দীপৰ বিল: বৰ্তমান অস্তিত্বৰ সংকটত এসময়ৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণ ভূমি

দীপৰ বিল: বৰ্তমান অস্তিত্বৰ সংকটত এসময়ৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বিচৰণ ভূমি
কি পৰিস্থিতিত আছে মহানগৰীৰ দক্ষিণ-পশ্চিম দিশত অৱস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত দীপৰ বিল ৷ দীপৰ বিল ৰক্ষাৰ বাবে চৰকাৰী দায়ৱদ্ধতা তথা পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত জানো আহক স্থানীয় লোকৰ মুখেৰে---
Published : December 31, 2025 at 12:03 PM IST|
Updated : December 31, 2025 at 1:43 PM IST
হায়দৰাবাদ: ৰাজ্যখনৰ এক প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাময় সম্পদ হ'ল দীপৰ বিল ৷ এই দীপৰ বিলতে এদিন হাতী চিকাৰ কৰিবলৈ গৈছিল প্ৰাতঃস্মৰণীয় অসমীয়া তৰুণৰাম ফুকনে ৷ সেই দীপৰ বিল আজি অস্তিত্বৰ সংকটত ভুগিছে ৷ মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা দীপৰ বিল আন্তৰ্জাতিক গুৰুত্বসম্পন্ন আৰ্দ্ৰভূমি ৷ এসময়ত ৰাণী সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ হাতীৰ জলকেলি, পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ বিচৰণভূমি আছিল যদিও প্ৰতিখন চৰকাৰে তথাকথিত বিকাশ/উন্নয়নৰ দোহাই দি গ্ৰহণ কৰি অহা পদক্ষেপে দীপৰ বিলখনক ক্ৰমান্বয়ে ধবংসৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিছে বুলি স্থানীয় লোকে বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ তুলি আহিছে ৷ অত্যধিক প্ৰদূষণে দীপৰ বিলৰ প্ৰাকৃতিক ভাৰসাম্য বিনষ্ট কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে 1992 চনত এই বিলৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ কৰা ৰে’লপথে এই বিললৈ অস্তিত্বৰ সংকট কঢ়িয়াই আনিলে বুলি দীপৰ বিলবাসীয়ে ক’ব খোজে ৷ এই পদক্ষেপেৰে কাৰ্যতঃ দীপৰ বিলক তিলতিলকৈ মৃত্যুৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া হ’ল বুলি উল্লেখ কৰি ৰাণী বনাঞ্চলৰ পৰা দীপৰ বিলখন পৃথক হৈ পৰাৰ ফলত হাতীকে ধৰি অন্যান্য জীৱকুল ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি ক’ব খোজে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী তথা স্থানীয় লোকে ৷ দীপৰ বিলৰ দাঁতিকাষৰীয়া বিভিন্ন অংশত বৰ্তমানেও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্য অব্যাহত আছে ৷ দীপৰ বিল ৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এই উন্নয়নমূলক কাম-কাজে কিদৰে অৰিহণা যোগাই আহিছে জানো আহক আমাৰ আজিৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনযোগে ৷
প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বাঢ়িছে দীপৰ বিলত/কমিছে পৰিভ্ৰমী পক্ষীৰ সংখ্যা
