ জনসংখ্যাতকৈ অধিক
|যোৱা ১২ বছৰত অপটিকেল ফাইবাৰ নেটৱৰ্ক স্থাপন
|৪২ লাখ কিলোমিটাৰ
|পৃথিৱীক ১০৫ বাৰতকৈ অধিক প্ৰদক্ষিণ কৰিব পৰা যাব
|আধাৰ প্ৰমাণীকৰণ সম্পন্ন
|১৭,৭৫০ কোটিৰ অধিক
|বিশ্বৰ জনসংখ্যাৰ ২০ গুণতকৈও অধিক
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয় যে যেতিয়া এক বিলিয়নৰো অধিক লোকে প্ৰযুক্তিক আঁকোৱালি লয় তেতিয়া ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিৱৰ্তনশীল । তেওঁ কয়, "ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ ১১ বছৰীয়া সফলতাই ভাৰতক বিশ্বজুৰি এক নতুন পৰিচয় দিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা উদ্ভাৱন আৰু প্ৰযুক্তিক আঁকোৱালি লৈ জাতিটোক নতুন উচ্চতালৈ লৈ যোৱাৰ দেশবাসীৰ সংকল্প উন্মোচিত হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াই দৰিদ্ৰ আৰু বঞ্চিতসকলক সবলীকৰণৰ লগতে নাগৰিকৰ জীৱন যাপন সহজ কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।
डिजिटल इंडिया विकसित और आत्मनिर्भर भारत की सशक्त नींव है। बीते 11 वर्षों में इसने गरीबों और वंचितों के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही देशवासियों के जीवन को आसान बनाया है। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के विस्तार से लेकर डिजिटल ट्रांजैक्शन तक इस अभियान की अभूतपूर्व सफलता… pic.twitter.com/ThDpcUMNub— Narendra Modi (@narendramodi) July 1, 2026
ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ প্ৰভাৱ-
মোবাইলত ২৫০০ৰো অধিক চৰকাৰী সেৱা
- ডিবিটি (ডাইৰেক্ট বেনিফিট ট্ৰেন্সফাৰ)ৰ জৰিয়তে হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্টলৈ পোনপটীয়াকৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে ৫১ লাখ কোটি টকাৰো অধিক
- সমগ্ৰ দেশতে ৪২ লাখতকৈ অধিক কিলোমিটাৰ অপটিকেল ফাইবাৰ নেটৱৰ্ক সংযোগ, যিয়ে প্ৰায় ২.২ লাখ গাঁও সামৰি লৈছে
- বিশ্বজুৰি ইউপিআইৰ জৰিয়তে লেনদেনৰ পৰিমাণৰ প্ৰায় ৪৯ শতাংশ
- ভাৰতত ৭০ কোটিৰো অধিক ডিজিল'কাৰ (DigiLocker) ব্যৱহাৰকাৰী
- পোশন ট্ৰেকাৰৰ (Poshan Tracker) জৰিয়তে ৮.৯ কোটিৰো অধিক মাতৃ আৰু শিশুৰ ৰিয়েল টাইম নিউট্ৰিচন মনিটৰিং
- সস্তীয়া ডাটা আৰু ৫জিৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণ
- ষ্টাৰ্টআপ ইণ্ডিয়া আৰু অটল ইন'ভেশ্বন মিছনৰ পৰা ডিপ-টেকলৈ বৃদ্ধি
- ১২ টা অৰ্ধপৰিবাহী উদ্যোগ স্থাপনৰ কাম চলি আছে
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে লগতে কয়, "ডিজিটেল জগতত আমাৰ অগ্ৰগতিৰ ফলত ভাৰতে উদীয়মান প্ৰযুক্তি যেনে এআই, অৰ্ধপৰিবাহী, কোৱাণ্টাম কম্পিউটিং আদিৰ ক্ষেত্ৰত দ্ৰুত অগ্ৰগতি লাভ কৰাটো নিশ্চিত কৰিছে । ইয়াৰ দ্বাৰাও বৃদ্ধি আৰু সুযোগৰ নতুন পথ মুকলি হ'ব । এনে ভৱিষ্যৎ গঢ়াৰ ওপৰত আমাৰ দৃষ্টি থাকিব য'ত প্ৰযুক্তিয়ে মানৱতাক সেৱা আগবঢ়ায়, প্ৰতিজন নাগৰিকক সবলীকৰণ কৰে আৰু বহনক্ষম উন্নয়নক আগুৱাই লৈ যায় ।"
লগতে পঢ়ক :
মুকলি হ'ল নতুন গুগল ফাইনেন্স এপ; এআইৰ জৰিয়তে পাব বিত্তীয় পৰামৰ্শ