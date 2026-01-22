এজন ছাত্ৰৰ সৃষ্টিয়ে সলনি কৰিছে ওড়িশাৰ শিপিনীৰ জীৱন: লাভান্বিত গ্ৰাহকো

এজন ছাত্ৰৰ সৃষ্টিয়ে সলনি কৰিছে ওড়িশাৰ শিপিনীৰ জীৱন: লাভান্বিত গ্ৰাহকো
ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই বনাইছে ধৰোহৰ নামৰ ৱেবছাইট । য'ত শিপিনীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে শাৰী আৰু আন সামগ্ৰী ।
Published : January 22, 2026 at 4:28 PM IST
কটক (ওড়িশা) : বৰ্তমান অনলাইনৰ যুগ । গ্ৰাহকে প্ৰায়ে অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ পৰা নিজৰ পচন্দৰ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে । মহিলাসকলেও আজিকালি বিভিন্ন বস্ত্ৰ বিশেষকৈ পচন্দ শাৰীখন অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে বহুত টকা খৰচ কৰে । কিন্তু বহু সময়ত বহু গ্ৰাহকে দাম অনুযায়ী সঠিক মানৰ শাৰী নাপায় । কিছুমান প্লেটফৰ্মত ৰিটাৰ্ণৰ সুবিধাও নাথাকে । কেতিয়াবা আকৌ প্ৰৱঞ্চকৰ বলিও হোৱা দেখা যায় । এনে ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা শিপিনীসকলেও উপযুক্ত মাননি নাপায় আৰু লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় । এই সকলোবোৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই এটা ৱেবছাইট ডিজাইন কৰিছে । যাৰ নাম দিছে 'ধৰোহৰ' । এই ৱেবছাইটটোৱে গ্ৰাহকক প্ৰকৃত হস্ততাঁত শিল্পী বা শিপিনীৰ সৈতে সংযোগ কৰিব । ইয়াৰ ফলত মধ্যভোগীয়ে গ্ৰাহক আৰু শিপিনীৰ মাজত আহি প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰে ।
'ধৰোহৰ' ৱেবছাইটে কেনেকৈ কাম কৰিব ?
ই ওড়িয়া শিপিনীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ওডিয়া হস্তশিল্প আৰু শাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচৰা গ্ৰাহকসকলক শিপিনী বা হস্ততাঁত শিল্পীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব । এই ৱেবছাইটত 'Block Chain' প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । যাৰ বাবে ইয়াত থকা কোনো তথ্য কোনেও সহজে সলনি কৰিব নোৱাৰে । শিপিনীয়ে নিজে বোৱা বস্ত্ৰবোৰৰ সকলো তথ্য দিব পাৰে । যিটো গ্ৰাহকে দেখি কিনিব পাৰে । শিপিনীয়ে নিজেই এই ৱেবচাইট ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু সঠিক স্থানৰ পৰা কিনিলেও ক্ৰেতাই প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন নহয় ।
শিপিনীয়ে ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ?
এই সন্দৰ্ভত দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই কয় যে শিপিনীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এই ৱেবছাইটত ওড়িয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । শিপিনীসকলে নিজেই এই প্লেটফৰ্ম ওড়িয়া ভাষাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে নিজৰ সামগ্ৰী ৱেবছাইটত বিক্ৰী কৰিব পাৰে ।
ভুৱা সামগ্ৰী চিনাক্ত কৰিব পাৰিব ?
