Whatsapp ত নিষিদ্ধ হ’ল ChatGPT
মেটাৰ আপডেট কৰা হোৱাটছএপ বিজনেছ এপিআই নীতিয়ে সাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ এআই চেটবট নিষিদ্ধ কৰিছে ।
Published : October 22, 2025 at 5:15 PM IST
হায়দৰাবাদ: মেটাই নিজৰ হোৱাটছএপ বিজনেছ এপিআই নীতি আপডেট কৰিছে, যিয়ে ফলপ্ৰসূভাৱে চেটজিপিটি আৰু পাৰ্প্লেক্সিটিৰ দৰে সাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ চেটবটক প্লেটফৰ্মত কাম কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিছে । ইয়াৰ ফলত হোৱাটছএপ ব্যৱহাৰকাৰীক সেৱা আগবঢ়াবলৈ কেৱল মেটা এআইয়েহে থাকিব ।
2025 চনৰ 18 অক্টোবৰৰ এই নতুন নীতি 2026 চনৰ 15 জানুৱাৰীৰ পৰা বলৱৎ হ’ব । ইয়াত কোৱা হৈছে যে "বৃহৎ ভাষা মডেল, জেনেৰেটিভ এআই প্লেটফৰ্ম, আৰু সাধাৰণ উদ্দেশ্যৰ এআই সহায়ককে ধৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা বা মেচিন লাৰ্নিং প্ৰযুক্তিৰ প্ৰদানকাৰী আৰু বিকাশকসকলক" যদিহে এআইই প্ৰাথমিক কাৰ্যক্ষমতা হ'ল তেন্তে ৱাটছএপ বিজনেছ ছলিউচন ব্যৱহাৰ কৰাত কঠোৰভাৱে নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে আগবঢ়োৱা হৈছে ।
হোৱাটছএপ বিজনেছ এপিআই নীতিৰ নতুনকৈ সংযোজন কৰা অংশটোৱে মেটাৰ নিজৰ প্লেটফৰ্মসমূহৰ সহায় লৈ নিজৰ এআই চেটবটক লিভাৰেজ দিয়াৰ ইচ্ছাক উজ্জ্বল কৰি তুলিছে, যিটো সমগ্ৰ হোৱাটছএপ, ফেচবুক আৰু ইনষ্টাগ্ৰামত উপলব্ধ । মেটাই কয় যে ইয়াৰ চাৰ্ভাৰত অতিৰিক্ত লোডৰ বাবে তৃতীয় পক্ষৰ এআই চেটবটৰ ওপৰত গ্ৰিপ কঠিন কৰি তুলিছে, এই পদক্ষেপ এআই স্থানত ক্ৰমবৰ্ধমান টাৰিফ যুদ্ধৰ প্ৰতিফলন যেন লাগে ।
ইয়াৰ উপৰিও মেটাই স্পষ্ট কৰি দিছে যে এই নিয়ম গ্ৰাহক সেৱাৰ বাবে এআই নিয়োগ কৰা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰসাৰিত নহয়, য’ত বেংক, ই-কমাৰ্চ পৰ্টেল, স্বাস্থ্যসেৱা প্ৰদানকাৰী আৰু প্লেটফৰ্মত থকা অন্যান্য সত্তাসমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে । হোৱাটছএপৰ নীতি আপডেটক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি OpenAI য়ে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁলোকে হোৱাটছএপত ChatGPT সেৱা বন্ধ কৰিব । OpenAI য়ে কয় যে 2026 চনৰ 15 জানুৱাৰীত হোৱাটছএপত আৰু চেটজিপিটি উপলব্ধ নহ’ব । আইঅ’এছ, এণ্ড্ৰ’ইড আৰু ৱেবত চেটজিপিটি উপলব্ধ হৈ থাকিব ।
ইয়াৰ উপৰিও কোম্পানীটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ ইতিহাস বজাই ৰাখিবলৈ অতি সোনকালে নিজৰ একাউণ্টটো লিংক কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়ে । 2026 চনৰ 15 জানুৱাৰীৰ পিছত আপোনাৰ হোৱাটছএপৰ কথা-বতৰা স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে ট্ৰেন্সফাৰ নহ’ব বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই প্লেটফৰ্মে চেট এক্সপ’ৰ্ট সমৰ্থন নকৰে ।
উল্লেখযোগ্য যে, OpenAI এ ব্যৱহাৰকাৰীসকলক তেওঁলোকৰ চেটসমূহ WhatsApp ৰ ChatGPT ৰ পৰা Web, Android বা iOS ৰ বাবে ChatGPT লৈ লিংক আৰু ট্ৰেন্সফাৰ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকৰ ChatGPT একাউণ্টৰ পৰা তেওঁলোকৰ ফোন নম্বৰ আনলিংক কৰাৰ বিকল্পও প্ৰদান কৰিছে ।