গুৱাহাটী তথা উপকণ্ঠ অঞ্চলৰ সুষ্ঠ পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি অহা দীপৰ বিল ৰক্ষা কৰাটো আমাৰ বাবে বৰ্তমান অতিকে জৰুৰী ৷ বৰ্তমান বিলখনৰ পৰিস্থিতি তথা চৰকাৰী পদক্ষেপ সন্দৰ্ভত জানিবলৈ আমি কথা পাতিছিলো বিলখন সংৰক্ষণৰ হকে অহৰহ মাত মাতি অহা স্থানীয় পৰিৱেশ কৰ্মী তথা দীপৰ বিল সুৰক্ষা মঞ্চৰ আহ্বায়ক প্ৰমোদ কলিতাৰ সৈতে ৷ এই সম্পৰ্কত কলিতাই আমাক কয়, “প্ৰদূষণে ক্ৰমাৎ দিপৰ বিলৰ আয়ুস চমুৱাই আনিছে ৷ ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত 2021 চনত পশ্চিম বৰাগাওঁ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে বন্ধ কৰি একে বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহত বেলৰ তল নামৰ এডোখৰ স্থানত স্থাপন কৰে ৷ কিন্তু হাস্যকৰ বিষয় যে নতুনকৈ স্থাপন কৰা এই বেলৰ তলৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডটোও অৱস্থিত পশ্চিম বৰাগাওঁতেই ৷ অৰ্থাৎ কেইহাত মানৰ পাৰ্থক্য ৷ শেহতীয়াকৈ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ ব’ৰ্ডে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি বৰ্তমান দ্বীপৰ বিলৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা (Biochemical Oxygen Demand) পাঁচতকৈ অধিক ৷ যিটো সাধাৰণতে থাকিব লাগে 3 mgl ৷ তিনিতকৈ অধিক হ’লে দূষিত হোৱা বুলি বুজা যায় ৷"
"বিলখন দূষিত হোৱাৰ কাৰণ সহজ দৃষ্টিত জাবৰ নিষ্কাষণ ৷ বশিষ্ঠ, ভৰলু নৈৰ বৰ্জিত পানী সাধাৰণতে দীপৰ বিলতেই পেলোৱা হয় আৰু এই বিলখন দূষিত হোৱাৰ মূল কাৰণ এইটোৱেই ৷ আনুষংগিক কাৰণ হিচাবে আমি গুৱাহাটীৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী বহু এলেকা ধাৰাপুৰ, গিৰিজানন্দ আদিৰ আৱৰ্জনাবোৰ দ্বীপৰ বিলত পেলোৱা কথাটোও উল্লেখ কৰিব পাৰো ৷ বাৰিষাৰ দিনত এই আৱৰ্জনাবোৰ সিঁচৰতি হৈ পৰি বিলখনৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি কৰে ৷ এক কথাত ক’বলৈ গ’লে বিলখনৰ সমীপৱৰ্তী এলেকাত যিমানেই উন্নয়নমূলক কাম-কাজ বৃদ্ধি পাইছে সিমানেই বৃদ্ধি হৈছে বৰ্জিত প্লাষ্টিকৰ মাত্ৰা ৷ এইধৰণৰ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হৈ অহাৰ বাবেই জলজ উদ্ভিদবোৰো লুপ্তপ্ৰায় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে" -প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত বহলাই উল্লেখ কৰি কলিতাই আমাক এইদৰে জনায় ৷
প্ৰদূষণৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰসংগত অধিক কথা উল্লেখ কৰিবলৈ গৈ প্ৰকৃতি সুৰক্ষা কৰ্মী কলিতাই পুনৰ কয় যে ৰামচাৰ চাইট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত বিলখনত পোৱা গৈছিল 219 প্ৰজাতিৰ চৰাই ৷ কিন্তু দুখৰ বিষয় যে বিগত দুটা বছৰত পৰিভ্ৰমী চৰাই পোৱা গৈছে প্ৰায় 165 বিধ । বিগত তিনিটা বছৰত মুঠ 204 বিধ প্ৰজাতিৰ চৰাই পোৱা গৈছে বুলি কলিতাই আমাক জনায় ৷ এক কথাত ক‘বলৈ গ’লে ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ড হিচাপে ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে অৰ্থাৎ ৰামচাৰ চাইট ঘোষণা কৰাৰ সময়ত এটা বছৰতে বহু প্ৰজাতিৰ চৰাই এই বিললৈ আহিছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত সেই হাৰ হ্ৰাস পাবলৈ ধৰে বুলি আমাৰ আগত উল্লেখ কৰে কলিতাই ৷
