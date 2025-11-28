ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান মহোৎসৱ 2025 ৰ কাৰ্টেইন ৰেইজাৰ অনুষ্ঠান সম্পন্ন গুৱাহাটীত
অহা ডিচেম্বৰ মাহত হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাত অনুষ্ঠিত হ’ব IISF ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় কাৰ্টেইন ৰেইজাৰ অনুষ্ঠানৰ ৷
Published : November 28, 2025 at 12:40 PM IST
গুৱাহাটী: বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ (RMC)ৰ উদ্যোগত একাদশ ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান মহোৎসৱ (আই আই এছ এফ) 2025 ৰ বাবে কাৰ্টেইন ৰেইজাৰ এক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । অহা 6 ডিচেম্বৰৰ পৰা 9 ডিচেম্বৰলৈ হাৰিয়ানাৰ পঞ্চকুলাত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া আই আই এছ এফৰ আয়োজন কৰা হৈছে ভাৰত চৰকাৰৰ বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মন্ত্ৰণালয় আৰু বিজ্ঞান ভাৰতী (VIBHA)ৰ সহযোগত ভাৰতৰ একাধিক বৈজ্ঞানিক সীমাৰেখাৰ সম্প্ৰসাৰণ সামৰ্থ প্ৰদৰ্শনৰ বাবে ।
এই উৎসৱে মন্ত্ৰণালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষাগাৰ, ব্যক্তিগত উদ্ভাৱক আৰু ছাত্ৰ সম্প্ৰদায়ৰ এক সজীৱ অভিসৰণ হিচাপে কাম কৰিব, যিয়ে আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰতৰ মনোভাৱ আৰু ভাৰতৰ বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানৰ শক্তি কেন্দ্ৰ হোৱাৰ উচ্চাকাংক্ষাক প্ৰতিফলিত কৰিব ।
অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক আদৰণি জনাই আৰ এম চি গুৱাহাটীৰ আঞ্চলিক মুৰব্বী সঞ্জয় অ’নিল শ্ব’ৱে বৈজ্ঞানিক সমাজ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক জ্ঞান-চালিত আৰু উদ্ভাৱন-নেতৃত্বশীল ভাৰত গঢ়ি তোলাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হ’বলৈ আহ্বান জনায় । তেওঁ গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে সামূহিক বৈজ্ঞানিক মেধাই ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰগতিৰ মূল চাবিকাঠি । গুৱাহাটীৰ বিজ্ঞান ভাৰতীৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজীৱ চন্দ্ৰ শৰ্মাই সমগ্ৰ দেশতে বৈজ্ঞানিক সজাগতা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত VIBHA ৰ দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টা সন্দৰ্ভত আলোকপাত কৰে ।
যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজত বিজ্ঞানসন্মত মানসিকতাৰ প্ৰতিপালন সন্দৰ্ভত ভাষণ দি বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক তথা কৃষি বতৰ বিজ্ঞানৰ মুৰব্বী প্ৰশান্ত নেওগে কয় যে আত্মনিৰ্ভৰ গঢ়ি তোলা আৰু বিশ্বব্যাপী ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে বিজ্ঞানসন্মত দৃষ্টিভংগীৰে যুৱ মনক প্ৰস্তুত কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ।
বিশ্বনাথ কৃষি মহাবিদ্যালয়ৰ শস্য শৰীৰ বিজ্ঞান বিভাগৰ অধ্যাপক হেমেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে উচ্চমানৰ খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিৰ বাবে উজ্জ্বল শক্তিৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে, যিটো ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আৰু ভাৰতৰ ৰপ্তানি ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত ভাৰতে আত্মনিৰ্ভৰশীলতা আৰু উদ্ভাৱনক আগুৱাই নিয়াত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ ভূমিকাক শক্তিশালী কৰি ‘বিজ্ঞান সে বৃদ্ধি, আত্মনিৰ্ভৰ ভাৰত’ ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দৃষ্টিভংগীক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে লক্ষ্য স্থিৰ কৰিছে । 2024 চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত গুৱাহাটীৰ আই আই টিত অনুষ্ঠিত হৈছিল দশম আই আই এছ এফ ।
লগতে পঢ়ক
কিয় একাংশ আগ্নেয়গিৰি বিস্ফোৰিত নহয় - গৱেষণাই কি কয় ?
2 নৱেম্বৰত ইছৰোৱে উৎক্ষেপণ কৰিব ভাৰতৰ গধুৰ যোগাযোগ উপগ্ৰহ CMS-03
আজি দৃশ্যমান হ’ব বছৰটোৰ প্ৰথমটো ছুপাৰমুন; ক’ত স্পষ্ট, দীপ্তকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব এই মহাজাগতিক পৰিঘটনা