বৈজ্ঞানিকৰ গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিল বিশালাকাৰ ডাইনোছৰৰ অৱশিষ্ট
নতুনকৈ 20 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ নতুন বিশাল ডাইনোছৰৰ অৱশিষ্ট উদ্ধাৰ কৰিছে এদল বিজ্ঞানীয়ে । এই ডাইনোছৰটোক নতুন Dasosaurus tocantinensis হিচাপে স্থান দিয়া হৈছে ।
Published : March 14, 2026 at 8:11 PM IST
হায়দৰাবাদ: ব্ৰাজিলৰ বিজ্ঞানীসকলে 12 কোটি বছৰ পূৰ্বে জীয়াই থকা এটা নতুন প্ৰজাতিৰ বিশাল ডাইনোছৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে । এই প্ৰজাতিটোৰ নাম ‘Dasosaurus tocantinensis’ ৰখা হৈছে । এই আৱিষ্কাৰে প্ৰমাণ কৰে যে দক্ষিণ আমেৰিকা, আফ্ৰিকা আৰু ইউৰোপক সংযোগ কৰা এটা প্ৰাচীন স্থলপথ আছিল । Dasosaurus tocantinensis প্ৰজাতিটো ব্ৰাজিলত এতিয়ালৈকে পোৱা অন্যতম বৃহৎ ডাইনোছৰ ।
1.5 মিটাৰ দীঘল ফিমাৰ
‘Dasosaurus tocantinensis’ প্ৰজাতিটোৰ বিষয়ে ‘Journal of Systematic Paleontology’ আলোচনীত বৰ্ণনা কৰা হৈছে । 2021 চনত ব্ৰাজিলৰ উত্তৰ-পূবৰ মাৰানহাও ৰাজ্যৰ ডেভিনোপলিছৰ ওচৰত আন্তঃগাঁথনিৰ কামৰ সময়ত এই জীৱাশ্ম আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল । এই গৱেষণাৰ নেতৃত্ব দিছিল চাও ফ্ৰান্সিস্কো উপত্যকাৰ ফেডাৰেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ এলভাৰ মেয়াৰে । অৱশিষ্টত প্ৰায় 1.5 মিটাৰ (59 ইঞ্চি) দীঘল ফিমাৰ এটাও আছে । ইয়াৰ ফলত বিজ্ঞানীসকলে অনুমান কৰিলে যে এই জীৱটোৰ দৈৰ্ঘ প্ৰায় 20 মিটাৰ । ফেডাৰেল ইউনিভাৰ্চিটি অৱ চান্টা মাৰিয়া (ইউ এছ এম)ৰ পুৰাজীৱবিজ্ঞানী লিঅ’নাৰ্ডো কেৰবাৰে কয়, "আমি খননৰ সময়ত এই বিশাল হাড়ৰ প্ৰমাণ পাইছিলোঁ । এইটো এটা ফেমাৰ, যাৰ পৰা দেখা যায় যে ই এটা অতি বৃহৎ ডাইনোছৰ আছিল । আজি আমি জ্ঞাত যে ডাছ’ছাৰাছ ব্ৰাজিলত আৱিষ্কাৰ হোৱা আটাইতকৈ ডাঙৰ ডাইনোছৰবোৰৰ ভিতৰত অন্যতম ।”
গৱেষণাৰ সৈতে কোন কোন জড়িত আছিল ?
ডাছ’ছ’ৰাছ ট’কেন্টিনেন্সিছৰ আৱিষ্কাৰত USFM ৰ Centre for Support of Paleontological Research (Cappa)ৰ পুৰাজীৱবিজ্ঞানী লিঅ’নাৰ্ডো কেৰবাৰেও অংশগ্ৰহণ কৰে, যি খননৰ অংশ আছিল আৰু সামগ্ৰী বিশ্লেষণৰ দায়িত্বত আছিল দলটো ।
UFSM ৰ মতে, বিশ্লেষণৰ পৰা দেখা গৈছে যে স্পেইনত বৰ্ণনা কৰা ডাইনোছৰ ‘Garumbatitan morelensis’ৰ আটাইতকৈ ওচৰৰ আত্মীয় এই প্ৰজাতিটো । দুয়োটা ইউৰোপীয় মূলৰ । অনুমান কৰা হৈছে যে ই প্ৰায় 13 কোটি বছৰ আগতে উত্তৰ আফ্ৰিকা হৈ বৰ্তমানৰ দক্ষিণ আমেৰিকাত উপনীত হৈছিল । এই জীৱাশ্ম পোৱা অঞ্চলটোৰ নামেৰে ডাছ’ছাৰাছ ট’কেন্টিনচেন্সিছৰ নামকৰণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত এই স্থানৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ট’কেন্টিনছ নদীও অন্তৰ্ভুক্ত ।
