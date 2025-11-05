ফ্লায়িং কাৰৰ পৰীক্ষামূলক উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে Xpeng এ

ফ্লায়িং কাৰৰ পৰীক্ষামূলক উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে Xpeng এ
চীনৰ বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী Xpeng এ উৰণীয়া গাড়ীৰ পৰীক্ষামূলক উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে, যাক পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ বুলি অভিহিত কৰিছে ।
হায়দৰাবাদ: আমেৰিকাৰ টেছলা আৰু অন্যান্য কোম্পানীয়ে অতি সোনকালে এনে গাড়ী মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনাৰ পূৰ্বেই এই সপ্তাহত চীনৰ এটা কোম্পানীয়ে পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী প্ৰজন্ম বুলি প্ৰচাৰিত উৰণীয়া গাড়ীৰ পৰীক্ষামূলক উৎপাদন আৰম্ভ কৰিছে । চীনৰ বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাতা এক্সপেঙৰ ফ্লাইং কাৰ সহযোগী কোম্পানী Xpeng এৰ’হ্টে সোমবাৰে গণ উৎপাদন কৰা উৰণীয়া গাড়ীৰ বিশ্বৰ প্ৰথমটো বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন কাৰখানাত পৰীক্ষামূলক উৎপাদন আৰম্ভ কৰে, যিটোৱে পৰৱৰ্তী প্ৰজন্মৰ পৰিবহণৰ বাণিজ্যিকীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এক বৃহৎ মাইলৰ খুঁটি হিচাপে চিহ্নিত কৰে ।
দক্ষিণ চীনৰ গুৱাংডং প্ৰদেশৰ ৰাজধানী গুৱাংঝৌ জিলাৰ হুয়াংপু জিলাত অৱস্থিত 1 লাখ 20 হাজাৰ বৰ্গমিটাৰ জুৰি থকা এই উদ্যোগটোৱে ইতিমধ্যে ইয়াৰ মডিউলাৰ উৰণীয়া গাড়ী ‘লেণ্ড এয়াৰক্ৰাফ্ট কেৰিয়াৰ’ৰ প্ৰথমখন ডিটাচেবল ইলেক্ট্ৰিক বিমান উৎপাদন কৰিছে বুলি চৰকাৰী সংবাদ সংস্থা ছিনহুয়াই প্ৰকাশ কৰিছে । এই সুবিধাটো বাৰ্ষিক 10 হাজাৰ ডিটাচেবল বিমান মডিউলৰ উৎপাদন ক্ষমতাৰ বাবে ডিজাইন কৰা হৈছে, যাৰ প্ৰাৰম্ভিক ক্ষমতা 5000 ইউনিট । প্ৰতিবেদন অনুসৰি ইয়াৰ উৎপাদন ক্ষমতা এই ধৰণৰ যিকোনো কাৰখানাৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক, আৰু এবাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যক্ষম হ’লে ই প্ৰতি 30 মিনিটৰ মূৰে মূৰে এখন বিমান একত্ৰিত কৰিব পাৰিব ।
টেছলাই উৰণীয়া গাড়ীৰ সংস্কৰণ মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে এক্সপেঙে এই পৰিকল্পনা ঘোষণা কৰিছে । আমেৰিকাৰ টিভি চেনেল ফক্সে টেছলাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক ইল’ন মাস্কৰ উদ্ধৃতি দি কয় যে ৰ’গানে এই প্ৰযুক্তিৰ বিষয়ে নিৰ্দিষ্ট বিৱৰণ বিচাৰিছিল, যেনে অটোম’বাইলখনৰ ৰিট্ৰেক্টেবল উইং থাকিব নেকি, কিন্তু ইল’ন মাস্কে কেৱল কৈছিল যে এই মুকলি ‘এতিয়ালৈকে আটাইতকৈ স্মৰণীয় প্ৰডাক্ট মুকলি’ হ’ব পাৰে ।
ইল’ন মাস্কে কয় যে গাড়ীখন মুকলি কৰা হ’ব “আশাকৰোঁ কেইমাহমানৰ পিছত”। তেওঁ লগতে কয়, "আমি নিশ্চিত হ'ব লাগিব যে ই কাম কৰে । এইটো হৈছে আমি এই গাড়ীখনত পোৱা আচৰিত প্ৰযুক্তি । আচৰিত ।" আন এটা আমেৰিকান কোম্পানী আলেফ এৰ’নটিক্সে শেহতীয়াকৈ নিজৰ উৰণীয়া গাড়ীখন পৰীক্ষা কৰি ঘোষণা কৰিছে যে অতি সোনকালে বাণিজ্যিক উৎপাদন আৰম্ভ হ’ব ।
