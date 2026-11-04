ছুপাৰমাৰ্কেটৰ পাছত চাইবাৰ অপৰাধীৰ টাৰ্গেট ব্লাড বেংক, ইউৰোপত সতৰ্কতা জাৰী
ফ্ৰান্সৰ ব্লাড বেংকত চাইবাৰ আক্ৰমণ ৷ নষ্ট হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল বহু ইউনিট তেজ ৷
Published : November 4, 2026 at 8:29 PM IST
পেৰিছ (ফ্ৰান্স) : সিখনৰ পাছত ইখন ইউৰোপৰ দেশসূহত চাইবাৰ আক্ৰমণ ৷ কেতিয়াবা যদি শ্বপিং মলত আন কেতিয়াবা আকৌ ব্লাড বেংকত চাইবাৰ আক্ৰমণ হৈছে ৷ মুহূৰ্ততে যদি ইটালী, জাৰ্মানী, বেলজিয়ামত চাইবাৰ আক্ৰমণ আন কেতিয়াবা আকৌ নেডাৰলেণ্ড, পৰ্তুগাল, ইংলেণ্ড আদিৰ শ্বপিং মলত চাইবাৰ অপৰাধীয়ে আক্ৰমণ চলাইছে ৷
এইবাৰে চাইবাৰ অপৰাধীৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে ব্লাড বেংক ৷ ফ্ৰান্সৰ কৰ্তৃপক্ষই জনোৱা মতে, দেশখনৰ কেইবাটাও ব্লাড বেংকত চাইবাৰ আক্ৰমণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ যিহেতুকে চাইবাৰ অপৰাধীয়ে শীতলীকৰণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যন্ত্ৰত প্ৰৱেশ কৰি তাপমাত্ৰা বৃদ্ধি কৰিছে ৷ কিন্তু নমুনাৰ বাবে সংগ্ৰহ কৰা তেজৰ কোনো ক্ষতি হোৱা নাই ৷ আক্ৰমণৰ উমান পোৱাৰ পাছতে সকলো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে কৰ্তৃপক্ষই ৷
উল্লেখ যে, চলিত সপ্তাহত ইউৰোপৰ কেইবাখনো দেশৰ ছুপাৰমাৰ্কেটসমূহে ফ্ৰীজ আৰু ফ্ৰীজাৰসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ক্ষমতা হেৰুৱাই পেলাইছিল ৷ ফলত ফ্ৰীজত থকা সামগ্ৰী গৰম হৈ পৰে ৷ যাৰ ফলত লাখ লাখ ডলাৰ মূল্যৰ খাদ্য সামগ্ৰী নষ্ট হৈছে ।
ফ্ৰান্সৰ ব্লাড বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠানে মঙলবাৰে জাৰি কৰা তথ্য মতে, সোমবাৰে প্লাজমা সংৰক্ষণ কৰি ৰখা তিনিটা ক'ল্ড-ষ্টৰেজত উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছিল চাইবাৰ অপৰাধীয়ে ৷ ইয়াৰ ফলত স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কোনো প্ৰভাৱ পৰা নাই আৰু কোনো তেজৰ সামগ্ৰী নষ্ট হোৱা নাই ।
তেওঁলোকে উল্লেখ কৰা অনুসৰি, ফ্ৰান্সৰ ব্লাড বেংকৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ তিনিটা স্থানত থকা ফ্ৰীজৰ সঁজুলি সৰবৰাহ কৰা এটা প্ৰতিষ্ঠানক লক্ষ্য কৰি লৈছিল অপৰাধীয়ে । ইয়াত সংৰক্ষণ কৰি থকা সামগ্ৰীসমূহ আছিল প্লাজমাৰ বেগ আৰু ঔষধ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা প্লাজমা, যিবোৰক স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ৷
লগেত পঢ়ক:বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ক্ৰিপ্টোকাৰেন্সী চুৰিৰ ঘটনা, বিশ্বজুৰি বিনিয়োগকাৰীৰ হাহাকাৰ