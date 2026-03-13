জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ: দীঘলীয়া হৈ পৰিছে দিন

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে চলোৱা এক গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন গতি মন্থৰ কৰি তুলিছে । এই সন্দৰ্ভত বিতংকৈ জানো আহক বিস্তৃত প্ৰতিবেদনযোগে ---

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 13, 2026 at 8:53 PM IST

হায়দৰাবাদ: জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে মানৱ জীৱনত বিভিন্ন ধৰণে প্ৰভাৱান্ধিত কৰিছে ৷ শেহতীয়া এক গৱেষণাত পোহৰলৈ আহিছে যে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে আমাৰ দিন দীঘলীয়া কৰি তুলিছে কাৰণ সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিয়ে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন লেহেমীয়া কৰে । ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ই টি এইচ জুৰিখৰ গৱেষকসকলে গৱেষণা কৰি দেখুৱাইছে যে বৰ্তমান দিনৰ দৈৰ্ঘ বৃদ্ধি—প্ৰতি শতিকাত 1.33 মিলিছেকেণ্ড; যি যোৱা 36 লাখ বছৰত অভূতপূৰ্ব । দলটোৱে বেন্থিক ফ’ৰামিনিফেৰা নামেৰে জনাজাত এককোষী সাগৰীয় জীৱৰ জীৱাশ্মৰ অৱশিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰাচীন দিনৰ দৈৰ্ঘৰ ওপৰত গৱেষণা চলাইছিল ।

সঠিক 24 ঘণ্টীয়া দিন এটা নিৰ্দিষ্ট নহয়—চন্দ্ৰৰ মহাকৰ্ষণীয় প্ৰভাৱৰ লগতে পৃথিৱীৰ গৰ্ভৰ ভিতৰত, ইয়াৰ পৃষ্ঠত আৰু বায়ুমণ্ডলত ক্ৰিয়া কৰা বিভিন্ন ভূ-ভৌতিক প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে দিনৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পৰিৱৰ্তন ।

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ (Getty Images)

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে প্ৰভাৱ পেলাইছে দিনৰ দৈৰ্ঘতাত

পূৰ্বৰ কামে দেখুৱাইছে যে 2000 চনৰ পৰা 2020 চনলৈ জলবায়ু সম্পৰ্কীয় কাৰকসমূহৰ বাবে, বিশেষকৈ মেৰুৰ বৰফৰ তৰপ আৰু পাহাৰীয়া হিমবাহৰ গলিত মহাদেশীয়-সাগৰীয় ভৰ পুনৰ বিতৰণৰ বাবে প্ৰতি শতিকাত 1.33 মিলিছেকেণ্ডৰ সমতুল্য হাৰত আমাৰ দিন দীঘলীয়া হৈছিল ।

জাৰ্নেল অৱ জিঅ’ফিজিকেল ৰিচাৰ্চ: ছলিড আৰ্থত প্ৰকাশ পোৱা এক নতুন অধ্যয়নত মোস্তাফা কিয়ানি শ্বাহভাণ্ডি (ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়) আৰু বেনেডিক্ট ছ’জা (ইটিএইচ জুৰিখ)-এ প্ৰমাণ কৰিছে যে যোৱা 36 লাখ বছৰত দিনৰ দৈৰ্ঘৰ এই দ্ৰুত বৃদ্ধিৰ কোনো তুলনা নাই ।

ফিগাৰ স্কেটাৰ হিচাপে পৃথিৱী

"আমাৰ পূৰ্বৰ কামত আমি দেখুৱাইছিলো যে একবিংশ শতিকাত মেৰু বৰফৰ তৰপ আৰু পাহাৰীয়া হিমবাহৰ গলনাংক ত্বৰান্বিত হোৱাৰ ফলত সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাইছে, যাৰ ফলত পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণন লেহেমীয়া হয় আৰু সেয়েহে দিনটো দীঘলীয়া হৈ পৰে—এজন ফিগাৰ স্কেটাৰৰ দৰেই যিয়ে এবাৰ বাহু টানিলে অধিক লাহে লাহে ঘূৰি থাকে আৰু এবাৰ হাত দুখন শৰীৰৰ ওচৰত ৰাখিলে অধিক দ্ৰুতগতিত ঘূৰি থাকে ৷ যিটো অস্পষ্ট হৈ থাকিল সেয়া হ'ল ইয়াৰ আগৰ সময়ছোৱা আছিল নেকি যেতিয়া জলবায়ু একেধৰণৰ দ্ৰুত গতিৰে দিনৰ দৈৰ্ঘ বৃদ্ধি পাইছিল " - ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বতৰ বিজ্ঞান আৰু ভূপদাৰ্থ বিজ্ঞান বিভাগৰ মোস্তাফা কিয়ানী শ্বাহভাণ্ডী ।