এই প্ৰসংগত তেওঁ স্পটবিল পেলিকাইন (Spot-billed pelican), বিয়াৰ পটাৰ্চ আৰু ঈগল প্ৰজাতিৰ এবিধ দুৰ্লভ চৰাইৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে, যিকেইবিধ চৰাই ক্ৰমে 2015 , 2024 বৰ্ষৰ পৰাই এই বিললৈ নাই অহা বুলি জনায় ৷ ৰামচাৰ চাইট ঘোষণাৰ সময়ত দেখিবলৈ পোৱা বহু পৰিভ্ৰমী চৰায়ে বৰ্তমান দেখিবলৈ নোপোৱা হৈছে বুলি জনাই কলিতাই এইক্ষেত্ৰত হাড়গিলা আৰু বৰটোকোলা ব্যতিক্ৰম বুলি উল্লেখ কৰে ৷ গতিকে এইধৰণে চাবলৈ গ’লে দিনক দিনে দিপৰ বিলখনে নিজৰ অস্তিত্ব হেৰুৱাই অহা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
ন্যায়ালয়েই এতিয়া দীপৰ বিলৰ শেষ ভৰসা
2002 চনৰে পৰা আজি পৰ্যন্ত ৰামচাৰ চাইটৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই বুলি আমাক জানিবলৈ দিয়ে কলিতাই ৷ দ্বীপৰ বিল সুৰক্ষা সমিতিয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা দিছে ৷ ইয়াৰোপৰি শীৰ্ষ আদালতেও সমগ্ৰ দেশত যিমান ৰামচাৰ চাইট আছে সকলোবোৰৰে সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছে ৷ ইয়াৰ ফলত বিলখন কিছু পৰিমাণে সুৰক্ষিত হ’ব বুলি আশা কৰিব পাৰি বুলি উল্লেখ কৰে কলিতাই ৷ কাৰণ তেতিয়া বিলখন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ul life conservative rules 2017 আইনৰ অধীনলৈ আহিব আৰু ইয়াৰ 6 নং ধাৰা অনুসৰি সীমাৰ লগতে পাৰ্শ্ব্ৱৰ্তী এলেকাত নিৰ্মাণ কাৰ্য বন্ধ হৈ থাকিব ৷
চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ ইয়াক ’পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল' হিচাপে ড্ৰাফ্ট কৰাৰ বাবে অৱশ্যে বিলখন কিছু পৰিমাণে সুৰক্ষিত হ’ব বুলি আশা কৰিব পৰা যায় বুলি কলিতাই আমাক জনায় ৷ ইয়াৰ ফলত একাংশ কাম-কাজত নিষেধাজ্ঞা থাকিব ৷ অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰতো কিছু চৰকাৰী গাফিলতি দেখা গৈছে বুলি উল্লেখ কৰে কলিতাই ৷
দীপৰ বিলৰ সুৰক্ষাৰ নামত হৈছে কোটি কোটি টকাৰ চৰকাৰী ধনৰ শৰাধ
দীপৰ বিল প্ৰদূষণমুক্ত কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পৌৰ নিগম সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে বুলি সতকাই এক অভিযোগ উঠা পৰিলক্ষিত হয় ৷ পৌৰ নিগমৰ বিভিন্ন পদক্ষেপৰ বিৰুদ্ধে বিগত সময়ছোৱাত বিভইন্ন প্ৰতিবাদী অনুষ্ঠানো হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৷ এই সন্দৰ্ভত কলিতাই কয়, “গুৱাহাটীৰ প্ৰদূষণ তথা জাৱৰ নিস্কাষণৰ বাবে পৌৰ নিগমে বহু প্ৰকল্প হাতত লোৱা বুলি নিগমে উল্লেখ কৰে যদিও আচলতে কোনো এটা প্ৰকল্পই বাস্তৱত সফল হৈ উঠা দেখা পোৱা হোৱা নাই ৷ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰে আৰু বন্ধ হৈ যায় ৷ উদাহৰণস্বৰূপে ভঙাগড়ত নিগমে সাৰ বনোৱা প্ৰকল্প হাতত লৈছিল ৷ যিহেতু ভিজা আৰু শুকান আৱৰ্জনা উৎসতে পৃথক কৰিব পৰা নগ’ল গতিকে এই জাবৰৰ দ্বাৰা সাৰ প্ৰস্তুত হোৱাৰ কোনো সম্ভাৱনা নাই ৷ গতিকে সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্পটোৱে বন্ধ হৈ থাকিল ৷ একেদৰে জাবৰৰ পৰা বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰাৰ উদ্দেশ্যে বিলপাৰত এটা প্ৰকল্প হাতত লোৱা লৈছিল ৷ সেই উৎপাদিত বিদ্যুতৰ দ্বাৰা গুৱাহাটীৰ ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলোৱা হ’ব বুলি কৈছিল ৷ সেই লাখটকীয়া প্ৰকল্পটোও আজি কাৰ্যতঃ বন্ধ হৈ থাকিল ৷ জাবৰ নিস্কাষণৰ নামত কাগজে-পত্ৰই বহু কিবাকিবি হৈ থকা বুলি শুনিবলৈ পোৱা যায় যদিও বাস্তৱতঃ একোৱেই হোৱা নাই ৷"