ফক্স নিউজৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত আলেফ এৰ’নটিক্সৰ শীৰ্ষ কাৰ্যবাহী বিষয়া জিম ডুখভনীয়ে কয় যে তেওঁৰ কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে 1 বিলিয়ন ডলাৰতকৈ অধিক মূল্যৰ প্ৰি-অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে । এই গাড়ীসমূহ ড্ৰাইভিং লাইচেন্সৰ লগতে লঘু বিমানৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা চালকসকলে চলাব । Xpeng এ কয় যে এই প্ৰডাক্টটো মুকলি কৰাৰ পিছৰে পৰা প্ৰায় 5000 খন উৰণীয়া গাড়ীৰ অৰ্ডাৰ লাভ কৰিছে আৰু 2026 চনত গণ উৎপাদন আৰু ডেলিভাৰী আৰম্ভ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।
এই উৰণীয়া গাড়ীখনত ছয়চকীয়া মাটিৰ বাহন, যাক ‘মাতৃজাহাজ’ বুলি কোৱা হয় আৰু এটা আঁতৰ কৰিব পৰা বৈদ্যুতিক উলম্ব টেক-অফ আৰু লেণ্ডিং (eVTOL) বিমানেৰে গঠিত । Xpeng ৰ eVTOL গাড়ীসমূহে অটোমেটিক আৰু মেনুৱেল দুয়োটা ফ্লাইট মোড প্ৰদান কৰে । ইয়াৰ অটোমেটিক মোডে স্মাৰ্ট ৰুট প্লেনিঙৰ লগতে ৱান টাচ টেক-অফ আৰু লেণ্ডিং সক্ষম কৰে ।
প্ৰায় 5.5 মিটাৰ দৈৰ্ঘৰ এই বাহনখনক মানক অনুজ্ঞাপত্ৰৰে ৰাজহুৱা পথত চলাব পাৰি আৰু নিয়মীয়া ঠাইত ৰখাব পাৰি বুলি ছিনহুয়াই প্ৰকাশ কৰিছে । চীন পেচেঞ্জাৰ কাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ তথ্য অনুসৰি চীনৰ প্ৰায় 50 টা ইলেক্ট্ৰিক বাহন নিৰ্মাতাই বছৰৰ প্ৰথম আঠ মাহত মুঠ 201 লাখ বিশুদ্ধ ইলেক্ট্ৰিক আৰু প্লাগ-ইন হাইব্ৰিড বাহন বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰিছে, যিটো বছৰৰ আগৰ একে সময়ছোৱাতকৈ 51 শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
কিন্তু চীনৰ বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানীসমূহে বিদেশত প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছে, কিয়নো ইউৰোপীয় সংঘই নিজৰ ভূখণ্ডৰ ভিতৰত বিক্ৰী সীমিত কৰিবলৈ চীনৰ বৈদ্যুতিক বাহনৰ ওপৰত 27 শতাংশ শুল্ক আৰোপ কৰিছে । ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত চীনৰ বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাতাসকলেও মূল ভূ-খণ্ডত ৰেহাই যুদ্ধ আৰু নিত্য বৃদ্ধি পোৱা ক্ষমতাৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি আগষ্ট মাহত বিশ্বব্যাপী পৰামৰ্শদাতা প্ৰতিষ্ঠান এলিক্সপাৰ্টনাৰ্ছে প্ৰকাশ কৰা এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।
গোল্ডমেন চেক্সৰ মতে, চীনৰ বৈদ্যুতিক বাহন উৎপাদন ক্ষমতাৰ মাত্ৰ আধাহে – প্ৰায় 2 কোটি ইউনিট – যোৱা বছৰ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল । হংকংস্থিত চাউথ চাইনা মৰ্নিং পোষ্টৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি দেশখনৰ মাত্ৰ চাৰিটা ইলেক্ট্ৰিক বাহন নিৰ্মাতা কোম্পানী – বি ৱাই ডি, লি অটো, চেৰেছ আৰু লিপমটৰ –হে লাভৱান হৈছে ।
