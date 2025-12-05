ETV Bharat / technology

পুনৰ বিঘ্নিত হ’ল cloudflare সেৱা; সমস্যাৰ সন্মুখীন ব্যৱহাৰকাৰী

বিশ্বৰ বহু ৱেবছাইট আৰু এপ পৰিচালনা কৰা ক্লাউডফ্লেয়াৰৰ চাৰ্ভাৰ আজি পুনৰ বিঘ্নিত হৈ পৰিছে । ভাৰততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । বৰ্তমান একাংশ অনলাইন হৈছে ৷

পুনৰ বিঘ্নিত হ’ল cloudflare সেৱা; সমস্যাৰ সন্মুখীন ব্যৱহাৰকাৰী (Cloudflare)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 5, 2025 at 4:01 PM IST

Updated : December 5, 2025 at 4:56 PM IST

হায়দৰাবাদ: বিশ্বজুৰি ব্যৱহাৰকাৰীসকলে cloudflare ৰ সেৱাসমূহত ব্যাঘাত জন্মা বুলি জনাইছে, যাৰ ফলত কেইবাটাও ৱেবছাইট চলোৱাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেটিজেন ৷

cloudflare ৰ চাৰ্ভাৰ ডাউন হোৱাৰ ফলত কোনবোৰ চাইট প্ৰভাৱিত হৈছে ?

জানিব পৰা মতে ইয়াৰ বাবে কেইবাটাও এপৰ কাম-কাজত ব্যাঘাত ঘটিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে:

  • Zerodha
  • Groww
  • Canva
  • Zoom
  • Shopify
  • Valorant
  • LinkedIn
  • Down Detector
  • Canva
  • Notion
  • ChatGPT
  • Perplexity
  • Letterboxd
  • SpaceX ৰ একাংশ ছাইট ডাউন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল

এতিয়াৰ পৰিস্থিতি

cloudflare এ কিছু সময়ৰ পিছত নিজৰ সেৱা সুস্থিৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । কেইবাটাও প্ৰধান প্লেটফৰ্ম, যেনে:

  • Canva
  • LinkedIn
  • Groww
  • Quillbot
  • Down Detector

এই প্লেটফৰ্মসমূহত পুনৰ সেৱা পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়াও ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ নহয় । কেইবাটাও প্লেটফৰ্ম সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈয়ে আছে । উদাহৰণস্বৰূপে:

  • AbhiBus
  • Ixigo
  • Crunchyroll
  • Fortnite

এই বাতৰি লিখাৰ সময়ত cloudflare এ ইয়াৰ শেহতীয়া অৱস্থা সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি জনাইছে যে বেছিভাগ cloudflare সেৱাই বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম । অৱশ্যে কিছুমান ডাটাচেণ্টাৰত প্ৰয়োজনীয় নিৰীক্ষণ চলি আছে ৷

কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

cloudflare-outage-today-affecting-multiple-websites-worldwide
cloudflareএ শ্বেয়াৰ কৰা ষ্টেচাছ (Cloudflare)

এই সমস্যাটো স্বীকাৰ কৰি cloudflare ৰ চিষ্টেম ষ্টেটাছ পেজটো আপডেট কৰি কোৱা হৈছিল যে কোম্পানীয়ে “ক্লাউডফ্লেয়াৰ ডেচব’ৰ্ড আৰু আনুষংগিক এপিআই”ৰ সৈতে সমস্যাসমূহৰ তদাৰক আৰম্ভ কৰিছে । পিছত cloudflare এ কয় যে তেওঁলোকে বিজুতি সমাধানৰ বাবে এটা ফিক্স ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ ফলাফল নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।

তৃতীয়টো সপ্তাহত দ্বিতীয়টো বিচ্ছিন্নতা

X, ChatGPT, Claude, Perplexity, Canva আৰু কেইবাটাও বাতৰি ৱেবছাইটত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰা হোৱাৰ কেইবা সপ্তাহৰ পিছত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে । পিছত এটা ব্লগ পোষ্টত এই ভুলৰ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰি cloudflare ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মেথিউ প্ৰিন্সে কয় যে টেক ফাৰ্মখনৰ এটা ডাটাবেছ চিষ্টেমত অনুমতি সলনি হোৱাৰ ফলত “2019 চনৰ পিছত ক্লাউডফ্লেয়াৰৰ আটাইতকৈ ব্যাপক বিজুতি” ঘটিছে ।

Last Updated : December 5, 2025 at 4:56 PM IST

