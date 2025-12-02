GPT-5 আৰু Gemini 3.0 Pro ক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ DeepSeek এ মুকলি কৰিলে দুটাকৈ AI মডেল
OpenAI ৰ GPT-5 আৰু গুগলৰ জেমিনি-3.0 প্ৰ’ৰ দৰে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ চীনৰ DeepSeek এ মুকলি কৰিছে দুটা নতুন AI মডেল ৷ জানক বিতংকৈ ---
হায়দৰাবাদ: চীনৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা DeepSeek এ মুকলি কৰিছে দুটা নতুন AI মডেল - DeepSeek-V3.2 আৰু DeepSeek-V3.2-Speciale। কোম্পানীটোৱে দাবী কৰিছে যে এই মডেলসমূহে OpenAI ৰ GPT-5 আৰু গুগলৰ জেমিনি-3.0 প্ৰ’ৰ দৰে শীৰ্ষ মালিকানাধীন মডেলতকৈ উন্নত প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াব । মডেলসমূহে যুক্তি, সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰ আৰু এজেণ্ট ক্ষমতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
মূল বৈশিষ্ট্য আৰু ক্ষমতাসমূহ
- DeepSeek-V3.2: এই মডেল GPT-5 ৰ সৈতে তুলনাযোগ্য । ই উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন হোৱাৰ লগতে শক্তিশালী যুক্তি আগবঢ়াব পৰাকৈ তথা দুয়োৰে মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষা কৰিব পাৰে । ই সাধাৰণ ব্যৱহাৰৰ বাবে আৰু DeepSeek ৰ প্লেটফৰ্মত, API ৰ জৰিয়তে উপলব্ধ ।
- DeepSeek-V3.2-Speciale: এই ভিন্নতা যুক্তি আৰু গাণিতিক গণনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । 2025 চনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গাণিতিক অলিম্পিয়াড (আই এম অ’) আৰু তথ্য বিজ্ঞানৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় অলিম্পিয়াড (আই অ’ আই)কে ধৰি অভিজাত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক লাভ কৰে ।
- এজেণ্টিক সংহতি: দুয়োটা মডেলে ‘সঁজুলি-ব্যৱহাৰত চিন্তা কৰা’ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰ ফলত তেওঁলোকে যুক্তিবাদক প্ৰত্যক্ষভাৱে চাৰ্চ ইঞ্জিন আৰু কেলকুলেটৰৰ দৰে বাহ্যিক সঁজুলিৰ ব্যৱহাৰত একত্ৰিত কৰিব পাৰে । ইয়াক এটা নতুন, বৃহৎ পৰিসৰৰ এজেণ্ট প্ৰশিক্ষণ তথ্য সংশ্লেষণ পদ্ধতিৰ দ্বাৰা সক্ষম কৰা হৈছে ।
- মুক্ত-উৎস পদ্ধতি: DeepSeek ৰ মডেল আৰু কাৰিকৰী পেপাৰ Apache 2.0 অনুজ্ঞাপত্ৰৰ অধীনত Hugging Face ৰ দৰে প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ ।
- কাৰ্যক্ষমতা: মডেলসমূহে এটা মিক্সচাৰ-অফ-এক্সপাৰ্টছ (MoE) আৰ্কিটেকচাৰ আৰু DeepSeek স্পাৰছ এটেনচন (DSA) ব্যৱহাৰ কৰে । ইয়াৰ ফলত কম সময়, কম কষ্টতে উচ্চ পৰিৱেশন লাভ কৰিব পৰা যাব ।
এই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ মুকলিয়ে AI ক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য বিকাশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে, কাৰণ মুক্ত-উৎস মডেলসমূহে পূৰ্বতে কেৱল বাণিজ্যিক পৰীক্ষাগাৰত দেখা পোৱা স্তৰত উপনীত হয় । মডেলসমূহ DeepSeek ৱেবছাইট বা Hugging Face repository ত গৈ চাব পাৰে ।
