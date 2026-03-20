DarkSword Spyware: 22 কোটিতকৈ অধিক আইফোন হেকিঙৰ আশংকা; এপলৰ সৰ্তকতাবাণী
এপলে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে ছফট্ ৱেৰ আপডেট কৰি ৰখাটোৱেই হৈছে আইফোনক DarkSword ৰ দৰে ভাবুকিৰ পৰা ৰক্ষা কৰাৰ সৰ্বোত্তম উপায় ।
Published : March 20, 2026 at 3:24 PM IST
হায়দৰাবাদ: DarkSword নামৰ এটা নতুন স্পাইৱেৰে আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ মাজত তীব্ৰ আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে । এই বিপজ্জনক স্পাইৱেৰে আইফোনক আক্ৰমণ কৰি ইয়াৰ বাবে সম্ভাৱ্যভাৱে গুৰুতৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । প্ৰতিবেদনসমূহে ইংগিত দিয়ে যে এই মেলৱেৰে দুৰ্বল ডিভাইচসমূহ আক্ৰমণ কৰে, হেক কৰে আৰু নিমিষতে ডাটা চুৰি কৰে । অনুমান কৰা হৈছে যে লাখ লাখ আইফোন ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হ’ব পাৰে ।
লুকাউট আইভেৰিফাই আৰু আলফাবেট ইনকৰ্পৰেশ্যনৰ গুগল ইনকৰ্পৰেশ্যনে যৌথভাৱে এই সন্দৰ্ভত গভীৰ অধ্যয়ন চলাইছে । গৱেষকসকলে ডাৰ্কছৱৰ্ডৰ ওপৰতো বিশদ টোকা প্ৰকাশ কৰিছে, য’ত ইয়াৰ আক্ৰমণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰা হৈছে । গৱেষকসকলে অনুমান কৰিছে যে বৰ্তমান পুৰণি ios সংস্কৰণ চলি থকা ২২ কোটিৰ পৰা ২৭ কোটি আইফোন এই স্পাইৱেৰৰ বাবে দুৰ্বল হ’ব পাৰে ।
DarkSword এ কেনেকৈ আক্ৰমণ কৰে ?
এই স্পাইৱেৰটো ইউক্ৰেইনৰ কেইবাটাও বৈধ ৱেবছাইটৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা হৈছে । ই iOS সংস্কৰণ ১৮.৪ ৰ পৰা ১৮.৬.২লৈকে চলোৱা ফোনসমূহক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু ইয়াত ৰাজহুৱা স্থানত আগতে কেতিয়াও দেখা নোপোৱা এক অনন্য অথচ বিপজ্জনক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হয় । তাৰ পিছত স্পাইৱেৰে কোনো ব্যৱহাৰকাৰীয়ে সংক্ৰমিত চাইটটোলৈ যোৱাৰ লগে লগে ডিভাইচটো নীৰৱে হেক কৰে ।
তাৰ পিছত স্পাইৱেৰে ৱাই-ফাই প্ৰৱেশ, পাছৱৰ্ড, টেক্সট বাৰ্তা, কল হিষ্ট্ৰী আৰু পথৰ অৱস্থানৰ হিষ্ট্ৰী আদি গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য চুৰি কৰে । এই স্পাইৱেৰৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত ৱেবছাইটসমূহৰ এটাৰ ঠিকনা আছিল .gou.ua, ইয়াৰ পৰা বুজা যায় যে হেকাৰে ইউক্ৰেইনৰ চৰকাৰী চাৰ্ভাৰত সফলতাৰে প্ৰৱেশ লাভ কৰিছে । ই কেৱল ইউক্ৰেইনৰ ৱেবছাইটত নহয়, আন দেশৰ ৱেবছাইটসমূহক প্ৰভাৱিত কৰিব পাৰে ।
গুগলে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি কেইবাটাও বাণিজ্যিক বিক্ৰেতা আৰু সন্দেহযুক্ত ৰাষ্ট্ৰৰ সৈতে জড়িত হেকিং গ্ৰুপে বিভিন্ন অভিযানত ডাৰ্কছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰিছিল । এই অভিযানসমূহে চৌদি আৰব, তুৰস্ক, মালয়েছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক লক্ষ্য কৰি লৈছিল । মালয়েছিয়া আৰু তুৰস্কৰ এই অভিযান তুৰ্কীৰ বাণিজ্যিক চোৱাচিতা সংস্থা পাৰ্ছ ডিফেন্সৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে ।
গৱেষকসকলে এইটোও লক্ষ্য কৰিছে যে ডাৰ্কছৱৰ্ড একেটা চাৰ্ভাৰতে হ’ষ্ট কৰা হৈছে য’ত ২০২৬ চনৰ ৩ মাৰ্চত কোৰুনা স্পাইৱেৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিল । কোৰুনাক মূলতঃ ইউক্ৰেইনৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ পৰা ক্ৰিপ্টো চুৰি কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । iVerify-এ দাবী কৰিছে যে সমগ্ৰ আন্তঃগাঁথনিটো ৰাছিয়াৰ এজন অভিনেতাই চলাই আছে । ২০২২ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ইউক্ৰেইনৰ বিৰুদ্ধে ৰাছিয়াই যুদ্ধ চলাই আহিছে যদিও হেকাৰৰ প্ৰকৃত পৰিচয় এতিয়াও প্ৰকাশ পোৱা নাই ।
আপোনাৰ আইফোনটো নিৰাপদ নে ?
এতিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ আইফোন নিৰাপদ হয় নে নহয় ? ডাৰ্কছৱৰ্ড স্পাইৱেৰ ২০২৫ চনৰ মাৰ্চ আৰু ২০২৫ চনৰ আগষ্টৰ ভিতৰত মুকলি কৰা iOS সংস্কৰণৰ দুৰ্বলতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তৈয়াৰ কৰা হৈছে । তাৰ পিছত এপলে কেইবাটাও নিৰাপত্তা পেচ মুকলি কৰিছে যদিও ২২০ৰ পৰা ২৭ কোটি আইফোন ব্যৱহাৰকাৰীয়ে এতিয়াও পুৰণি iOS সংস্কৰণ ব্যৱহাৰ কৰি আছে । এপলৰ এগৰাকী মুখপাত্ৰই ৰয়টাৰক জনাইছে যে চফটৱেৰ আপডেট কৰি ৰখাটোৱেই হৈছে এপলৰ ডিভাইচসমূহৰ সুৰক্ষা বজাই ৰখাৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপায় ।
