কেন্দ্ৰীয় বাজেট 2026: ইভি বেটাৰী, পাৰমাণৱিক আৰু নবীকৰণযোগ্য খণ্ডক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমদানি শুল্ক ৰেহাইৰ ঘোষণা

স্বচ্ছ ইন্ধন খণ্ডক শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে আজিৰ বাজেটত বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে লিথিয়াম-আয়ন চেলৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷

ইভি বেটাৰী, পাৰমাণৱিক আৰু নবীকৰণযোগ্য খণ্ডক উৎসাহিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে আমদানি শুল্ক ৰেহাইৰ ঘোষণা (ETV Bharat Tech news)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 4:36 PM IST

হায়দৰাবাদ: সংসদত কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি 2026-27 বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰে । বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একেৰাহে নৱমবাৰৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিল কৰিছে । এই বাজেটত অটোমোবাইল খণ্ডৰ প্ৰতি বহু আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল যদিও বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কোনো বৃহৎ ঘোষণা কৰা দেখা নগ’ল । অৱশ্যে লিথিয়াম-আয়ন চেলৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাই দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে, যিয়ে বৈদ্যুতিক বাহনৰ দাম হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিব ।

লিথিয়াম-আয়ন কোষৰ বাবে মূলধনী সামগ্ৰীৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাই

সীতাৰমণে বেটাৰীৰ বাবে লিথিয়াম-আয়ন কোষ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত মূলধনী সামগ্ৰীৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক ৰেহাই বেটাৰীৰ শক্তি সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ বাবে লিথিয়াম-আয়ন কোষ নিৰ্মাণত ব্যৱহাৰ কৰা মূলধনী সামগ্ৰীলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় ।

ইলেক্ট্ৰিক বাহন (EV) আৰু মোবাইল ফোনত অপৰিহাৰ্য লিথিয়াম-আয়ন বেটাৰীৰ ঘৰুৱা উৎপাদনক প্ৰসাৰিত কৰাৰ আশাৰে পূৰ্বৰ বাজেটত এই ৰেহাই ঘোষণা কৰা হৈছিল । চৰকাৰে EV বেটাৰী নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু 35 টা মূলধনী সামগ্ৰী আৰু মোবাইল ফোন বেটাৰী নিৰ্মাণৰ বাবে আৰু 28 টা মূলধনী সামগ্ৰী সংযোজন কৰে ।

ছ’লাৰ গ্লাচৰ ওপৰত শুল্ক ৰেহাই

এইবাৰ বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ছ’লাৰ গ্লাচ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত ছ’ডিয়াম এন্টিমোনেট আমদানিৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক হ্ৰাস কৰাৰ কথাও ঘোষণা কৰে । ছ’লাৰ গ্লাচ হৈছে এণ্টি-ৰিফ্লেক্টিভ গুণৰ বিশেষ, কম লোহাযুক্ত, টেম্পাৰড গ্লাছ আৰু ইয়াক সৌৰশক্তিৰ ব্যৱহাৰৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে । ইয়াক হয় ফটোভল্টিক (PV) পেনেলৰ বাবে সূৰ্যৰ পোহৰৰ সঞ্চাৰণ সৰ্বাধিক কৰিবলৈ অথবা অট্টালিকাত সৌৰ নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰদান কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ।

ভাষণত সীতাৰমণে পূৰ্বৰ বাজেটৰ পৰা 20 হাজাৰ কোটিৰ পাৰমাণৱিক শক্তি অভিযানত কোনো পৰিৱৰ্তন নকৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে যদিও পাৰমাণৱিক শক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমদানিৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ মৌলিক শুল্ক ৰেহাই 2035 চনলৈকে বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় । তদুপৰি এই ৰেহাই সকলো পাৰমাণৱিক উদ্যোগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ’ব, ইয়াৰ ক্ষমতা যিয়েই নহওক কিয় ।

ভাৰতৰ পাৰমাণৱিক শক্তি অভিযানৰ লক্ষ্য দেশৰ পাৰমাণৱিক শক্তিৰ সামৰ্থ সম্প্ৰসাৰণ । ইয়াৰ ভিতৰত 2033 চনৰ ভিতৰত ক্ষুদ্ৰ মডিউলাৰ ৰিয়েক্টৰ (SMR)ৰ বিকাশ আৰু 2047 চনৰ ভিতৰত 100 জিজাৱাট উৎপাদনৰ লক্ষ্যৰে পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি কৰাটোও অন্তৰ্ভুক্ত । যোৱা বছৰ চৰকাৰে এনে প্ৰকল্পৰ বিকাশ ত্বৰান্বিত কৰিবলৈ আৰু স্বচ্ছ শক্তি উৎপাদনৰ অবিৰত বৃদ্ধি নিশ্চিত কৰিবলৈ পাৰমাণৱিক শক্তি উৎপাদন খণ্ডত ব্যক্তিগত কোম্পানীসমূহক অনুমতি দিয়াৰ পৰিকল্পনাও প্ৰকাশ কৰিছিল ।

বাজেট 2026 ৰ ভাষণত সীতাৰমণে ভাৰতত অত্যাৱশ্যকীয় খনিজ সামগ্ৰী প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মূলধনী সামগ্ৰীৰ আমদানিৰ ওপৰত মৌলিক শুল্ক ৰেহাই দিয়াৰ প্ৰস্তাৱো আগবঢ়ায় । একেদৰে জৈৱ গেছ মিশ্ৰিত CNG ৰ ওপৰত প্ৰদান কৰিবলগীয়া কেন্দ্ৰীয় আবকাৰী শুল্ক গণনা কৰাৰ সময়ত জৈৱ গেছৰ সম্পূৰ্ণ মূল্য বাদ দিয়াৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল ।

