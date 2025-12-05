পুনৰ বিঘ্নিত হ’ল cloudflare সেৱা; সমস্যাৰ সন্মুখীন ব্যৱহাৰকাৰী
বিশ্বৰ বহু ৱেবছাইট আৰু এপ পৰিচালনা কৰা ক্লাউডফ্লেয়াৰৰ চাৰ্ভাৰ আজি পুনৰ বিঘ্নিত হৈ পৰিছে । ভাৰততো ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিছে । বৰ্তমান একাংশ অনলাইন হৈছে ৷
Published : December 5, 2025 at 4:01 PM IST|
Updated : December 5, 2025 at 4:56 PM IST
হায়দৰাবাদ: বিশ্বজুৰি ব্যৱহাৰকাৰীসকলে cloudflare ৰ সেৱাসমূহত ব্যাঘাত জন্মা বুলি জনাইছে, যাৰ ফলত কেইবাটাও ৱেবছাইট চলোৱাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে নেটিজেন ৷
cloudflare ৰ চাৰ্ভাৰ ডাউন হোৱাৰ ফলত কোনবোৰ চাইট প্ৰভাৱিত হৈছে ?
We are currently experiencing technical issues due to a global outage at Cloudflare. This is impacting multiple apps and services worldwide.— Groww (@_groww) December 5, 2025
We are monitoring the situation closely and will update you the moment services are restored. Thank you for your patience.
জানিব পৰা মতে ইয়াৰ বাবে কেইবাটাও এপৰ কাম-কাজত ব্যাঘাত ঘটিছে । ইয়াৰ ভিতৰত আছে:
- Zerodha
- Groww
- Canva
- Zoom
- Shopify
- Valorant
- Down Detector
- Notion
- ChatGPT
- Perplexity
- Letterboxd
- SpaceX ৰ একাংশ ছাইট ডাউন দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল
এতিয়াৰ পৰিস্থিতি
cloudflare এ কিছু সময়ৰ পিছত নিজৰ সেৱা সুস্থিৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । কেইবাটাও প্ৰধান প্লেটফৰ্ম, যেনে:
- Canva
- Groww
- Quillbot
- Down Detector
এই প্লেটফৰ্মসমূহত পুনৰ সেৱা পুনৰ সক্ৰিয় হৈছে, কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে এতিয়াও ইণ্টাৰনেট উপলব্ধ নহয় । কেইবাটাও প্লেটফৰ্ম সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈয়ে আছে । উদাহৰণস্বৰূপে:
- AbhiBus
- Ixigo
- Crunchyroll
- Fortnite
এই বাতৰি লিখাৰ সময়ত cloudflare এ ইয়াৰ শেহতীয়া অৱস্থা সন্দৰ্ভত উল্লেখ কৰি জনাইছে যে বেছিভাগ cloudflare সেৱাই বৰ্তমান কাৰ্যক্ষম । অৱশ্যে কিছুমান ডাটাচেণ্টাৰত প্ৰয়োজনীয় নিৰীক্ষণ চলি আছে ৷
কৰ্তৃপক্ষৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
এই সমস্যাটো স্বীকাৰ কৰি cloudflare ৰ চিষ্টেম ষ্টেটাছ পেজটো আপডেট কৰি কোৱা হৈছিল যে কোম্পানীয়ে “ক্লাউডফ্লেয়াৰ ডেচব’ৰ্ড আৰু আনুষংগিক এপিআই”ৰ সৈতে সমস্যাসমূহৰ তদাৰক আৰম্ভ কৰিছে । পিছত cloudflare এ কয় যে তেওঁলোকে বিজুতি সমাধানৰ বাবে এটা ফিক্স ৰূপায়ণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ ফলাফল নিৰীক্ষণ কৰি আছে ।
তৃতীয়টো সপ্তাহত দ্বিতীয়টো বিচ্ছিন্নতা
X, ChatGPT, Claude, Perplexity, Canva আৰু কেইবাটাও বাতৰি ৱেবছাইটত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰা হোৱাৰ কেইবা সপ্তাহৰ পিছত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে । পিছত এটা ব্লগ পোষ্টত এই ভুলৰ সন্দৰ্ভত ব্যাখ্যা কৰি cloudflare ৰ সহ-প্ৰতিষ্ঠাপক তথা মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া মেথিউ প্ৰিন্সে কয় যে টেক ফাৰ্মখনৰ এটা ডাটাবেছ চিষ্টেমত অনুমতি সলনি হোৱাৰ ফলত “2019 চনৰ পিছত ক্লাউডফ্লেয়াৰৰ আটাইতকৈ ব্যাপক বিজুতি” ঘটিছে ।