বন্যজন্তুৰ মৰণফাণ্ড হৈছে দীপৰ মাজেৰে যোৱা ৰে’লপথ
দীপৰ বিলৰ মাজেৰে যোৱা ৰে’লপথ বিগত দিনবোৰত বন্যজন্তুৰ মৰণ ফাণ্ডত পৰিণত হৈছে বুলি উল্লেখ কৰি পৰিৱেশ কৰ্মী প্ৰমোদ কলিতাই কয়, "ইয়াত স্থাপন কৰা ৰে’লপথটোৱে ইতিমধ্যে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷ ইয়াৰ পাচত আকৌ চৰকাৰে দ্বৈত ৰে’লপথ নিৰ্মাণৰ চিন্তা-চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে ৷ 2018 চনৰে পৰাই দ্বৈত ৰে’লপথৰ আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছো ৷ কাৰণ একক ৰে’লপথটোৰ বাবেই 2004 চনৰ পৰা 2013 চনলৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে প্ৰায় 15 টাকৈ হাতী ৷ 2019 বৰ্ষত ৰে’লৰ খুন্দাত মৃত্যুমুখত পৰিছে এটা হাতী ৷ ইয়াৰ লগতে অন্যান্য বিভিন্ন জীৱ-জন্তু যেনে জংগল কেট, বাঘৰ পোৱালি, শিয়ালকে ধৰি বিভিন্ন সাপৰ লগতে কিং কোব্ৰাৰ দৰে সৰীসৃপো এই ৰে’লৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হৈ পৰিছে ৷ এই দিশলৈ লক্ষ্য ৰাখিয়েই আমি বিৰোধিতা কৰি আহিছো আৰু ইয়াৰ বাবে এই ৰে’লপথটো এলিভেটেড কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ ইয়াৰ অৱশ্যে এটা নেতিবাচক দিশো আছে ৷ একাংশ গছ কটা যাব ৷" দ্বীপৰ বিল সুৰক্ষাৰ সৈতে নিৰন্তৰভাবে লাগি থকা কলিতাই অৱশ্যে বৰ্তমান গছতকৈও দ্বীপৰ বিলৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকতা বজাই ৰখাৰ বাবে জীৱ-জন্তুৰ সুৰক্ষাহে অধিক জৰুৰী বুলি আমাৰ আগত সদৰী কৰে ৷ 21 ফুট ওখ এলিভেটেড কৰিড’ৰটোৰ জৰিয়তে আন নহ’লেও অন্ততঃ হাতী-ৰে’লৰ দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস হ’ব বুলি আশা কৰিছে কলিতাই ৷ ৪.৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ হ’ব এই এলিভেটেড কৰিড’ৰ ৷"
একক ৰে’লপথটোৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কলিতাই কয়, "1992 চনতে এই বিলৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ কৰা হ’ল ৰে’লপথ আৰু ইয়াৰ জৰিয়তেই দ্বীপৰ বিলখনক তিলতিলকৈ মৃত্যুৰ গৰাহলৈ ঠেলি দিয়া হ’ল ৷ ৰাণী বনাঞ্চলৰ পৰা দীপৰ বিল পৃথক হৈ পৰাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হ’ল হাতীকে ধৰি অন্যান্য জীৱকুল ৷ গুৱাহাটীকে ধৰি দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চলত স্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ বৰ্তাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত দ্বীপৰ বিলৰ ভূমিকা যথেষ্ট বুলি জনাৰ পাচতো কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে উন্নয়নৰ দোহাই দি দ্বীপৰ বিল ধ্বংস কাৰ্য চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাত বৰ্তমানেও অব্যাহত আছে ৷"
স্থানীয় লোকৰ কৰ্ম-সংস্কৃতিত প্ৰভাৱ
চৰকাৰৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাই স্থানীয় লোকৰ কৰ্মসংস্কৃতিতো প্ৰভাৱ পেলাইছে বুলি উল্লেখ কৰি কলিতাই কয়, "আগতে এই উৰ্বৰা ভূমিত বিভিন্ন ধৰণৰ ধানৰ খেতি কৰা হৈছিল । কিন্তু এতিয়া সেই পৰিৱেশ নাই ৷ চহা খেতিয়কসকলে এতিয়া নাঙল-যুঁৱলি এৰি ব্যক্তিগত কোম্পানীমুখী হ’বলৈ বাধ্য হৈছে ৷ একেদৰে মাছ মাৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰা পৰিয়ালকেইটাৰ জীৱন-জীৱিকালৈও ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷ প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবেই এতিয়া বিলখনত পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস পাইছে মাছৰ সংখ্যা ৷ সমান্তৰালভাৱে হ্ৰাস হৈছে দ্বীপৰ বিলৰ মাছৰ গুণাগুণ ৷ যাৰ ফলত মাছবোৰৰো আগৰ দৰে সোৱাদ নাই ৷ এই পৰিস্থিতিয়ে 825 টা মাছমৰীয়া পৰিয়াললৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে ৷"
চাইকেল ট্ৰেকৰ বাবে বৃদ্ধি পাব কৃত্ৰিম বানৰ প্ৰকোপ
Soon the people of Guwahati will have a dedicated pedestrian and cycling zone nestled on the edges of the Deepor Beel which will provide a perfect relaxation spot whilst ensuring fitness for the people.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) January 19, 2025
Here's how we plan to curate it 🎥👇🏼 pic.twitter.com/Qal1TUpTYU
হঠকাৰী সিদ্ধান্ত লোৱাত আমাৰ চৰকাৰবোৰৰ তুলনা নাই ৷ বিজেপি চৰকাৰো ব্যতিক্ৰম নহয় ৷ দীপৰ বিলৰ পাৰে পাৰে চৰকাৰে এইবাৰ চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই X যোগে জনাইছে ৷ এই সন্দৰ্ভত আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰি কলিতাই কয় যে এক কথাত ক’বলৈ গ’লে দীপৰ বিলক লৈ কোনো চৰকাৰৰে সদিচ্ছা নাই ৷ প্ৰতিখন চৰকাৰৰে একেই স্থিতি ৷ গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ এক উপায় হোৱাৰ থল আছিল দীপৰ বিল ৷ কিন্তু এইক্ষেত্ৰত কোনো ফলপ্ৰসু কাৰ্যপন্থা হাতত লোৱাৰ বিপৰীতে এইবাৰ চৰকাৰে বিলখনৰ পাৰে পাৰে চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰকল্প হাতত লৈছে বুলি কলিতাই কয় ৷ এই পদক্ষেপে গুৱাহাটীৰ কৃত্ৰিম বানৰ মাত্ৰা অধিক কৰিব বুলি আশংকা প্ৰকাশ কৰি কলিতাই কয়, "কাৰণ খৰালি শুকাই থাকিলেও বাৰিষা সেই অংশ পানীৰে ভৰ্তি হৈ থাকে ৷ যদিহে যিকোনো সময়তে চাইকেল ট্ৰেকটো সক্ৰিয় কৰি ৰাখিব বিচাৰে তেন্তে উক্ত অংশত 21-22 ফুট পৰ্যন্ত পুতিব লাগিব ৷ যিয়ে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা বৃদ্ধি কৰিব ।"
সংৰক্ষিত এলেকা তথা পৰিৱেশ সংবেদনশীল অঞ্চল হিচাবে দোহাই দি পৰিৱেশ বিৰোধী কাৰ্যকলাপবোৰ অবিৰত হাৰত চলাই যোৱাৰ ফলত দীপৰ বিলৰ লগতে সমীপৱৰ্তী অঞ্চলৰ সাধাৰণ জনসাধাৰণেও ইয়াৰ কুফল ভোগ কৰিবলগীয়াত পৰিছে আৰু ইয়াৰ নেতিবাচক প্ৰভাৱ জীৱকুলৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণৰ ওপৰতো পৰিছে বুলি স্থানীয় বহু লোকে আক্ষেপ প্ৰকাশ কৰাৰ উপৰিও পৰিৱেশ সুৰক্ষা কৰ্মী প্ৰমোদ কলিতাই ETV Bharat ৰ আগত জনায় ৷