'ধৰোহৰ' ৱেবছাইটত উপলব্ধ প্ৰতিখন শাৰী বা হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰীত এটা 'QR' ক'ড প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে ক্ৰেতাই ক্ৰয় কৰা বস্তুটোৰ মানদণ্ড জানিব পাৰিব । যদি কোনো ভুৱা সামগ্ৰী ইয়াত দিয়া হয় তেন্তে এপটোৰ জৰিয়তে সহজে ধৰিব পৰা যায় । এইদৰে সঠিক গ্ৰাহকে সঠিক মানৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা ব্যক্তিজনৰ পৰা সঠিক বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ কুটিৰ উদ্যোগ, হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পৰ দৰে সামগ্ৰীৰ বাবে এই ৱেবচাইটটো দেৱী প্ৰসাদে প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ ৩০ হাজাৰৰো অধিক শিপিনী এই ৱেবছাইটৰ সৈতে সংযোগ হৈ লাভৱান হ'ব পাৰে ।
ৱেবছাইট প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা
দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই নিজেই মাতৃৰ বাবে এখন দামী শাৰী ক্ৰয় কৰিছিল । কিন্তু তাৰ বাবে বহু টকা খৰচ কৰাৰ পিছতো তেওঁ এখন সস্তীয়া পট্টা শাৰী পাইছিল । ইয়াৰ বাবে মাতৃয়েও তাক বহুত গালি দিছিল । তদুপৰি তেওঁৰ কলেজৰ সহপাঠী এজনৰ পিতৃও আছিল শিপিনী । কষ্টৰ সঠিক মূল্য পাবলৈ পিতৃয়ে সংগ্ৰাম কৰাৰ কথাও তেওঁ বন্ধুৰ পৰা শুনিছিল । এই দুটা ঘটনাই তেওঁক 'ধৰোহৰ'ৰ দৰে ৱেবছাইট বনোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে ।
চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে সন্মান
আগষ্ট মাহৰ পৰা দেৱীয়ে এই ৱেবছাইটত কাম আৰম্ভ কৰিছে । মাত্ৰ ৫ মাহৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ত উপনীত হয় । এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে সহজেই কটেজ ক্ৰাফ্ট, হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পৰ শাৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰি । এই ৱেবছাইটৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰেও দেৱীক পুৰস্কৃত কৰিছে । উচ্চ শিক্ষা বিভাগে তেওঁৰ প্ৰকল্পৰ শলাগ লৈ ৫ লাখ টকা প্ৰদান কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই কয়, "চৰকাৰে দিয়া বঁটাৰ বাবে মই ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ । মই এই ধন মোৰ ৱেবছাইটৰ উন্নতিৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিম আৰু আৰু ভাল কাম কৰিম ।"
চৰকাৰৰ সাহায্যৰ প্ৰয়োজন
এই ৱেবছাইটটো বনোৱা অতি ব্যয়বহুল । ইয়াৰ লগতে এপটো বনোৱাৰ বাবে উপযুক্ত সঁজুলি আৰু ছাৰ্ভাৰৰ বাবে ৫০ লাখতকৈও অধিক খৰচ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে যদি ইয়াত সহায় কৰে তেন্তে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা উভয়ৰে লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবেও লাভজনক হ'ব বুলি ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই কয় ।
নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেও প্ৰেৰণাৰ উৎস দেৱী প্ৰসাদ
ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আই এছ টি (তথ্য বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি) বিভাগৰ অধ্যাপক মনীষ সত্যজিতে দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ দেৱী ৱেবছাইট বনাই আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ কাৰণ হৈছে । তেওঁৰ এই পদক্ষেপক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে । যিকোনো ছাত্ৰই নিজৰ বুদ্ধিমত্তা প্ৰয়োগ কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ই সমাজৰ আন লোকৰ বাবেও নিযুক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।
এই ৱেবছাইটটো কেৱল ওড়িশাতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতলৈ লৈ যোৱাৰ সপোন আছে দেৱী প্ৰসাদৰ । কেৱল ওড়িশাত ২.৫ লাখ হস্ততাঁত শিল্পী বা শিপিনী আছে । একেদৰে সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা লাখ লাখ শিপিনী যদি ইয়াত যোগদান কৰে তেন্তে বিভিন্ন স্থানৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ উত্থান ঘটিব । শিপিনীসকলে তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিক পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰাহকে মূল্য অনুযায়ী সঠিক মানৰ সামগ্ৰীও লাভ কৰিব । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰো সুদৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন ।
