শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত হিংসা বৃ্দ্ধি: তিনিজন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰতি মাহে এজন শিক্ষাৰ্থী হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন
ইউনেস্কোৰৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভাবুকি বা ব্লেক মেইল কৰিবলৈ এআই ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি ৷
By PTI
Published : November 9, 2026 at 7:45 PM IST
হায়দৰাবাদ : মোবাইল, ইণ্টাৰনেট, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা তথা AI সমাজৰ বাবে আশীৰ্বাদ নে অভিশাপ ? AI-ৰ যুগত সচেতন লোকৰ মাজত এই প্ৰশ্নটো সঘনাই উচ্চাৰিত হৈ আহিছে ৷ বৰ্তমান বিশেষকৈ AIৰ দ্বাৰা অসম্ভৱক সম্ভৱ কৰি তুলিছে ৷
শেহতীয়াকৈ ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থা চমুকৈ ইউনেস্কোৰ এক প্ৰতিবেদনত ভয়ংকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে ৷ ইউনেস্কোৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰতি তিনিজন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনে প্ৰতি মাহে শাৰীৰিক, মানসিক হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হয় ৷
আনহাতে দহজনৰ ভিতৰত এজন ছাত্ৰই কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ দ্বাৰা চাইবাৰ আক্ৰমণৰ বলি হোৱা বুলি ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ শৈক্ষিক, বৈজ্ঞানিক আৰু সাংস্কৃতিক সংস্থাই প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইউনেস্কোৰ কানেক্টেড এণ্ড চেইফ (Connected and Safe)ৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ভাবুকি বা ব্লেক মেইল কৰিবলৈ এআই দ্বাৰা অশ্লীল ফটো প্ৰস্তত, ভুৱা ভইছ ক'ল ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ এই ধৰণৰ ঘটনা বিদ্যালয়সমূহত দেখা গৈছে ৷
ইউনেস্কোৱে দেশসমূহক প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সৈতে সমন্বয় ৰাখি ডিজিটেল সুৰক্ষা ব্যৱস্থা, শিক্ষকৰ প্ৰস্তুতি আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য সহায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিনিয়োগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইউনেস্কোৰ সঞ্চালক প্ৰধান খালিদ এল এনানীৰ মতে, প্ৰতি মাহে প্ৰতি তিনিজন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত এজনে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ লগতে দহজনৰ ভিতৰত এজনে চাইবাৰ আক্ৰমণৰ বলি হয় ৷
কানেক্টেড এণ্ড চেইফৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে, "অনলাইন আৰু প্ৰযুক্তি-সহায়ক হিংসা এতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে কোনো গৌণ চিন্তা হৈ থকা নাই । ই বহু শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বিদ্যালয় জীৱনৰ বাস্তৱতাৰ অংশ হৈ পৰিছে ৷ যাৰ পোনপটীয়া প্ৰভাৱ সুৰক্ষা, সুস্থতা, অংশগ্ৰহণ আৰু শিক্ষণৰ ওপৰত পৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিশ্বজুৰি প্ৰতি দহজন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত প্ৰায় এজনে চাইবাৰ আক্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা লাভ কৰিছে ৷ বিশেষকৈ ইউৰোপ, মধ্য এছিয়া আৰু উত্তৰ আমেৰিকাৰ ৪৪ খন দেশত ২০১৮ চনৰ পৰা ২০২২ চনৰ ভিতৰত ল’ৰা-ছোৱালী উভয়ৰে মাজত ইয়াৰ ১২ শতাংশৰ পৰা ১৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।"
প্ৰতিবেদনখনত কোৱা হৈছে, "ছোৱালীসকল ল’ৰাৰ সমানেই হাৰাশাস্তিৰ বলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, যদিও ইয়াৰ প্ৰকাৰ ভিন্ন হয় । ল’ৰাসকল সাধাৰণতে শাৰীৰিক হাৰাশাস্তি আৰু হিংসাৰ বলি বেছিকৈ হয় ৷ আনহাতে ছোৱালীসকল মানসিক হাৰাশাস্তি, বিশেষকৈ যৌন উৎপীড়নৰ বলি হয় ৷
ইউনেস্কোৱে যুক্তি দিছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সুৰক্ষিত ডিজিটেল পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাৰ দায়িত্ব চৰকাৰ ৷ সেয়ে প্ৰযুক্তি প্ৰতিষ্ঠান, প্লেটফৰ্ম আৰু নিয়ন্ত্ৰকসমূহৰ মাজত ভগাই ল’ব লাগিব, কিয়নো অকলে বিদ্যালয়সমূহে এই সমস্যাৰ মোকাবিলা কৰিব নোৱাৰে।
লগতে পঢ়ক: CERT-Inৰ সতৰ্কবাণী, ভাৰতৰ আইটি প্ৰতিষ্ঠানত স্বয়ংক্ৰিয় AI এজেণ্টে চলাইছে চাইবাৰ আক্ৰমণ
উন্নত AIৰ ব্যৱহাৰৰে বিশ্বত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা, ২.৫ শতাংশলৈ ভাৰতত বৃদ্ধি