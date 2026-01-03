ইল’ন মাস্কৰ Tesla ক অতিক্ৰমি বিশ্বৰ বৈদ্যুতিক বাহন খণ্ডৰ শীৰ্ষ স্থান দখল কৰিলে BYD এ
টেছলাৰ বিক্ৰী তীব্ৰভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে চীনৰ BYD বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ বৈদ্যুতিক বাহন নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ।
হায়দৰাবাদ: চীনৰ BYD এ 2025 চনত টেছলাক পিছ পেলাই 22.6 মিলিয়ন EV বিক্ৰীৰ অভিলেখ গঢ়িছে । টেছলাৰ বিক্ৰী 16.4 মিলিয়নলৈ হ্ৰাস পাই একেৰাহে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে হ্ৰাস পঞ্জীয়ন কৰে । BYD এতিয়া বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ ইভি নিৰ্মাতা প্ৰতিষ্ঠান হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । 2025 চনত ইলেক্ট্ৰিক বাহন (ইভি) বজাৰৰ ক্ষেত্ৰত বৃহৎ পৰিৱৰ্তন আহিল । বহু বছৰ ধৰি ইভি খণ্ডত আগশাৰীৰ স্থানত থকা আমেৰিকাৰ কোম্পানী টেছলাক এতিয়া চীনৰ BYD য়ে পিছ পেলাইছে । টেছলাৰ বিক্ৰী একেৰাহে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে হ্ৰাস পোৱাৰ বিপৰীতে BYD য়ে বেটাৰী ইলেক্ট্ৰিক বাহন (BEV) বিক্ৰী যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ ৰেকৰ্ড কৰিছে । 2025 চনত BYD য়ে প্ৰায় 22.6 লাখ ইভি বিক্ৰী কৰাৰ বিপৰীতে টেছলাই মাত্ৰ 16.4 লাখ ইভি বিক্ৰী কৰিছিল ।
টেছলাৰ বিক্ৰী হ্ৰাস
2025 চনৰ চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত টেছলা ইনকৰ্পৰেশ্যনে 418,227 খন বাহন ডেলিভাৰী কৰিছিল, যিটো যোৱা বছৰৰ একেটা ত্ৰৈমাসিকতকৈ 16% কম । সম্পূৰ্ণ বছৰৰ বিক্ৰী 8.6 % হ্ৰাস পাই 16.4 মিলিয়ন হৈছে । এয়া একেৰাহে দ্বিতীয় বছৰৰ বাবে অৱনতি ঘটিছে । আমেৰিকাত ট্ৰাম্প প্ৰশাসনে টেছলাৰ বিক্ৰীত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাইছে কাৰণ ইভি ক্ৰয়ৰ বাবে ফেডাৰেল টেক্স ক্ৰেডিটৰ অন্ত পেলাইছে আৰু ইন্ধন অৰ্থনীতিৰ নিয়ম শিথিল কৰিছে । ইয়াৰ উপৰিও ইউৰোপ আৰু চীনত প্ৰতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইছে । যদিও ইল’ন মাস্কে কোম্পানীটোৰ গুৰুত্ব ৰবটেক্সিছ আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ প্ৰতি স্থানান্তৰিত কৰিছে, তথাপিও মূল অটো ব্যৱসায় দুৰ্বল হৈ পৰিছে ।
BYD ৰ শক্তিশালী বৃদ্ধি
ইয়াৰ বিপৰীতে BYD এ 2025 চনত বেটাৰীযুক্ত ইলেক্ট্ৰিক বাহনৰ বিক্ৰী 28% বৃদ্ধিৰ ৰিপৰ্ট দিছিল । কোম্পানীটোৱে প্ৰায় 2.26 মিলিয়ন ইভি বিক্ৰী কৰিছিল । প্লাগ-ইন হাইব্ৰিডকে ধৰি মুঠ নতুন শক্তি বাহন (এন ই ভি) বিক্ৰীত BYD য়ে 45.5 মিলিয়নতকৈ অধিক বাহন বিক্ৰী কৰিছিল । ইউৰোপ, লেটিন আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ-পূব এছিয়াত BYD ৰ দ্ৰুত সম্প্ৰসাৰণ ঘটিছিল । যোৱা বছৰ BYD এ টেছলাক নামমাত্ৰ হাৰত অতিক্ৰম কৰিছিল যদিও 2025 চনত কোম্পানীটোৱে প্ৰথম নম্বৰত উপনীত হৈছে ।
শক্তি সংৰক্ষণ খণ্ডত টেছলাৰ প্ৰদৰ্শন
বাহনৰ বিক্ৰী হতাশাজনক হোৱাৰ পিছতো টেছলাই শক্তি সংৰক্ষণ খণ্ডত অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হৈছে । ই চতুৰ্থ ত্ৰৈমাসিকত 14.2 গিগাৱাট ঘণ্টা আৰু সম্পূৰ্ণ বছৰটোৰ বাবে 46.7 গিগাৱাট ঘণ্টা শক্তি উৎপাদন কৰিছিল, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত অধিক ।
ভৱিষ্যতৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু সুযোগ
দুবছৰ আগতে ইয়াত 30 লাখ বাহন থাকিব বুলি আশা কৰা হৈছিল যদিও এতিয়া 18 লাখলৈ হ্ৰাস পাইছে । মাস্কে চাইবাৰকেব আৰু ৰবটেক্সিছৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে যদিও নিয়ন্ত্ৰণৰ বাধা আৰু প্ৰতিযোগিতা বৃদ্ধি পাইছে । অৱশ্যে সস্তীয়া আৰু বৈচিত্ৰময় মডেলৰ সৈতে বজাৰত BYD শক্তিশালী স্থানত আছে । যদিও 2025 চনত টেছলাৰ শ্বেয়াৰ 11% বৃদ্ধি পাইছে, ইভি বজাৰত ইয়াৰ স্থান দুৰ্বল হৈছে । 2026 চনত স্বয়ংক্ৰিয় বাহন প্ৰযুক্তি সফল হ’লে টেছলা ঘূৰি আহিব পাৰে, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত বৈদ্যুতিক বাহন খণ্ডত অপ্ৰতিদ্বন্দী হৈ আছে BYD ।