সমুদ্ৰপৃষ্ঠ আৰু দিনৰ সূচক হিচাপে ফ’ৰামিনিফেৰা

এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ গৱেষকসকলে বেন্থিক ফ’ৰামিনিফেৰা নামেৰে জনাজাত এককোষী সাগৰীয় জীৱৰ জীৱাশ্মযুক্ত অৱশিষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিছিল । ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লেখিকা কিয়ানী শ্বাহভাণ্ডীয়ে কয় যে ফ’ৰামিনিফেৰা জীৱাশ্মৰ ৰাসায়নিক গঠনৰ পৰা আমি সাগৰৰ জলপৃষ্ঠৰ উঠা-নমাৰ অনুমান কৰিব পাৰো আৰু তাৰ পিছত গাণিতিকভাৱে দিনৰ দৈৰ্ঘৰ সংশ্লিষ্ট পৰিৱৰ্তন উলিয়াব পাৰো ।

অধিক শক্তিশালী সিদ্ধান্ত ল’বলৈ দলটোৱে এটা সম্ভাৱনাবাদী গভীৰ শিক্ষণ এলগৰিদম ব্যৱহাৰ কৰিছিল । জলবায়ু বিজ্ঞানী আৰু ভূপদাৰ্থবিজ্ঞানীগৰাকীয়ে লগতে কয় যে এই মডেলে সাগৰৰ জলপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানক ধৰি ৰাখে, একে সময়তে পুৰাজলবায়ুৰ তথ্যৰ অন্তৰ্নিহিত বৃহৎ অনিশ্চয়তাৰ প্ৰতিও শক্তিশালী হৈ থাকে ।

চতুৰ্থবৰ্ষৰ সময়ছোৱাত (26 লাখ বছৰ) বৃহৎ মহাদেশীয় বৰফৰ তৰপৰ বৃদ্ধি আৰু গলনাংকৰ ফলত বাৰে বাৰে সাগৰৰ জলপৃষ্ঠৰ পৰিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে দিনৰ দৈৰ্ঘৰ যথেষ্ট তাৰতম্য ঘটিছিল । একবিংশ শতিকাৰ মূল্যবোধৰ সৈতে তুলনা কৰিলে অৱশ্যে স্পষ্ট যে আজিৰ দিনটোৰ দৈৰ্ঘ বৃদ্ধিয়ে বিগত 36 লাখ বছৰৰ জলবায়ু ইতিহাসত থিয় দিছে ।

কিয়ানী শ্বাহভাণ্ডীয়ে কয়, “মাত্ৰ এবাৰহে—প্ৰায় 20 লাখ বছৰৰ আগতে—দিনৰ দৈৰ্ঘৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ প্ৰায় তুলনামূলক আছিল, কিন্তু তাৰ আগতে বা পিছত কেতিয়াও গ্ৰহীয় ‘ফিগাৰ স্কেটাৰ’গৰাকীয়ে 2000 চনৰ পৰা 2020 চনৰ দৰে ইমান দ্ৰুতগতিত নিজৰ বাহু আৰু সাগৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি কৰা নাই ।”

প্লিঅ’চিন যুগৰ শেষৰ ফালৰ পৰা দিনৰ দৈৰ্ঘৰ পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ অভূতপূৰ্ব

ই টি এইচ জুৰিখৰ মহাকাশ জিঅ’ডেচিৰ অধ্যাপক বেনেডিক্ট ছ’জাই কয়, "দিনৰ দৈৰ্ঘৰ এই দ্ৰুত বৃদ্ধিৰ অৰ্থ হ'ল যে আধুনিক জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ হাৰ অন্ততঃ প্লিঅ'চিনৰ শেষৰ ফালৰ পৰা, 36 লাখ বছৰৰ আগৰ পৰাই অভূতপূৰ্ব । এইদৰে বৰ্তমান দিনৰ দৈৰ্ঘৰ দ্ৰুত বৃদ্ধিৰ কাৰণ মূলতঃ মানুহৰ প্ৰভাৱ বুলি ক'ব পাৰি । একবিংশ শতিকাৰ শেষৰ ফালে জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে চন্দ্ৰতকৈও অধিক শক্তিশালীভাৱে দিনৰ দৈৰ্ঘত প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশা কৰা হৈছে । এই পৰিৱৰ্তন মাত্ৰ মিলিছেকেণ্ডৰ হ'লেও ই বহু ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে, উদাহৰণস্বৰূপে নিৰ্দিষ্ট মহাকাশ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত, যাৰ বাবে পৃথিৱীৰ ঘূৰ্ণনৰ সঠিক তথ্যৰ প্ৰয়োজন হয় ।"

