এজন ছাত্ৰৰ সৃষ্টিয়ে সলনি কৰিছে ওড়িশাৰ শিপিনীৰ জীৱন: লাভান্বিত গ্ৰাহকো

ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন ছাত্ৰই বনাইছে ধৰোহৰ নামৰ ৱেবছাইট । য'ত শিপিনীৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব পাৰে শাৰী আৰু আন সামগ্ৰী ।

Ravenshaw Student Dharohar Website
ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 22, 2026 at 4:28 PM IST

5 Min Read
কটক (ওড়িশা) : বৰ্তমান অনলাইনৰ যুগ । গ্ৰাহকে প্ৰায়ে অনলাইন প্লেটফৰ্মৰ পৰা নিজৰ পচন্দৰ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে । মহিলাসকলেও আজিকালি বিভিন্ন বস্ত্ৰ বিশেষকৈ পচন্দ শাৰীখন অনলাইনতে অৰ্ডাৰ কৰে । যাৰ বাবে তেওঁলোকে বহুত টকা খৰচ কৰে । কিন্তু বহু সময়ত বহু গ্ৰাহকে দাম অনুযায়ী সঠিক মানৰ শাৰী নাপায় । কিছুমান প্লেটফৰ্মত ৰিটাৰ্ণৰ সুবিধাও নাথাকে । কেতিয়াবা আকৌ প্ৰৱঞ্চকৰ বলিও হোৱা দেখা যায় । এনে ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা শিপিনীসকলেও উপযুক্ত মাননি নাপায় আৰু লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় । এই সকলোবোৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই এটা ৱেবছাইট ডিজাইন কৰিছে । যাৰ নাম দিছে 'ধৰোহৰ' । এই ৱেবছাইটটোৱে গ্ৰাহকক প্ৰকৃত হস্ততাঁত শিল্পী বা শিপিনীৰ সৈতে সংযোগ কৰিব । ইয়াৰ ফলত মধ্যভোগীয়ে গ্ৰাহক আৰু শিপিনীৰ মাজত আহি প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰে ।

'ধৰোহৰ' ৱেবছাইটে কেনেকৈ কাম কৰিব ?

ই ওড়িয়া শিপিনীৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ওডিয়া হস্তশিল্প আৰু শাৰী ক্ৰয় কৰিব বিচৰা গ্ৰাহকসকলক শিপিনী বা হস্ততাঁত শিল্পীৰ সৈতে পোনপটীয়াকৈ সংযোগ কৰিব । এই ৱেবছাইটত 'Block Chain' প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । যাৰ বাবে ইয়াত থকা কোনো তথ্য কোনেও সহজে সলনি কৰিব নোৱাৰে । শিপিনীয়ে নিজে বোৱা বস্ত্ৰবোৰৰ সকলো তথ্য দিব পাৰে । যিটো গ্ৰাহকে দেখি কিনিব পাৰে । শিপিনীয়ে নিজেই এই ৱেবচাইট ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰিব পাৰে আৰু সঠিক স্থানৰ পৰা কিনিলেও ক্ৰেতাই প্ৰতাৰণাৰ সন্মুখীন নহয় ।

Ravenshaw Student Dharohar Website
ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰ (ETV Bharat Assam)

শিপিনীয়ে ইয়াক কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব ?

এই সন্দৰ্ভত দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই কয় যে শিপিনীসকলৰ সুবিধাৰ বাবে এই ৱেবছাইটত ওড়িয়া ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব । শিপিনীসকলে নিজেই এই প্লেটফৰ্ম ওড়িয়া ভাষাতে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে । তেওঁলোকে নিজৰ সামগ্ৰী ৱেবছাইটত বিক্ৰী কৰিব পাৰে ।

ভুৱা সামগ্ৰী চিনাক্ত কৰিব পাৰিব ?

'ধৰোহৰ' ৱেবছাইটত উপলব্ধ প্ৰতিখন শাৰী বা হস্তশিল্পৰ সামগ্ৰীত এটা 'QR' ক'ড প্ৰদান কৰা হ'ব । ইয়াৰ বাবে ক্ৰেতাই ক্ৰয় কৰা বস্তুটোৰ মানদণ্ড জানিব পাৰিব । যদি কোনো ভুৱা সামগ্ৰী ইয়াত দিয়া হয় তেন্তে এপটোৰ জৰিয়তে সহজে ধৰিব পৰা যায় । এইদৰে সঠিক গ্ৰাহকে সঠিক মানৰ সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰা ব্যক্তিজনৰ পৰা সঠিক বস্তু ক্ৰয় কৰিব পাৰে । বিশেষকৈ কুটিৰ উদ্যোগ, হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পৰ দৰে সামগ্ৰীৰ বাবে এই ৱেবচাইটটো দেৱী প্ৰসাদে প্ৰস্তুত কৰিছে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যৰ ৩০ হাজাৰৰো অধিক শিপিনী এই ৱেবছাইটৰ সৈতে সংযোগ হৈ লাভৱান হ'ব পাৰে ।

Ravenshaw Student Dharohar Website
ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰই বনোৱা ৱেবছাইটে বিশেষ সমাদৰ লাভ কৰিছে (ETV Bharat Assam)

ৱেবছাইট প্ৰস্তুত কৰাৰ বাবে প্ৰেৰণা

দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই নিজেই মাতৃৰ বাবে এখন দামী শাৰী ক্ৰয় কৰিছিল । কিন্তু তাৰ বাবে বহু টকা খৰচ কৰাৰ পিছতো তেওঁ এখন সস্তীয়া পট্টা শাৰী পাইছিল । ইয়াৰ বাবে মাতৃয়েও তাক বহুত গালি দিছিল । তদুপৰি তেওঁৰ কলেজৰ সহপাঠী এজনৰ পিতৃও আছিল শিপিনী । কষ্টৰ সঠিক মূল্য পাবলৈ পিতৃয়ে সংগ্ৰাম কৰাৰ কথাও তেওঁ বন্ধুৰ পৰা শুনিছিল । এই দুটা ঘটনাই তেওঁক 'ধৰোহৰ'ৰ দৰে ৱেবছাইট বনোৱাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিলে ।

Ravenshaw Student Dharohar Website
শিপিনী আৰু গ্ৰাহকক সংযোগ কৰিব 'ধৰোহৰ' এ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰৰ পৰা লাভ কৰিছে সন্মান

আগষ্ট মাহৰ পৰা দেৱীয়ে এই ৱেবছাইটত কাম আৰম্ভ কৰিছে । মাত্ৰ ৫ মাহৰ ভিতৰতে শীৰ্ষ পৰ্যায়ত উপনীত হয় । এই ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে সহজেই কটেজ ক্ৰাফ্ট, হস্ততাঁত আৰু হস্তশিল্পৰ শাৰী ক্ৰয় কৰিব পাৰি । এই ৱেবছাইটৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰেও দেৱীক পুৰস্কৃত কৰিছে । উচ্চ শিক্ষা বিভাগে তেওঁৰ প্ৰকল্পৰ শলাগ লৈ ৫ লাখ টকা প্ৰদান কৰে ।

এই সন্দৰ্ভত ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই কয়, "চৰকাৰে দিয়া বঁটাৰ বাবে মই ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞ । মই এই ধন মোৰ ৱেবছাইটৰ উন্নতিৰ বাবে বিনিয়োগ কৰিম আৰু আৰু ভাল কাম কৰিম ।"

Ravenshaw Student Dharohar Website
ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰ (ETV Bharat Assam)

চৰকাৰৰ সাহায্যৰ প্ৰয়োজন

এই ৱেবছাইটটো বনোৱা অতি ব্যয়বহুল । ইয়াৰ লগতে এপটো বনোৱাৰ বাবে উপযুক্ত সঁজুলি আৰু ছাৰ্ভাৰৰ বাবে ৫০ লাখতকৈও অধিক খৰচ হ'ব বুলি অনুমান কৰা হৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে যদি ইয়াত সহায় কৰে তেন্তে ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা উভয়ৰে লগতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ বাবেও লাভজনক হ'ব বুলি ছাত্ৰ দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই কয় ।

নতুন প্ৰজন্মৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবেও প্ৰেৰণাৰ উৎস দেৱী প্ৰসাদ

ৰাৱেনশ্ব' বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আই এছ টি (তথ্য বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি) বিভাগৰ অধ্যাপক মনীষ সত্যজিতে দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰৰ উচ্চ প্ৰশংসা কৰে । তৃতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ দেৱী ৱেবছাইট বনাই আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে প্ৰেৰণাৰ কাৰণ হৈছে । তেওঁৰ এই পদক্ষেপক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছে বিশ্ববিদ্যালয়খনে । যিকোনো ছাত্ৰই নিজৰ বুদ্ধিমত্তা প্ৰয়োগ কৰি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ ই সমাজৰ আন লোকৰ বাবেও নিযুক্তিৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে ।

Ravenshaw Student Dharohar Website
দেৱী প্ৰসাদ মিশ্ৰই বনাইছে ধৰোহৰ ৱেবছাইট (ETV Bharat Assam)

এই ৱেবছাইটটো কেৱল ওড়িশাতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতলৈ লৈ যোৱাৰ সপোন আছে দেৱী প্ৰসাদৰ । কেৱল ওড়িশাত ২.৫ লাখ হস্ততাঁত শিল্পী বা শিপিনী আছে । একেদৰে সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰা লাখ লাখ শিপিনী যদি ইয়াত যোগদান কৰে তেন্তে বিভিন্ন স্থানৰ হস্ততাঁত শিল্পৰ উত্থান ঘটিব । শিপিনীসকলে তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিক পোৱাৰ সমান্তৰালকৈ গ্ৰাহকে মূল্য অনুযায়ী সঠিক মানৰ সামগ্ৰীও লাভ কৰিব । অৱশ্যে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰো সুদৃষ্টিৰ প্ৰয়োজন ।

